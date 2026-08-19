Varenne è morto a 31 anni: l’ultima corsa del Capitano del trotto

🌐 Varenne morto a 31 anni: il “Capitano” del trotto si è spento a Eboli per un infarto fulminante. Con 62 vittorie in 73 corse, oltre 6 milioni di euro di premi e un palmarès irripetibile, lascia una delle eredità più importanti nella storia dello sport italiano e internazionale.

La notizia che il mondo dell’ippica avrebbe voluto non ricevere è arrivata nella giornata del 18 agosto 2026: Varenne è morto a 31 anni, chiudendo per sempre la storia agonistica e umana di uno dei cavalli più celebri di sempre. Il campione si trovava all’allevamento LJ di Eboli, in provincia di Salerno, la struttura che dal marzo 2025 era diventata la sua ultima casa.

La morte è avvenuta nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 agosto. Secondo quanto comunicato attraverso i canali ufficiali e riportato dalle prime ricostruzioni, il veterinario ha accertato un infarto fulminante. Una fine improvvisa per un cavallo che aveva costruito la propria leggenda proprio sulla capacità di dominare la fatica, la distanza e la pressione delle corse più importanti del mondo.

Con Varenne scompare molto più di un campione. Scompare un simbolo del trotto italiano, un cavallo capace di trasformare una disciplina spesso considerata di nicchia in un fenomeno seguito da milioni di appassionati. Il suo nome, per oltre vent’anni, è stato sinonimo di velocità, vittoria e spettacolo.

Varenne morto a Eboli: l’ultima casa del Capitano

Varenne ha trascorso gli ultimi anni della sua vita lontano dalle piste, ma senza mai uscire davvero dal cuore degli appassionati. L’allevamento LJ di Eboli, gestito da Dario De Angelis, lo aveva accolto nel marzo 2025. La scelta aveva permesso di avvicinare il campione alla sua nuova quotidianità e a un ambiente dedicato alla sua vita da stallone.

Il trasferimento nel Salernitano aveva segnato l’ultimo capitolo di un’esistenza straordinaria. Il cavallo che aveva viaggiato tra Europa e Stati Uniti, affrontando gli ippodromi più prestigiosi del mondo, aveva ormai lasciato spazio alla dimensione più tranquilla della pensione.

Ma Varenne non era mai diventato un cavallo come gli altri.

La sua presenza continuava ad attirare appassionati, visitatori e curiosi. Il sito ufficiale dedicato al campione lo descrive come il più grande cavallo trottatore di tutti i tempi, ricordando le vittorie ottenute in sette Paesi e due continenti e i record stabiliti durante una carriera che ha segnato un’epoca.

Ora Eboli diventa il luogo dell’ultimo ricordo di una leggenda nata nel Ferrarese e diventata patrimonio dello sport italiano.

Dalle origini a Copparo alla nascita di una leggenda

Varenne era nato il 19 maggio 1995 a Copparo, in provincia di Ferrara. Era figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice Ialmaz, un incrocio destinato a produrre un cavallo destinato a cambiare la storia del trotto.

Il suo percorso agonistico cominciò nel 1998. A guidarlo sarebbe diventato soprattutto Giampaolo Minnucci, il driver romano con cui si sarebbe formato uno dei binomi più riconoscibili dell’ippica mondiale.

Il rapporto tra Varenne e Minnucci rappresentò una delle chiavi del successo. Non era soltanto una questione di velocità: il campione mostrava una capacità straordinaria di interpretare la corsa, di gestire lo sforzo e di cambiare ritmo nel momento decisivo.

Il risultato fu una progressione impressionante.

Il primo grande squillo arrivò con il Derby italiano del trotto nel 1998, ma sarebbe stato soprattutto l’inizio del nuovo millennio a trasformare Varenne in un fenomeno planetario. Il suo nome iniziò a comparire con sempre maggiore frequenza negli albi d’oro delle competizioni più prestigiose, fino a costruire un dominio che ancora oggi appare difficilmente ripetibile.

