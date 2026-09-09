Ungheria espelle 10 diplomatici russi: Mosca minaccia ritorsioni

🌐 Ungheria-Russia, nuova crisi diplomatica: Budapest ha espulso dieci membri della missione russa accusandoli di attività incompatibili con lo status diplomatico previsto dalla Convenzione di Vienna. Mosca annuncia una risposta “dura e dolorosa”, mentre l’Ue esprime piena solidarietà al governo ungherese.

La tensione tra Ungheria e Russia sale bruscamente. Budapest ha deciso di espellere dieci diplomatici russi, contestando loro lo svolgimento di attività ritenute incompatibili con il ruolo diplomatico e con le norme della Convenzione di Vienna.

La decisione, comunicata l’8 settembre 2026 dalla ministra degli Esteri ungherese Anita Orbán, rappresenta uno dei segnali più netti del nuovo corso della politica estera di Budapest. Il governo ha precisato che l’espulsione non equivale alla rottura delle relazioni diplomatiche con Mosca, ma ha allo stesso tempo rivendicato la necessità di proteggere la sicurezza e la sovranità nazionale.

La risposta russa non si è fatta attendere. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha annunciato che la Russia reagirà in maniera “dura e dolorosa”, trasformando l’iniziativa ungherese in un nuovo fronte di confronto diplomatico all’interno dell’Europa.

Budapest espelle dieci diplomatici russi

La comunicazione del governo ungherese è arrivata direttamente all’ambasciatore russo a Budapest. Secondo la valutazione delle autorità magiare, dieci membri della missione diplomatica russa avrebbero svolto attività considerate inaccettabili per dei diplomatici sulla base delle regole internazionali.

Le autorità ungheresi non hanno fornito, almeno per ora, dettagli pubblici sulle attività contestate. Non è quindi possibile stabilire ufficialmente se le accuse riguardino attività di intelligence, operazioni di influenza, raccolta di informazioni o altre condotte incompatibili con lo status diplomatico. Anche le richieste di chiarimento sul possibile coinvolgimento in attività di spionaggio non hanno ricevuto finora una risposta specifica da Budapest.

La formulazione utilizzata dal governo è però particolarmente significativa. L’espulsione viene motivata facendo riferimento alla Convenzione di Vienna, il quadro giuridico internazionale che disciplina privilegi, immunità e responsabilità del personale diplomatico.

Per Budapest, dunque, non si tratta formalmente di una scelta legata alla rottura delle relazioni con Mosca, ma di una misura di sicurezza adottata nei confronti di persone che, secondo le autorità ungheresi, avrebbero oltrepassato i limiti consentiti dal loro incarico.

“Non è una rottura delle relazioni”

Il governo guidato da Péter Magyar ha voluto sottolineare proprio questo punto. L’espulsione dei dieci funzionari non significa, almeno nelle intenzioni dichiarate da Budapest, la chiusura dei canali diplomatici con la Russia.

L’Ungheria intende infatti mantenere il dialogo con Mosca, ma su basi differenti rispetto al passato: rispetto reciproco, osservanza delle regole internazionali e tutela degli interessi nazionali.

È una distinzione importante perché evita, almeno per il momento, uno degli scenari più gravi nei rapporti bilaterali: la sospensione o la rottura delle relazioni diplomatiche.

La scelta di Budapest appare quindi come una forte misura di pressione diplomatica, ma non come un punto di non ritorno.

Mosca promette una risposta “dura e dolorosa”

Il Cremlino ha reagito immediatamente alla decisione. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito l’azione ungherese come il risultato della presunta attività di una “lobby russofoba” a Budapest, annunciando che la risposta russa sarà “dura e dolorosa”.

Anche l’ambasciatore russo in Ungheria, Evgenij Stanislavov, ha definito l’espulsione un’escalation “senza precedenti e ingiustificata” da parte ungherese, lasciando intendere che Mosca potrebbe adottare una misura equivalente o comunque proporzionata.

Il linguaggio utilizzato dalla diplomazia russa lascia aperta la possibilità di una rappresaglia diplomatica, che potrebbe tradursi nell’espulsione di personale diplomatico ungherese dalla Russia.

È una pratica già utilizzata frequentemente nei rapporti tra Mosca e diversi Paesi europei dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Le espulsioni reciproche sono diventate negli ultimi anni uno degli strumenti più immediati attraverso cui gli Stati reagiscono alle accuse di spionaggio o alle attività considerate incompatibili con la funzione diplomatica.

La svolta dell’Ungheria dopo l’era Orbán

L’elemento politicamente più rilevante della vicenda riguarda però il cambio di orientamento di Budapest.

Per anni l’Ungheria di Viktor Orbán ha mantenuto un rapporto particolarmente stretto con Mosca, anche dopo l’invasione dell’Ucraina del 2022. Budapest ha continuato a mantenere importanti rapporti energetici con la Russia e, in più occasioni, ha assunto posizioni divergenti rispetto agli altri governi europei sulle sanzioni e sul sostegno a Kyiv.

La situazione è cambiata con l’arrivo al governo di Péter Magyar, insediatosi dopo la fine dei sedici anni di governo di Viktor Orbán.

