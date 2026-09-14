Venezia, Gabriella dispersa: ricerche in corso nel canale Tessera

🌐 Gabriella dispersa a Venezia, continuano senza sosta le ricerche nel canale Tessera dopo il tragico incidente nautico costato la vita al marito Sean Michieli, morto a 25 anni dopo un giorno di agonia. In volo anche l’elicottero dei Vigili del fuoco.

La laguna di Venezia continua a restituire soltanto silenzio. Gabriella Elorriaga Querino, 26 anni, è ancora dispersa dopo il violentissimo incidente avvenuto all’alba di sabato 12 settembre nel canale di Tessera, a poca distanza dall’aeroporto Marco Polo. Le operazioni di ricerca proseguono con uomini e mezzi dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, mentre dall’alto l’elicottero sorvola l’area alla ricerca di qualsiasi elemento possa indicare la posizione della giovane.

Nel frattempo, la tragedia è diventata ancora più drammatica. Sean Michieli, 25 anni, marito di Gabriella, è morto in ospedale dopo che i medici avevano accertato la morte cerebrale. Il giovane era stato recuperato subito dopo lo scontro in condizioni disperate e trasportato all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove era stato sottoposto a un intervento per il gravissimo trauma cranico riportato nell’impatto. Il decesso è stato ufficializzato nella serata di domenica.

I due si erano sposati soltanto tre mesi fa. Una giovane coppia che condivideva la vita, la casa a Burano e anche il rapporto quotidiano con la laguna è stata travolta in pochi secondi da uno scontro ancora tutto da ricostruire.

Gabriella dispersa nella laguna di Venezia: le ricerche continuano

La mattina del 14 settembre le squadre di soccorso sono tornate a concentrarsi sul tratto di laguna davanti a Tessera. Sommozzatori, imbarcazioni specializzate, Carabinieri ed elicottero sono impegnati in un’operazione resa particolarmente complessa dalle caratteristiche dell’ambiente.

Il fondale della laguna non offre condizioni semplici per le ricerche. L’acqua può essere torbida, la visibilità sott’acqua è estremamente limitata e il movimento determinato dalle maree può modificare rapidamente lo scenario. A questo si aggiunge la conformazione del canale, utilizzato dalle imbarcazioni dirette verso l’area dell’aeroporto.

Una delle risorse impiegate nelle operazioni è anche un’imbarcazione dotata di sonar per scandagliare il fondale, mentre i sommozzatori verificano le zone considerate più rilevanti.

Il canale di Tessera è stato inoltre temporaneamente chiuso al traffico civile durante una fase delle ricerche, proprio per consentire ai soccorritori di operare in condizioni più sicure e senza il continuo passaggio di altre imbarcazioni. Successivamente la navigazione è stata riaperta.

Le operazioni, tuttavia, non hanno ancora portato al ritrovamento di Gabriella.

L’incidente all’alba: cosa è successo nel canale Tessera

L’incidente è avvenuto poco prima delle 6 del mattino, quando la visibilità era ridotta e il tratto di laguna non era ancora illuminato dalla luce del giorno.

A entrare in collisione sono stati il piccolo barchino sul quale si trovavano Sean e Gabriella e un taxi acqueo diretto verso l’area aeroportuale. Dopo il violento impatto, l’imbarcazione della coppia è affondata.

Sean è stato recuperato in condizioni gravissime. Per Gabriella, invece, è cominciata immediatamente una ricerca drammatica. In un primo momento non era stato possibile stabilire con assoluta certezza se la giovane fosse effettivamente a bordo. Gli elementi recuperati successivamente dal barchino e le informazioni fornite dai familiari hanno rafforzato l’ipotesi che Gabriella si trovasse sull’imbarcazione al momento dello scontro.

Tra gli oggetti recuperati nella zona risultano anche documenti riconducibili alla giovane. Ma nessuna traccia della donna è stata finora individuata.

