Ucraina, bufera su Zelensky: arrestata Iryna Mudra

🌐 Ucraina, nuova bufera sulla presidenza Zelensky: Iryna Mudra è finita nell’inchiesta anticorruzione per un presunto sistema di riciclaggio da 150 milioni di grivne. Perquisizioni negli ambienti vicini al presidente, nuove nomine al governo e tensioni sulle elezioni di guerra. Intanto un drone russo colpisce un minibus a Kherson: quattro morti.

La guerra continua a mordere sul fronte e nelle città ucraine, ma nelle stesse ore a Kyiv si apre un altro fronte, questa volta tutto interno. Un’inchiesta anticorruzione ha raggiunto il cuore dell’apparato presidenziale di Volodymyr Zelensky, con perquisizioni che hanno coinvolto persone vicine alla presidenza e la rimozione di Iryna Mudra, fino a oggi vice capo dell’Ufficio del presidente.

La vicenda arriva in un momento particolarmente delicato. Da una parte ci sono i combattimenti, i bombardamenti e una nuova intensificazione degli attacchi con droni russi. Dall’altra, il sistema politico ucraino è attraversato da una crescente discussione sulla corruzione, sulla qualità della governance durante la legge marziale e sulla possibilità di tornare alle urne.

Il presidente Zelensky non risulta direttamente coinvolto nell’inchiesta. Ma politicamente il caso è difficile da separare dalla sua amministrazione: gli investigatori hanno infatti portato la loro attenzione dentro gli uffici della presidenza, mentre nelle stesse ore il Parlamento ha approvato nuovi ministri della Difesa e degli Esteri.

La giornata del 19 agosto diventa così una fotografia di un’Ucraina sottoposta a pressioni contemporaneamente militari, giudiziarie e politiche.

Iryna Mudra nella bufera: perquisizioni nell’Ufficio del presidente

Il nome più importante dell’inchiesta è quello di Iryna Mudra, giurista e vice capo dell’Ufficio del presidente ucraino.

Le autorità anticorruzione hanno annunciato un’operazione per smantellare quella che definiscono un’organizzazione criminale, sospettata di riciclaggio di denaro e collegata a un parlamentare in carica, a un ex deputato e ad alcuni funzionari di alto livello dell’apparato presidenziale. Le perquisizioni hanno riguardato anche ambienti riconducibili a Mudra.

Nel corso della giornata Zelensky ha disposto la sua rimozione dall’incarico. Il provvedimento di destituzione è stato formalizzato con un decreto presidenziale datato 19 agosto.

La posizione giudiziaria della dirigente è uno degli aspetti sui quali occorre mantenere prudenza. Il suo nome è entrato formalmente nell’inchiesta, mentre le ricostruzioni delle ultime ore hanno riferito di un’accusa e di un arresto; altre fonti hanno sottolineato che, almeno in una fase iniziale, non era stato pubblicamente chiarito se Mudra fosse stata formalmente qualificata come sospettata dalle autorità.

La distinzione non è soltanto tecnica. In un’inchiesta penale, essere perquisiti, essere indagati, ricevere una notifica di sospetto, essere arrestati e arrivare a una condanna sono passaggi differenti. La presunzione di innocenza resta quindi centrale.

L’operazione anticorruzione e i 150 milioni di grivne

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il gruppo finito sotto esame avrebbe movimentato circa 150 milioni di grivne, pari a poco meno di 3 milioni di euro, attraverso un sistema di riciclaggio.

Il denaro sarebbe stato destinato a garantire la cauzione di una persona coinvolta in un’altra enorme vicenda di corruzione che negli ultimi anni ha investito il settore energetico ucraino.

È proprio il collegamento con quella precedente indagine a rendere l’operazione particolarmente pesante sul piano politico.

Il nuovo caso non nasce infatti dal nulla. Gli investigatori stanno seguendo una pista che porta verso una rete di relazioni tra politica, grandi interessi economici e funzionari pubblici.

L’operazione è stata condotta dal National Anti-Corruption Bureau, il NABU, insieme alla Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office, la SAPO. Il comunicato diffuso dagli investigatori ha parlato di un’organizzazione guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare, con la partecipazione di alti funzionari dell’Ufficio del presidente.

