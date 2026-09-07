Trump, gelo con la Francia: ambasciatore e SpaceX nel mirino

🌐 Trump e Francia ai ferri corti: Washington congela il gradimento per il nuovo ambasciatore francese mentre SpaceX rinuncia al vertice spaziale di Parigi. Dietro le mosse diplomatiche e industriali cresce una frattura che rischia di pesare sull’intera alleanza transatlantica.

Il rapporto tra Stati Uniti e Francia entra in una fase delicata. Quella che poteva apparire come una nuova schermaglia diplomatica tra alleati sta assumendo dimensioni più ampie, perché lo scontro non riguarda più soltanto dichiarazioni pubbliche o divergenze alle Nazioni Unite.

Da una parte c’è Washington, che non ha ancora concesso il gradimento ad Aurélien Lechevallier, designato da Emmanuel Macron come prossimo ambasciatore francese negli Stati Uniti. Dall’altra c’è Parigi, che non sembra intenzionata a fare un passo indietro sulle proprie posizioni in materia di diritti umani e multilateralismo.

Nel frattempo, sul fronte tecnologico e strategico, SpaceX ha rinunciato alla partecipazione al vertice spaziale internazionale in programma a Parigi, insieme ad altre aziende statunitensi. Una decisione arrivata dopo che l’amministrazione Trump avrebbe invitato le imprese americane a valutare con estrema cautela la presenza all’evento.

Il risultato è un quadro nel quale diplomazia, politica estera, diritti umani e competizione tecnologica finiscono per intrecciarsi.

L’ambasciatore francese resta fermo a Washington

La questione più sensibile sul piano diplomatico riguarda Aurélien Lechevallier, scelto da Macron per rappresentare la Francia nella capitale americana.

La nomina era stata pensata per consolidare il canale diretto tra Parigi e Washington in una fase già segnata da numerosi contrasti. Ma il passaggio decisivo, il gradimento statunitense, non è arrivato.

Il mancato via libera assume un peso particolare perché il rifiuto o anche un prolungato ritardo nel concedere l’agrément a un ambasciatore di un Paese alleato rappresenterebbe una scelta diplomatica fuori dall’ordinario. Le tensioni erano emerse già nelle settimane precedenti, quando a Washington si era iniziato a valutare l’ipotesi di bloccare o rallentare la nomina.

Lechevallier non è un diplomatico scelto casualmente. È stato consigliere all’Eliseo e, più recentemente, capo di gabinetto del ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot. La sua eventuale missione a Washington avrebbe dunque avuto anche un valore politico, oltre che diplomatico.

Il messaggio implicito del mancato gradimento è difficile da ignorare: Washington vuole far pesare il proprio disappunto su Parigi.

Ma perché?

Lo scontro è esploso sui diritti umani

La miccia è stata la posizione francese sulla riconferma di Volker Türk alla guida dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Gli Stati Uniti si sono opposti alla proroga del mandato di Türk, mentre l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato il rinnovo con una maggioranza schiacciante. La Francia ha sostenuto la riconferma e la propria missione presso le Nazioni Unite a Ginevra ha reagito con toni particolarmente duri alla posizione americana.

Il messaggio pubblicato dalla rappresentanza francese ha accusato Washington di essersi allontanata dal ruolo tradizionale di riferimento sui diritti umani. Una presa di posizione che negli ambienti dell’amministrazione Trump è stata percepita come irresponsabile e irrispettosa.

Da quel momento il caso Türk ha smesso di essere una semplice divergenza all’interno delle Nazioni Unite.

È diventato un nuovo capitolo del confronto politico tra Washington e Parigi.

La Francia, infatti, non considera la questione dei diritti umani un tema secondario. Il ministro Barrot aveva già ribadito pubblicamente il sostegno francese al lavoro dell’Alto Commissariato e alla tutela internazionale dei diritti fondamentali.

Per l’amministrazione Trump, invece, la questione si inserisce in una più ampia contestazione del sistema multilaterale e delle organizzazioni internazionali.

Il gesto degli Stati Uniti all’Onu ha fatto salire la tensione

La crisi non si è fermata alle dichiarazioni.

Durante una riunione del Consiglio di sicurezza dedicata all’Ucraina, la delegazione statunitense ha abbandonato la sala mentre interveniva la Francia, accusando Parigi di fare una forma di “grandstanding” diplomatico.

Il gesto ha avuto un forte valore simbolico.

Francia e Stati Uniti restano alleati nella NATO, condividono interessi fondamentali sulla sicurezza europea e continuano a cooperare su dossier internazionali. Ma la sequenza degli ultimi mesi mostra che l’alleanza non impedisce più lo scontro pubblico.

E questo è probabilmente il dato più importante.

Le differenze tra Macron e Trump non sono nuove. I due presidenti hanno mantenuto rapporti personali e contatti frequenti, anche durante il G7 di Évian, dove hanno discusso di Iran, Ucraina, commercio e sicurezza.

Ma la capacità di mantenere separati i rapporti personali dalle controversie politiche sembra essere sottoposta a una pressione crescente.

SpaceX lascia il vertice spaziale di Parigi

A rendere ancora più significativo il momento arriva ora la vicenda del vertice spaziale internazionale previsto a Parigi il 9 e 10 settembre.