La dinamica resta al centro dell’inchiesta

Parallelamente alle ricerche, la Procura di Venezia sta cercando di ricostruire con precisione come sia avvenuto lo scontro e quali siano state le responsabilità.

Il conducente del taxi acqueo è stato sottoposto agli accertamenti previsti in seguito all’incidente e risulta coinvolto nell’inchiesta. Dopo la morte di Sean, il procedimento è passato a considerare l’ipotesi di omicidio nautico.

Gli investigatori dovranno ora analizzare gli scafi, i danni provocati dalla collisione, le possibili traiettorie e la velocità dei mezzi. Sarà fondamentale stabilire anche la posizione delle due imbarcazioni nei secondi immediatamente precedenti all’impatto.

La ricostruzione è resa più difficile dall’assenza di immagini dirette dell’incidente e dalle condizioni di buio e scarsa visibilità nelle quali si è verificato lo schianto. La testimonianza del conducente del taxi rappresenta quindi uno degli elementi attraverso cui gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quei pochi, drammatici secondi.

Sean Michieli, una vita legata alla laguna

Sean Michieli aveva 25 anni ed era originario di una famiglia di pescatori profondamente legata alla laguna veneziana. Il giovane svolgeva il lavoro di pescatore di vongole e conosceva bene l’ambiente nel quale ogni giorno si muoveva.

Anche Gabriella aveva condiviso quella dimensione. I due uscivano insieme in barca e, secondo quanto emerso nelle ore successive all’incidente, quella mattina erano partiti da Burano per una delle attività legate alla pesca.

È proprio questo aspetto a rendere ancora più dolorosa la vicenda: il luogo familiare è diventato improvvisamente lo scenario di una tragedia.

La loro storia era iniziata da poco come matrimonio. Le nozze risalivano infatti a giugno, appena tre mesi prima dello schianto. Una vita insieme appena cominciata e interrotta nel modo più drammatico.

Una seconda tragedia per la famiglia Michieli

Per la famiglia di Sean il dolore riporta anche a una tragedia avvenuta molti anni fa.

Nel 2007, infatti, Endrius Michieli, zio di Sean, morì a soli 19 anni in un incidente nautico avvenuto nelle acque veneziane. Un altro dramma legato a quelle stesse acque che oggi torna inevitabilmente nella memoria dei familiari.

La morte di Sean ha quindi aperto una ferita profonda in una famiglia già segnata da un precedente incidente nautico. Ma, mentre il lutto per il giovane pescatore è ormai ufficiale, resta ancora sospesa la domanda più angosciante: dove si trova Gabriella?

Il cordoglio di Venezia e l’attesa della famiglia

La comunità veneziana si è stretta intorno alla famiglia Michieli dopo la notizia della morte del 25enne. Il cordoglio si intreccia però con l’attesa per Gabriella, che mantiene ancora aperta una delle pagine più dolorose della vicenda.

Le squadre di soccorso continuano a lavorare nella laguna, controllando il fondale e osservando dall’alto ogni possibile punto di interesse. Ogni ora è importante, ma le condizioni ambientali rendono le operazioni particolarmente impegnative.

Il ritrovamento di Gabriella rappresenta ora la priorità assoluta per chi sta partecipando alle ricerche e per i familiari della giovane, che attendono notizie dal luogo in cui la loro vita è cambiata per sempre.

La laguna di Venezia, intanto, continua a essere attraversata dalle imbarcazioni e dalle attività quotidiane. Ma nel canale Tessera, dove all’alba di sabato un barchino e un taxi acqueo si sono scontrati, resta concentrato il lavoro dei soccorritori.

Sean non ce l’ha fatta. Gabriella è ancora dispersa. E le ricerche proseguono nel tentativo di dare una risposta a una famiglia che, dopo aver perso un figlio di 25 anni, aspetta ancora di sapere che cosa sia accaduto alla giovane donna che lo aveva sposato appena tre mesi prima.