È un passaggio politicamente significativo perché NABU e SAPO sono proprio le strutture che Kyiv deve dimostrare di mantenere indipendenti ed efficaci se vuole continuare il percorso di integrazione europea.

Il fantasma del caso Midas torna a pesare su Kyiv

Il nuovo scandalo si intreccia con una precedente inchiesta sul sistema energetico che aveva già provocato uno scossone ai vertici dello Stato.

Al centro di quel filone investigativo è finito l’imprenditore Timur Mindich, descritto dagli investigatori come figura centrale della rete e noto per i suoi rapporti con l’ambiente vicino a Zelensky. Mindich si trova all’estero ed è ricercato.

L’inchiesta precedente aveva coinvolto il settore energetico e aveva portato alla luce un presunto sistema di tangenti e commissioni illegali legato a Energoatom, il gigante pubblico dell’energia nucleare.

Nella ricostruzione degli investigatori, i partecipanti alla rete avrebbero imposto percentuali sulle operazioni e utilizzato società controllate per far confluire all’estero parte del denaro.

Il caso aveva già prodotto conseguenze politiche importanti e contribuito all’uscita di scena di figure di primo piano dell’amministrazione presidenziale. L’ultima operazione rischia ora di riaprire quelle stesse ferite.

Il punto più delicato è che la nuova indagine non si ferma alla periferia del potere.

Arriva direttamente dentro la struttura presidenziale.

Chi è Iryna Mudra e perché il suo ruolo è importante

Mudra non era una figura marginale.

Avvocata e dirigente con una lunga esperienza nel settore giuridico dello Stato, era entrata nell’Ufficio del presidente nel 2024 con responsabilità legate soprattutto alla politica legale e alla giustizia.

Negli ultimi anni era diventata una delle figure che rappresentavano l’Ucraina nelle questioni internazionali legate alla responsabilità della Russia, ai risarcimenti e ai meccanismi giudiziari per l’aggressione.

Ancora nei mesi scorsi partecipava a incontri con interlocutori europei sul futuro dei procedimenti internazionali contro Mosca e sui meccanismi per ottenere compensazioni per i danni provocati dalla guerra.

Il suo coinvolgimento nell’inchiesta, dunque, assume un peso particolare.

Non si tratta semplicemente della caduta di un funzionario, ma dell’apertura di un’indagine in un settore dell’apparato che dovrebbe rappresentare lo Stato di diritto e la legalità.

Ed è proprio questo contrasto a rendere la vicenda così delicata per Zelensky.

Zelensky corre ai ripari, ma il danno politico resta

La rimozione di Mudra è arrivata rapidamente.

Dal punto di vista istituzionale, il presidente ha scelto di non lasciare a lungo una figura dell’Ufficio presidenziale al centro di un’indagine anticorruzione. È una risposta che può essere letta come un segnale di distacco politico dall’indagine e di disponibilità a lasciare agire gli organismi anticorruzione.

Ma la rapidità della decisione non cancella il problema.

La domanda che ora si pone è se l’episodio possa diventare l’ennesimo capitolo di una crisi di fiducia attorno alla presidenza.

Zelensky ha costruito gran parte della sua leadership sulla promessa di modernizzare le istituzioni e combattere i vecchi sistemi di potere. Durante la guerra, però, le esigenze della sicurezza hanno concentrato enormemente il potere esecutivo.

Ora la pressione aumenta.

Ogni nuovo caso di corruzione ai vertici rischia di trasformarsi in un problema di credibilità internazionale, soprattutto mentre l’Ucraina chiede all’Europa e agli Stati Uniti un sostegno militare ed economico enorme.

La coincidenza con la sfida di Mykhailo Fedorov

Il momento politico non potrebbe essere più complicato.

Solo poche ore prima della nuova operazione anticorruzione, l’ex ministro della Difesa Mykhailo Fedorov aveva chiesto di trovare un modo per ripristinare il processo democratico e organizzare elezioni anche durante la guerra.

La proposta è esplosiva perché l’Ucraina continua a essere sotto legge marziale e le condizioni di sicurezza rendono estremamente complessa l’organizzazione di elezioni nazionali.