L’elenco ufficiale delle sue corse documenta l’esordio del 1998 e la vittoria nel Derby italiano dello stesso anno, con Minnucci al sulky.

62 vittorie su 73 corse: i numeri che spiegano Varenne

Per raccontare Varenne bastano pochi numeri, ma sono numeri fuori dalla normalità.

62 vittorie in 73 corse disputate, più di sei milioni di euro incassati in premi e una lunga serie di successi nei principali appuntamenti internazionali. Reuters ricorda anche le 53 vittorie nei Grand Prix e l’ingresso, nel 2010, nella U.S. Harness Racing Hall of Fame, riconoscimento eccezionale per un trottatore europeo.

Ma la grandezza del “Capitano” non può essere misurata soltanto dal conto delle vittorie.

Varenne riuscì infatti a conquistare competizioni diverse per caratteristiche, pubblico e tradizione, dimostrando una capacità di adattamento che lo rese unico.

Il Gran Premio della Lotteria di Agnano arrivò per tre volte consecutive, nel 2000, nel 2001 e nel 2002. A Parigi conquistò il Prix d’Amérique nel 2001 e nel 2002. A Stoccolma vinse l’Elitloppet nelle stesse due stagioni.

E poi ci fu la Breeders Crown del 2001 negli Stati Uniti, una vittoria che aggiunse un altro continente alla sua collezione di trionfi.

È proprio il 2001 a rappresentare l’anno simbolo della carriera.

Il 2001 di Varenne, l’anno del Grande Slam

Nel 2001 Varenne compì un’impresa destinata a entrare nella storia del trotto.

Vinse nello stesso anno Prix d’Amérique, Gran Premio della Lotteria ed Elitloppet, completando quello che viene considerato il Grande Slam europeo. A questi tre successi aggiunse la Breeders Crown negli Stati Uniti.

Non era mai accaduto prima in quella forma.

La sequenza di risultati rese Varenne una star internazionale e contribuì a trasformarlo in qualcosa di più di un cavallo da corsa. Il campione diventò un personaggio, una presenza riconoscibile anche al di fuori degli ippodromi.

Il sito ufficiale di Varenne sottolinea proprio l’eccezionalità di quella stagione, ricordando come nessun altro cavallo avesse conquistato nello stesso anno le principali corse internazionali del trotto.

La vittoria all’Elitloppet del 2001, in particolare, rappresentò un momento storico: Varenne divenne il primo trottatore allevato in Italia a imporsi nella prestigiosa prova svedese. L’immagine di Minnucci che alza le braccia al cielo dopo il traguardo è rimasta tra le fotografie più iconiche della sua carriera.

Due anni di dominio e un record difficile da immaginare

Il 2001 non fu un episodio isolato.

Nel 2002 Varenne ripeté il Grande Slam europeo, tornando a vincere Prix d’Amérique, Lotteria ed Elitloppet. La doppietta nelle tre grandi corse rappresentò una conferma ancora più impressionante del suo dominio.

Nel corso della stessa stagione arrivarono altri record.

In Finlandia, a Mikkeli, il 14 luglio 2002 Varenne stabilì il record mondiale sulla pista da 1.000 metri con una velocità di 1’09″3 al chilometro. Il sito ufficiale ricorda inoltre il record ottenuto nella Breeders Crown del 2001, quando il cavallo percorse il miglio in 1’51″1.

Erano numeri che contribuivano a consolidare la sua fama di cavallo capace non soltanto di vincere, ma di riscrivere i parametri della prestazione.

Varenne fu anche eletto Cavallo dell’anno in Italia, Francia e Stati Uniti. Un riconoscimento particolarmente significativo perché racconta la dimensione internazionale raggiunta dal campione.

Non era più soltanto la stella del trotto italiano. Era diventato una delle icone mondiali della disciplina.

