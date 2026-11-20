🌐 Il ventennale della Fondazione con il Sud porta a Napoli la sfida dello spopolamento. Mattarella richiama l’interesse nazionale, mentre il Terzo settore chiede alleanze e risorse per le comunità.

Il richiamo di Mattarella: il Mezzogiorno riguarda tutti

Restare nel Mezzogiorno deve essere una possibilità concreta, non una scelta preclusa; tornare dopo un’esperienza altrove e arrivare da fuori devono poter diventare percorsi praticabili. È questo il messaggio affidato da Sergio Mattarella al ventennale della Fondazione con il Sud, celebrato il 5 novembre 2026 a Napoli. Il presidente della Repubblica ha ricondotto queste opportunità allo sviluppo dell’intero Paese, definendole una questione di interesse nazionale, non circoscritta alle regioni meridionali.

Al Complesso monumentale Donnaregina, l’incontro «Sud Vivo. 20 anni con il Sud» ha intrecciato la ricorrenza con il confronto sullo spopolamento e sulle prospettive di rigenerazione demografica. La presenza del capo dello Stato ha accompagnato una mattinata dedicata alle esperienze delle comunità e al lavoro delle organizzazioni sociali, con due sessioni distinte: una sul futuro demografico del Sud e una sul percorso della Fondazione.

Nel suo saluto, Mattarella ha ringraziato chi ha costruito iniziative e prospettive concrete attraverso l’alleanza tra fondazioni e Terzo settore. Il riferimento è stato alla libertà di scegliere dove vivere: non soltanto evitare una partenza, ma rendere possibile anche il ritorno e l’ingresso di nuovi residenti. Il riconoscimento ha riguardato l’impegno delle persone e delle realtà che operano nei territori.

Una storia iniziata nel 2006, prima del cambio di nome

La celebrazione napoletana ha anticipato la ricorrenza anagrafica: la Fondazione è nata il 22 novembre 2006, inizialmente con il nome «Fondazione per il Sud». È un ente privato non profit, costituito dall’alleanza tra fondazioni di origine bancaria e mondo del volontariato e del Terzo settore, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo meridionale attraverso il rafforzamento della coesione sociale.

Nel 2011 la denominazione è diventata «Fondazione con il Sud», per rendere esplicita la partecipazione delle comunità. Le attività comprendono educazione, contrasto alla dispersione scolastica, valorizzazione dei beni comuni, servizi alla persona e inclusione. Il modello dichiarato non è quello della sostituzione degli enti pubblici, ma della collaborazione tra istituzioni e privato sociale.

I numeri pubblicati dalla Fondazione indicano 335 milioni di euro erogati, oltre duemila progetti sostenuti e 7.600 enti coinvolti in sei regioni. Sono le dimensioni dell’attività riportate dall’organizzazione: descrivono risorse e partecipazione, senza costituire da sole una misura degli effetti demografici prodotti nei territori.

Spopolamento, cosa dice davvero l’indagine

A Napoli sono state presentate le anticipazioni dell’indagine Demopolis «Gli italiani e lo spopolamento… Non solo al Sud». La rilevazione, svolta dall’11 al 20 ottobre 2026 su 4.080 maggiorenni, fotografa le opinioni della popolazione. Il 73% considera lo spopolamento un fenomeno preoccupante da affrontare prioritariamente, contro il 60% del marzo 2025. Non è un conteggio delle partenze o dei residenti perduti.

La preoccupazione per il trasferimento delle nuove generazioni all’estero o verso il Centro-Nord raggiunge l’82%. Nelle risposte sugli interventi ritenuti più efficaci, il lavoro viene prima: il 69% indica nuove opportunità occupazionali. Seguono incentivi e agevolazioni per imprese e giovani, al 61%, e miglioramento del trasporto pubblico e della mobilità, al 56%. Erano consentite più risposte.

Anche la responsabilità degli interventi viene immaginata come condivisa: il 62% chiede che a promuovere progetti di rigenerazione siano istituzioni, imprese e privato sociale insieme. Il 33% attribuisce invece questo compito alle sole istituzioni. Sono orientamenti degli intervistati, non una valutazione dell’efficacia di politiche già realizzate.

Le proposte ci sono, il nodo sono le risorse

Il presidente della Fondazione, Stefano Consiglio, ha portato al confronto il caso di «Riabitare il Sud», iniziativa lanciata nel 2025. Secondo i dati illustrati nel suo intervento, sono arrivate 57 candidature, con più di 200 enti del Terzo settore e circa 280 piccoli comuni coinvolti. La Fondazione ha potuto sostenerne quattro.

Consiglio ha indicato per queste candidature otto milioni di euro, ai quali si aggiungono 1,5 milioni del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Ha quindi richiamato il rischio di disperdere il lavoro delle reti rimaste senza sostegno e proposto un’iniziativa di coesione nazionale. È un appello ad ampliare l’impegno, non l’annuncio di risorse già assegnate alle proposte escluse.

La campagna partecipativa «Sud Vivo» si inserisce nel piano triennale 2025-2027, che assume la rigenerazione demografica come obiettivo strategico. Al momento della presentazione contava circa 200 partner tra organizzazioni sociali, fondazioni, enti locali, imprese e realtà della formazione e della cultura. Le sue quattro direttrici sono nascere, restare, tornare e arrivare.

Le esperienze portate sul palco di Napoli

Il ventennale ha dato spazio anche alle cooperative La Paranza e La Sorte, attive tra il centro storico e il Rione Sanità. Nel resoconto dell’incontro la Fondazione attribuisce alle due realtà lavoro per 130 giovani. Le loro testimonianze sono state presentate accanto al «Report Sud Vivo», dedicato alle esperienze di rigenerazione, restanza e ritorno nei territori meridionali.

Ad aprire la mattinata era stata l’orchestra «Tornaccantà», con l’esecuzione dell’Inno nazionale. I giovani musicisti hanno suonato strumenti costruiti nei laboratori delle carceri di Opera, Monza e Secondigliano utilizzando legno recuperato dalle imbarcazioni dei migranti naufragate nel Mediterraneo, nell’ambito del progetto «Metamorfosi» della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti.

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in collaborazione con consumerismo.it