Fedorov ha però trasformato la questione in una sfida politica diretta al sistema costruito da Zelensky durante il conflitto.

La sua posizione è che la guerra non debba diventare un motivo per sospendere indefinitamente il processo democratico. Il governo, invece, deve fare i conti con un territorio parzialmente occupato, milioni di cittadini fuori dal Paese, una popolazione sotto attacco e centinaia di migliaia di militari impegnati al fronte.

La questione è quindi molto più complessa dello slogan “elezioni sì o no”.

È un problema costituzionale, militare, logistico e politico.

E proprio mentre Fedorov mette sul tavolo la parola democrazia, l’inchiesta anticorruzione porta nuovamente al centro la parola trasparenza.

Le due questioni finiscono inevitabilmente per alimentarsi a vicenda.

Il Parlamento approva i nuovi ministri

Nella stessa giornata è arrivata anche un’altra decisione destinata a modificare gli equilibri del governo.

Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Yevhenii Khmara come ministro della Difesa, dopo la rimozione di Fedorov.

Khmara è un ex ufficiale delle forze speciali, con esperienza nelle operazioni militari a lungo raggio. La sua nomina arriva dunque mentre il governo cerca di rafforzare la propria struttura di comando in una fase in cui la guerra con la Russia rimane estremamente intensa.

Confermata anche la nomina di Andrii Sybiha agli Esteri, completando così una doppia operazione di riorganizzazione del governo.

Il risultato è un quadro istituzionale che cambia rapidamente.

Da una parte escono figure politiche diventate critiche nei confronti della presidenza.

Dall’altra entrano nuovi responsabili scelti da Zelensky.

E nel mezzo esplode un’inchiesta che colpisce direttamente l’ambiente presidenziale.

La guerra non si ferma: droni russi su Kherson

Mentre a Kyiv si consuma la crisi politica, sul terreno la guerra continua con la sua brutalità quotidiana.

A Kherson un drone russo ha colpito un minibus civile, provocando almeno quattro morti e diversi feriti.

L’attacco è avvenuto nel distretto di Korabelny. Le autorità ucraine hanno riferito che il mezzo trasportava civili. Le immagini diffuse dopo l’attacco mostrano il minibus gravemente danneggiato, con il tetto squarciato e i vetri distrutti.

Il bilancio è stato aggiornato nel corso della giornata e le informazioni sul numero dei feriti sono variate nelle prime ore. Le autorità regionali hanno indicato quattro persone uccise e altre quattro ferite, mentre altre ricostruzioni hanno riportato un ferito in più.

Zelensky ha condannato l’attacco, descrivendolo come parte di una strategia di attacchi con droni contro la popolazione civile.

Al di là delle definizioni politiche, resta la fotografia di una guerra in cui anche un normale tragitto in autobus può trasformarsi in pochi secondi in una tragedia.

Zaporizhzhia sotto attacco, la notte dei droni

Non c’è soltanto Kherson.

Nella notte e nelle ore precedenti, anche Zaporizhzhia è stata bersaglio di attacchi russi.

Secondo le autorità regionali, nella giornata precedente erano stati registrati centinaia di attacchi con droni di diverso tipo, oltre a raid aerei, artiglieria e sistemi lanciarazzi.

Il bilancio fornito dalle autorità locali parlava di vittime e feriti e di numerosi edifici residenziali e infrastrutture danneggiati.

Nella notte successiva un nuovo attacco ha provocato almeno un morto e sei feriti, secondo le autorità regionali.

La pressione militare resta quindi altissima proprio mentre Kyiv affronta una crisi politica interna.

È questo il paradosso dell’Ucraina di oggi: il Paese deve combattere una guerra esistenziale e contemporaneamente dimostrare che le proprie istituzioni sono abbastanza solide da reggere alla pressione della guerra.

Droni ucraini in Russia, Mosca nel mirino

Anche il territorio russo è stato interessato da attacchi con droni ucraini.

Durante la notte sono state segnalate esplosioni e un’incursione di droni nella regione di Nizhny Novgorod, dove si trova un grande impianto legato alla produzione di esplosivi e alla filiera della difesa russa.

