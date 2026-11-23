🌐 La pace in Ucraina entra nel calendario politico americano: Washington vorrebbe un accordo entro inizio gennaio 2027. L’indicazione emerge da una ricostruzione dei colloqui, non da un’intesa già raggiunta. Restano aperti i nodi della sicurezza di Kiev e del ruolo europeo.

Gennaio è l’obiettivo americano, non una pace già fissata

Una scadenza ravvicinata, ma nessun accordo annunciato. L’amministrazione di Donald Trump avrebbe comunicato a funzionari europei e ucraini di voler arrivare a un’intesa tra Kiev e Mosca entro l’inizio di gennaio 2027. È la ricostruzione emersa il 20 novembre, fondata sulle informazioni di quattro persone al corrente delle discussioni. Il punto decisivo è questo: si tratta dell’obiettivo attribuito a Washington, non di un calendario accettato dalle parti.

La distinzione conta anche per leggere correttamente le date. La notizia richiamata negli aggiornamenti del 21 novembre riguarda informazioni pubblicate il giorno precedente; gennaio indica quindi il prossimo gennaio, nel 2027. Non equivale all’annuncio di una firma imminente né dimostra che siano state superate le divergenze sulle condizioni della pace. Nella ricostruzione disponibile, l’accelerazione americana precederebbe il passaggio del controllo del Congresso ai democratici.

Il calendario di Washington pesa sui negoziati

Il collegamento con la politica interna statunitense è uno degli elementi centrali delle informazioni sui colloqui. Dopo le elezioni di metà mandato di novembre, i repubblicani hanno perso la maggioranza in entrambe le camere. La prospettiva descritta è quella di un Congresso democratico intenzionato a chiedere maggiore sostegno all’Ucraina e una pressione sanzionatoria più forte sulla Russia. Sono orientamenti attesi, non decisioni già approvate dal nuovo Congresso.

A Kiev e nelle capitali europee emerge però una preoccupazione diversa: che tempi troppo stretti aumentino la pressione su Volodymyr Zelensky affinché accetti concessioni sfavorevoli. Anche questo va presentato per ciò che è, un timore riferito da interlocutori informati sui negoziati, non la prova di un accordo imposto. Il calendario politico americano e le condizioni considerate accettabili dall’Ucraina restano due piani distinti della trattativa.

Trump parla di progressi, ma rinvia il nodo sicurezza

Sul piano delle dichiarazioni pubbliche, il 20 novembre Trump ha descritto positivamente i colloqui avuti con Vladimir Putin in Cina. Tornato a Washington, ha sostenuto che esistono buone possibilità di raggiungere un risultato e ha attribuito al presidente russo la volontà di chiudere la guerra attraverso la diplomazia. Si tratta della valutazione del presidente americano: non certifica un impegno russo sottoscritto né un’intesa sui punti controversi.

Nella stessa conferenza stampa Trump ha evitato di precisare quali garanzie gli Stati Uniti siano disposti a offrire all’Ucraina, sostenendo che occorre prima ottenere un accordo. La sequenza indicata dal presidente lascia dunque senza dettagli pubblici uno dei capitoli più delicati. Le sue parole sull’avanzamento dei contatti non erano accompagnate, in quella sede, dalla presentazione di un pacchetto definitivo per la protezione di Kiev dopo la guerra.

Garanzie sul modello Nato: le posizioni non coincidono

Il contrasto è apparso evidente dopo i colloqui di Berlino del 19 novembre. Jared Kushner, impegnato nei negoziati insieme a Steve Witkoff, ha detto che Trump è aperto a garanzie per l’Ucraina simili a quelle dell’articolo 5 della Nato. Ha inoltre espresso la convinzione che gli interlocutori russi fossero stati avvicinati a questa impostazione. È una valutazione negoziale americana, non un’accettazione formalizzata da Mosca.

Il giorno successivo il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha respinto una soluzione che configurasse una forma di appartenenza indiretta dell’Ucraina all’Alleanza. Il modello evocato dagli emissari americani resta quindi contestato. L’apertura descritta da Kushner e il rifiuto espresso da Ryabkov non possono essere presentati come posizioni coincidenti: nelle dichiarazioni pubbliche disponibili resta una distanza sul contenuto della futura protezione di Kiev.

L’Europa chiede spazio, Kiev teme un tavolo troppo largo

Il confronto non riguarda soltanto l’Ucraina. Putin ha aperto alla partecipazione europea a discussioni sulla sicurezza del continente, invitando una delegazione a Mosca per chiarirne la posizione. Per Kiev, però, allargare il negoziato prima della fine della guerra presenta rischi: Zelensky ha avvertito che il confronto potrebbe essere utilizzato dalla Russia per indebolire la Nato e mettere in discussione l’assetto territoriale europeo.

La priorità indicata dall’alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece un cessate il fuoco prima di approfondire il negoziato sulla sicurezza continentale. La divergenza riguarda dunque anche l’ordine dei passaggi, non soltanto il risultato finale. Kushner ha assicurato che Trump vuole procedere con l’Europa al proprio fianco. Ma il coinvolgimento degli alleati e l’esistenza di garanzie condivise sono questioni ancora differenti.

Intanto gli effetti della guerra superano i confini ucraini

Mentre proseguono i contatti diplomatici, gli effetti materiali del conflitto restano documentati anche fuori dall’Ucraina. Il ministero della Difesa della Moldova riferisce che gli attacchi russi della settimana dal 14 al 20 novembre hanno continuato a produrre rischi per gli Stati della regione. Il suo Centro operativo aereo ha registrato dieci incidenti: quattro sorvoli non autorizzati, quattro episodi con esplosioni e due ritrovamenti di frammenti di droni.

Nel dettaglio, le autorità moldave segnalano due ulteriori incursioni non autorizzate il 20 novembre. Una ha interessato la direttrice Arionești-Cotiujeni; l’altra è stata rilevata alle 14:48 lungo il percorso Yaski-Crocmaz, con uscita dallo spazio aereo nazionale un minuto dopo verso Tudora-Udobnoe. Lo stesso ministero invita i cittadini a non avvicinarsi né toccare droni o frammenti e a segnalare immediatamente eventuali ritrovamenti al numero di emergenza 112.

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