SpaceX ha rinunciato alla partecipazione. Non sarebbe però un caso isolato: anche Blue Origin, Stoke Space e Starcloud avrebbero cancellato la propria presenza. Secondo le ricostruzioni disponibili, l’amministrazione americana avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali affinché evitassero di partecipare a un evento considerato potenzialmente in contrasto con alcune posizioni politiche europee.

È importante distinguere un elemento: non risulta un divieto formale imposto alle aziende. Il punto centrale è l’invito, definito particolarmente forte, a non partecipare.

La differenza è sostanziale sul piano formale, ma molto meno su quello politico.

Per un’azienda che dipende anche dai rapporti con il governo americano, decidere di non prendere parte a un appuntamento internazionale può infatti essere letto come un segnale di allineamento alle priorità di Washington.

E il vertice di Parigi non è un evento qualsiasi.

Perché lo spazio è diventato un nuovo terreno di scontro

Il settore spaziale è ormai inseparabile dalla politica di sicurezza nazionale.

Satelliti, telecomunicazioni, navigazione, osservazione della Terra, infrastrutture militari e lanci commerciali costituiscono una parte essenziale della competizione strategica contemporanea.

Il vertice francese vuole riunire rappresentanti politici, industriali e scientifici di circa 120 Paesi, con l’obiettivo di discutere il futuro della cooperazione spaziale. Tra gli interlocutori sono previsti anche attori considerati rivali strategici dagli Stati Uniti.

Ed è proprio qui che emerge una delle questioni più interessanti.

La Francia e altri Paesi europei stanno cercando di costruire una maggiore autonomia strategica nello spazio, aumentando capacità industriali e infrastrutture proprie. Per Washington, questa trasformazione può essere osservata con attenzione perché tocca un settore nel quale le aziende americane hanno un peso enorme.

Il ritiro di SpaceX assume quindi un significato che va oltre la singola conferenza.

È il simbolo di una crescente politicizzazione dei rapporti industriali transatlantici.

Macron e Trump: un rapporto che resiste, ma cambia

La contraddizione è evidente.

Trump e Macron continuano a parlarsi. Si sono incontrati più volte e hanno mantenuto un canale diretto anche nei momenti più difficili. Ancora durante il G7 francese del giugno scorso, i due leader avevano mostrato l’intenzione di lavorare insieme su dossier internazionali cruciali.

Eppure, parallelamente, aumentano le occasioni di attrito.

Dazi, guerra in Ucraina, rapporti con la NATO, Iran, ruolo dell’Europa, diritti umani e ora anche spazio: la lista delle divergenze è diventata lunga.

Il problema per Macron è che la Francia non può permettersi una rottura con Washington. Ma neppure vuole rinunciare alla propria autonomia diplomatica.

Per Trump, al contrario, l’approccio è più transazionale: gli alleati vengono giudicati anche sulla base del contributo che offrono agli interessi americani e della loro disponibilità ad accettare la linea della Casa Bianca.

È una differenza di filosofia che rende inevitabili nuove frizioni

La partita sull’ambasciatore potrebbe essere solo l’inizio

Il mancato gradimento per Lechevallier è dunque molto più di una questione protocollare.

Se lo stallo dovesse prolungarsi, il caso dell’ambasciatore potrebbe diventare uno strumento di pressione politica nei confronti dell’Eliseo.

Parigi, però, difficilmente potrà permettersi di reagire in modo eccessivamente duro senza mettere a rischio altri dossier. La Francia ha interesse a mantenere aperti i canali con Washington, soprattutto su sicurezza europea, Ucraina e Medio Oriente.

La stessa diplomazia francese ha sottolineato che il sostegno alla riconferma di Türk non impedisce il dialogo con gli Stati Uniti e che una divergenza su un voto non dovrebbe mettere in discussione la qualità della relazione bilaterale.

Questa potrebbe essere la via d’uscita.

Non una riconciliazione immediata, ma la ricerca di una gestione controllata del conflitto.

Lo scontro Usa-Francia supera ormai la singola polemica

Il vero elemento da osservare nelle prossime settimane non sarà soltanto se Washington concederà finalmente il gradimento al nuovo ambasciatore francese.

Sarà capire se la crisi rimarrà confinata ai rapporti diplomatici oppure se inizierà a produrre conseguenze più profonde nei rapporti economici, tecnologici e strategici.

Il caso SpaceX suggerisce che il secondo scenario non può essere escluso.

La vicenda Türk ha aperto una frattura sul terreno dei diritti umani. L’ambasciatore ha trasformato quella frattura in un problema diplomatico. Il vertice spaziale introduce ora la dimensione industriale e tecnologica.

Tre livelli diversi dello stesso confronto.

Washington e Parigi continuano a essere alleati. Ma l’alleanza non significa più necessariamente uniformità di vedute.

Ed è proprio questa la novità più rilevante: la distanza tra Trump e Macron non sta rompendo formalmente il rapporto tra Stati Uniti e Francia, ma sta rendendo molto più evidente quanto sia difficile, oggi, mantenere un fronte occidentale compatto quando gli interessi politici divergono.