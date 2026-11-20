🌐 Il trilaterale di Shenzhen si chiude con impegni su rischi nucleari, energia e ONU, ma senza riduzioni degli arsenali né intese per fermare le guerre.

Il vertice è finito: che cosa hanno concordato i tre leader

Un impegno a parlare dei rischi nucleari, non un accordo per ridurre le armi. Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin hanno concluso il 19 novembre 2026 a Shenzhen il loro incontro trilaterale con una dichiarazione comune sulla stabilità internazionale. Il documento mette insieme sicurezza, energia, riforma delle Nazioni Unite e giurisdizione internazionale. Non annuncia però tagli agli arsenali né un calendario per negoziarli: è questo il confine tra il risultato diplomatico raggiunto e le questioni ancora aperte.

L’incontro si è svolto a margine del vertice APEC, ospitato dalla Cina il 18 e 19 novembre. La riunione fra i presidenti di Stati Uniti, Cina e Russia, presentata come la prima nel suo formato, ha concentrato l’attenzione sulle relazioni fra le tre potenze. Le immagini dei leader riuniti hanno accompagnato un confronto che non ha prodotto svolte sostanziali sulle principali crisi internazionali.

Nucleare, un principio condiviso ma nessun disarmo concordato

Il passaggio centrale riguarda la prevenzione di una guerra atomica. I tre presidenti ribadiscono che un conflitto nucleare non può essere vinto e non deve essere combattuto. Si impegnano inoltre ad avviare un dialogo per ridurre i rischi e impedire la proliferazione. Non vengono indicati quantità di testate da eliminare, sistemi d’arma interessati o strumenti di verifica. Il testo registra quindi una convergenza politica sulla necessità di evitare la catastrofe, non un’intesa operativa sul disarmo.

Nell’apertura dei colloqui Trump ha sostenuto che i tre Paesi fossero in una posizione particolare per discutere una riduzione delle armi nucleari. È una dichiarazione d’intenti del presidente americano, da distinguere dal contenuto concordato alla fine della riunione. Fra la prospettiva evocata e il risultato scritto rimane una distanza: il documento finale riguarda il dialogo sui rischi, senza trasformarlo in un negoziato definito per diminuire gli arsenali.

Secondo il resoconto del ministero degli Esteri cinese, Xi ha insistito anche sulla necessità di mantenere aperti i canali di comunicazione e prevenire le crisi. Ha proposto scambi regolari ad alto livello e meccanismi capaci di evitare errori di valutazione. Si tratta della posizione illustrata dal leader cinese: il comunicato congiunto non descrive la creazione immediata di una nuova struttura trilaterale per gestire le emergenze.

Ucraina e Medio Oriente, discussioni senza accordi annunciati

Le guerre sono entrate nei colloqui, ma non nella forma di un piano condiviso per fermarle. Il resoconto ufficiale cinese riferisce uno scambio di vedute sull’Ucraina, sulla situazione mediorientale e sulla penisola coreana, oltre che sulla proliferazione nucleare. La dichiarazione comune non contiene un cessate il fuoco, un percorso negoziale o proposte territoriali. Aver discusso dei conflitti, dunque, non equivale ad averne concordato una soluzione.

Il confronto a tre è stato affiancato da incontri separati fra i protagonisti. La guerra russa in Ucraina è stata affrontata anche nei bilaterali di Putin con Trump e Xi. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha precisato che non rappresentava il tema principale del trilaterale. Questa distinzione aiuta a leggere la giornata: più tavoli diplomatici nello stesso contesto, senza che i loro contenuti possano essere automaticamente sovrapposti.

Energia e ONU negli altri punti della dichiarazione

Sul versante energetico, Stati Uniti, Russia e Cina dichiarano di voler aumentare produzione e disponibilità di prodotti petroliferi raffinati, sottolineando l’importanza di flussi stabili. L’impegno non è accompagnato da volumi, investimenti o date di attuazione. Il testo non permette quindi di quantificare un aumento dell’offerta né di attribuirgli effetti immediati sui prezzi: registra un orientamento comune, ma lascia indefiniti i passaggi necessari per realizzarlo.

Un altro punto riguarda le Nazioni Unite. In qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza, i tre Paesi si impegnano a promuoverne la riforma, affinché l’organizzazione risponda più efficacemente alle sfide globali e alla propria missione di pace. Non viene presentato un progetto dettagliato: la dichiarazione non specifica modifiche alla composizione del Consiglio, al funzionamento del veto o alle procedure decisionali.

Il passaggio sulla Corte penale internazionale

I leader attribuiscono inoltre particolare importanza al consenso degli Stati e al rispetto delle immunità dei funzionari statali. Sostengono che la Corte penale internazionale e organismi analoghi non debbano abusare della propria giurisdizione. È una posizione politica condivisa dai tre governi, non una decisione giudiziaria né una modifica delle competenze della Corte. Il documento non elenca provvedimenti applicativi collegati a questo passaggio.

Nella lettura proposta da Pechino, il confronto dovrebbe fondarsi su rispetto reciproco, coesistenza pacifica, cooperazione e consultazione. Xi ha richiamato sovranità, integrità territoriale e non interferenza, chiedendo attenzione alle rispettive questioni sensibili. Sono principi esposti dal presidente cinese nel proprio intervento: vanno distinti dai quattro impegni effettivamente inseriti nella dichiarazione approvata da tutti i partecipanti.

L’agenda economica dell’APEC sullo sfondo

Il confronto fra le tre potenze ha occupato il centro della scena, mentre l’APEC riuniva le sue 21 economie attorno a commercio e sviluppo tecnologico. Aprendo la riunione dei leader, Xi ha sollecitato cooperazione e apertura. L’agenda economica del forum resta distinta dal documento politico del trilaterale: la dichiarazione di Trump, Xi e Putin non rappresenta un accordo sottoscritto dall’intero gruppo dell’Asia-Pacifico.

Per la Cina si è trattato della terza presidenza ospitante dopo Shanghai nel 2001 e Pechino nel 2014. Il programma del 2026 ha indicato tre priorità: apertura, innovazione e cooperazione, includendo commercio, investimenti, economia digitale e intelligenza artificiale. Il calendario ufficiale ha collocato il vertice imprenditoriale APEC il 17 e 18 novembre, prima della conclusione della riunione dei leader del 18 e 19 novembre.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.