Il ritiro a Montréal e la fine di una carriera irripetibile

Dopo avere dominato le piste per quattro stagioni, Varenne chiuse la carriera agonistica nel settembre 2002.

L’ultima tappa fu Montréal, in Canada, al termine di un tour mondiale che rappresentò una sorta di passerella finale per un campione ormai entrato nella leggenda.

Il ritiro non cancellò però la sua presenza dal mondo dell’ippica.

Al contrario, aprì un secondo capitolo della sua vita.

Varenne divenne infatti uno degli stalloni più importanti della storia del trotto, trasferendo il proprio patrimonio genetico a una nuova generazione di cavalli.

Dopo le corse, Varenne ha generato oltre 2.000 figli

La carriera da stallone ha ampliato ulteriormente la sua influenza.

Dopo il ritiro, Varenne ha generato oltre 2.000 esemplari e la sua linea genetica ha prodotto diversi cavalli di vertice. Tra questi figurano anche vincitori del Derby italiano del trotto, confermando la capacità del campione di lasciare un’eredità non soltanto simbolica.

È questo uno degli aspetti più interessanti della sua storia: Varenne non ha semplicemente concluso una carriera straordinaria. Ha continuato a incidere sul trotto anche dopo aver smesso di correre.

Il valore del suo patrimonio genetico ha contribuito a mantenere il suo nome al centro dell’allevamento internazionale. Reuters ricorda come, negli anni successivi al ritiro, Varenne sia diventato un riproduttore estremamente richiesto, con migliaia di figli e un ruolo centrale nella trasmissione della sua linea.

Il “Capitano” che ha superato i confini dell’ippica

La grandezza di Varenne non è però racchiusa negli albi d’oro.

Il “Capitano” è riuscito in qualcosa di più raro: è diventato un fenomeno popolare.

Le sue imprese hanno portato il trotto sulle prime pagine dei giornali, nelle televisioni generaliste e nella memoria collettiva di un pubblico che spesso non seguiva abitualmente le corse dei cavalli.

Il suo carattere, l’eleganza, il rapporto con Minnucci e la sequenza quasi cinematografica delle sue vittorie hanno contribuito alla costruzione di un’immagine riconoscibile anche fuori dall’ambiente ippico.

Il campione fu celebrato anche negli Stati Uniti con l’ingresso nella Harness Racing Hall of Fame nel 2010, un riconoscimento che testimonia quanto la sua carriera fosse stata capace di oltrepassare i confini italiani ed europei.

Per molti appassionati, Varenne non è stato semplicemente il cavallo più vincente. È stato il cavallo che ha dato un volto a un’intera epoca del trotto.

L’ultimo saluto a una leggenda dello sport italiano

La morte di Varenne chiude dunque un cerchio iniziato a Copparo nel 1995 e passato attraverso alcune delle piste più prestigiose del mondo.

A 31 anni, dopo una lunga pensione e una seconda vita da stallone, il suo cuore si è fermato improvvisamente a Eboli. La causa indicata dal veterinario è un infarto fulminante.

Resta un’eredità difficilmente paragonabile.

62 vittorie su 73 corse. Oltre sei milioni di euro di premi. Due Prix d’Amérique. Tre Lotterie. Due Elitloppet. Una Breeders Crown. Due stagioni consecutive al vertice assoluto del trotto europeo. Migliaia di figli. Record mondiali. Un posto nella Hall of Fame americana.

Ma soprattutto resta un’immagine: quella di Varenne lanciato sul rettilineo finale, con Minnucci alle redini, mentre il pubblico comprende che sta assistendo a qualcosa che difficilmente potrà rivedere.

Per questo l’addio al “Capitano” non riguarda soltanto l’ippica.

Varenne appartiene alla storia dello sport italiano. E la sua leggenda, dopo la morte, continuerà a correre attraverso i record, le immagini delle sue vittorie e i cavalli che ne porteranno avanti l’eredità.