Video diffusi online hanno mostrato una colonna di fumo, mentre le autorità locali avevano diramato un’allerta per la presenza di droni.

Non risultavano però conferme ufficiali indipendenti sui danni effettivamente provocati all’impianto.

Il dato è comunque significativo perché mostra come la guerra dei droni continui ad allargare la propria geografia, colpendo infrastrutture sempre più lontane dalle linee del fronte.

Una crisi politica dentro una guerra che non concede tregua

Il caso Mudra, preso isolatamente, è un’inchiesta giudiziaria.

Inserito nel contesto delle ultime settimane, diventa invece parte di un quadro molto più ampio.

La rimozione di Fedorov.

La richiesta di elezioni.

La riorganizzazione del ministero della Difesa.

Le nuove nomine governative.

Le proteste.

Le indagini sul sistema energetico.

Le perquisizioni nell’Ufficio del presidente.

E ora il coinvolgimento di una figura di vertice come Mudra.

La vera sfida per Zelensky non è soltanto superare un nuovo scandalo, ma impedire che episodi diversi finiscano per comporre, agli occhi dell’opinione pubblica, l’immagine di un sistema politico chiuso e incapace di rinnovarsi.

È un rischio che riguarda anche il rapporto con i partner occidentali.

L’Ucraina non riceve soltanto armi. Riceve denaro, sostegno politico, assistenza economica e prospettive di integrazione europea. Per mantenere questo sostegno nel lungo periodo, la credibilità delle istituzioni è quasi importante quanto la capacità militare.

Il nodo delle elezioni: la guerra può sospendere la democrazia

La questione sollevata da Fedorov è destinata a restare sul tavolo.

Le elezioni in tempo di guerra presentano problemi enormi: sicurezza dei seggi, voto dei militari, cittadini sfollati, territori occupati, milioni di ucraini all’estero e possibilità concreta di interferenze russe.

Ma il problema opposto è altrettanto delicato.

Quanto a lungo può rimanere sospeso il normale ciclo democratico senza alimentare una crisi di legittimità?

È questo il dilemma che la nuova bufera anticorruzione rende ancora più evidente.

Se il sistema resta chiuso, gli oppositori possono accusarlo di autoritarismo.

Se viene aperto troppo rapidamente, il rischio è di esporre il Paese a una destabilizzazione politica nel pieno della guerra.

Non esiste una soluzione semplice.

Ed è proprio per questo che la questione delle elezioni potrebbe diventare uno dei principali temi politici dell’Ucraina nei prossimi mesi.

Zelensky davanti alla prova più difficile

Il presidente ucraino si trova quindi davanti a una prova che non riguarda soltanto la gestione di una singola inchiesta.

Deve dimostrare che la guerra non ha trasformato la lotta alla corruzione in una promessa secondaria.

Deve mantenere il controllo politico senza apparire impermeabile alle critiche.

Deve continuare a garantire il sostegno occidentale.

Deve gestire una riorganizzazione del governo.

E deve contemporaneamente affrontare una Russia che continua a utilizzare missili e droni contro le città ucraine.

La vicenda di Iryna Mudra arriva dunque nel momento peggiore possibile.

Non è un’accusa diretta a Zelensky, e non significa che l’intera amministrazione presidenziale sia coinvolta in un sistema criminale. Ma l’inchiesta porta dentro il palazzo presidenziale la questione che più di tutte può mettere in difficoltà la leadership ucraina: la distanza tra la promessa di riformare il Paese e la persistenza di reti di potere sospettate di muoversi nell’ombra.

E mentre gli investigatori continuano a cercare prove e responsabilità individuali, sul fronte di Kherson un minibus civile colpito da un drone ricorda la realtà più brutale: l’Ucraina non può permettersi il lusso di una crisi istituzionale incontrollata mentre è ancora sotto attacco.

Le prossime settimane diranno se la rimozione di Mudra sarà letta come una prova di funzionamento delle istituzioni anticorruzione oppure come l’ennesimo segnale di una crisi politica più profonda.

Per Zelensky, la differenza potrebbe essere decisiva.