Il nuovo esecutivo ha indicato con maggiore chiarezza Unione europea e NATO come pilastri dell’alleanza internazionale dell’Ungheria, cercando contemporaneamente di ridurre quella che considera un’eccessiva dipendenza da Mosca.

L’espulsione di dieci diplomatici russi assume quindi un significato che va oltre il singolo episodio. È un gesto che segnala la volontà di Budapest di ridefinire i rapporti con il Cremlino e di allinearsi maggiormente alle preoccupazioni di sicurezza espresse dagli altri Paesi europei.

Reuters sottolinea come, durante i sedici anni di governo di Viktor Orbán, Budapest non avesse adottato pubblicamente misure analoghe contro il personale diplomatico russo dal 2018.

Il nodo delle attività “inaccettabili”

Proprio la genericità dell’accusa rende particolarmente delicato il caso.

Budapest ha parlato di attività incompatibili con il ruolo diplomatico, ma non ha specificato quali comportamenti siano stati contestati ai dieci funzionari.

Il riferimento alla Convenzione di Vienna è tuttavia sufficiente per collocare la vicenda nel campo della sicurezza nazionale e del rispetto delle regole diplomatiche internazionali.

In Europa, negli ultimi anni, le autorità hanno intensificato l’attenzione nei confronti delle attività clandestine attribuite alla Russia. Il fenomeno non riguarda soltanto il tradizionale spionaggio: i governi europei hanno denunciato anche campagne di disinformazione, cyberattacchi, sabotaggi e operazioni di influenza, inseriti nel più ampio quadro della cosiddetta guerra ibrida.

È proprio in questo contesto che la decisione ungherese acquista un peso maggiore.

L’Unione europea si schiera con Budapest

La reazione europea è stata altrettanto significativa. Bruxelles ha espresso piena solidarietà all’Ungheria, definendo legittima la decisione di espellere i dieci diplomatici russi.

Il messaggio politico è chiaro: l’Unione europea considera la misura adottata da Budapest compatibile con la necessità di contrastare le minacce provenienti dalle attività russe sul territorio europeo.

La Commissione ha inoltre ribadito il sostegno alle attività diplomatiche e consolari degli Stati membri quando vengono svolte nel rispetto del diritto internazionale.

Il passaggio è importante soprattutto perché l’Ungheria, negli ultimi anni, è stata spesso protagonista di contrasti con Bruxelles sulla politica nei confronti della Russia e sulla guerra in Ucraina.

Questa volta, invece, Budapest e Bruxelles si ritrovano dalla stessa parte.

La convergenza potrebbe avere conseguenze anche sul piano politico interno ed europeo, perché contribuisce a rafforzare l’immagine del nuovo governo ungherese come interlocutore più vicino alle posizioni prevalenti nell’Ue e nella NATO.

Una nuova fase nei rapporti tra Budapest e Mosca

La crisi dei dieci diplomatici arriva dunque in un momento di profonda trasformazione della politica estera ungherese.

Da un lato Budapest assicura di non voler interrompere il dialogo con Mosca. Dall’altro, il governo ha dimostrato di essere disposto a utilizzare uno degli strumenti diplomatici più duri a disposizione di uno Stato: dichiarare persone appartenenti a una missione straniera non più gradite e imporne la partenza.

Il rischio è ora quello di una spirale di ritorsioni.

La Russia potrebbe espellere diplomatici ungheresi, limitare ulteriormente i rapporti istituzionali o adottare altre contromisure. La portata della risposta dipenderà soprattutto da quanto Mosca vorrà trasformare l’episodio in un caso politico più ampio.

Per il momento, però, Budapest mantiene una linea precisa: nessuna rottura diplomatica, ma tolleranza ridotta verso attività considerate una minaccia alla sicurezza nazionale.

La partita si sposta sul terreno della sicurezza europea

Il caso ungherese si inserisce in una fase nella quale la sicurezza europea è sempre più condizionata dal confronto con la Russia.

Le istituzioni europee stanno infatti rafforzando il coordinamento contro le cosiddette minacce ibride, mentre continuano a mantenere la pressione politica e sanzionatoria su Mosca. Nei giorni scorsi Bruxelles ha ribadito che la propria posizione sulle sanzioni alla Russia non è cambiata e che l’Ue intende continuare a sostenere l’Ucraina.

L’espulsione dei dieci diplomatici russi non modifica quindi soltanto il rapporto bilaterale tra Budapest e Mosca. È anche un nuovo tassello nel confronto più ampio tra Russia e Paesi europei.

E soprattutto dimostra quanto rapidamente possano cambiare gli equilibri diplomatici dopo un passaggio politico interno.

Per anni l’Ungheria è stata considerata uno dei principali interlocutori europei della Russia. Oggi il nuovo governo sembra voler dimostrare che la sicurezza nazionale e l’appartenenza all’Unione europea e alla NATO vengono prima del mantenimento di rapporti privilegiati con Mosca.

La risposta promessa dal Cremlino dirà quanto profondo sarà lo strappo. Ma una cosa è già evidente: l’espulsione dei dieci diplomatici apre una nuova fase nei rapporti tra Ungheria e Russia.