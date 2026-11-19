🌐 Robert Garcia prepara le indagini parlamentari sulla cerchia di Donald Trump: dodici lettere chiedono di conservare documenti su affari familiari, immigrazione e fascicoli Epstein. A Vance e Blanche risposte richieste entro il 2 dicembre.

Dodici lettere prima delle nuove indagini

Prima delle audizioni e delle richieste obbligatorie di consegna, arriva l’invito a non cancellare nulla. Robert Garcia ha inviato il 18 novembre 2026 dodici lettere di conservazione dei documenti a esponenti della famiglia Trump, funzionari ed ex responsabili dell’amministrazione. Il deputato democratico della California prepara così le indagini che intende condurre quando il suo partito assumerà il controllo della Camera, con il nuovo Congresso nel gennaio 2027. È una mossa preliminare che rende visibili i primi obiettivi della futura attività di vigilanza.

Garcia è attualmente il principale esponente democratico della commissione Oversight, incaricata del controllo sull’esecutivo, ed è atteso alla sua presidenza. Tra i destinatari figurano il vicepresidente JD Vance, Donald Trump Jr., Eric Trump e Jared Kushner. Le lettere non comunicano condanne o nuove imputazioni: chiedono di mantenere disponibili materiali che i democratici considerano rilevanti per gli approfondimenti parlamentari. Il cambio di maggioranza permetterà loro di guidare il lavoro della commissione, anziché operare dai banchi della minoranza.

Conservare gli atti non significa averli già acquisiti

La distinzione è decisiva: questi avvisi non obbligano, da soli, a consegnare i documenti. Segnalano invece quali informazioni i democratici vogliono preservare in vista delle iniziative successive. Non è dunque corretto leggere l’annuncio come l’acquisizione di dodici nuovi archivi o come la scoperta di prove definitive contro i destinatari. L’obiettivo immediato è mantenere accessibili le tracce documentali dei fatti che la commissione intende esaminare.

Nella lettera a Stephen Miller, Garcia richiama espressamente anche i documenti digitali e gli obblighi di conservazione delle informazioni presidenziali. In quella al procuratore generale Todd Blanche, la richiesta comprende documenti, comunicazioni e informazioni collegati ai precedenti quesiti inviati al dipartimento di Giustizia. Il perimetro non riguarda quindi soltanto carte stampate: include le comunicazioni prodotte nell’esercizio delle funzioni pubbliche, secondo quanto specificato nei due atti.

Gli affari della famiglia e i possibili conflitti

Un primo filone riguarda i rapporti tra attività economiche private e potere politico. Nella lettera a Donald Trump Jr., Garcia prospetta approfondimenti sui possibili conflitti d’interesse e sul coinvolgimento in World Liberty Financial. Il deputato sostiene che alcune iniziative imprenditoriali possano avere beneficiato della presidenza del padre. Si tratta della tesi investigativa dei democratici: il documento non costituisce un accertamento indipendente di scambi illeciti o favoritismi, né dimostra da solo che decisioni pubbliche siano state acquistate.

Anche Jared Kushner, genero del presidente, riceve una richiesta indirizzata presso Affinity Partners. Garcia collega l’interesse della commissione ai suoi affari e ai potenziali vantaggi derivanti dalla presidenza del suocero. L’iniziativa punta a verificare eventuali sovrapposizioni tra interessi privati e attività pubblica. La presenza del suo nome nell’elenco dei destinatari segnala un ambito di controllo parlamentare, non una responsabilità penale già stabilita.

La sala da ballo e il ruolo dei finanziatori

Una lettera distinta è rivolta a Catherine Townsend, presidente e amministratrice delegata del Trust for the National Mall. L’oggetto è il finanziamento e la costruzione della sala da ballo nel complesso della Casa Bianca. Garcia chiede di conservare tutti gli atti pertinenti e di rispondere alle richieste precedenti, concentrandosi sul ruolo dell’organizzazione nella raccolta delle donazioni private destinate al progetto.

Il timore espresso dai democratici riguarda possibili trattamenti di favore per finanziatori con interessi davanti al governo. Nella lettera viene citata anche Nvidia, in relazione a donazioni e decisioni dell’amministrazione che hanno interessato l’azienda. La successione degli eventi richiamata da Garcia non dimostra automaticamente un rapporto di scambio: è precisamente il collegamento che il deputato intende sottoporre a verifica attraverso la documentazione richiesta.

Miller e le contestazioni sulla politica migratoria

Il fronte dell’immigrazione emerge soprattutto nella comunicazione a Stephen Miller. Garcia chiede di preservare le informazioni relative al suo ruolo nella direzione, supervisione e difesa della campagna di espulsioni. La lettera contesta condotte del dipartimento per la Sicurezza interna e richiama segnalazioni sull’operato degli apparati incaricati dell’applicazione delle norme migratorie. Il giudizio sulle presunte violazioni resta attribuito ai democratici che formulano la richiesta.

Garcia sostiene inoltre che l’amministrazione non abbia fornito, o abbia rifiutato di fornire, informazioni necessarie al lavoro della minoranza. Nello stesso documento collega gli approfondimenti a possibili soluzioni legislative. È il passaggio con cui presenta l’indagine come strumento del controllo parlamentare e della preparazione di nuove norme, mentre chiede che restino disponibili gli atti relativi all’attività della Casa Bianca.

Epstein, lo scontro politico e la scadenza del 2 dicembre

Il caso Epstein occupa un altro capitolo centrale. La richiesta a Blanche riguarda l’adempimento alle precedenti domande della commissione, la gestione della pubblicazione dei fascicoli e il trasferimento di Ghislaine Maxwell in una struttura a sicurezza minima. Garcia solleva dubbi sulle decisioni assunte dall’amministrazione e domanda risposte entro il 2 dicembre. Le ipotesi di occultamento o di contropartite evocate nella lettera sono contestazioni da verificare, non conclusioni giudiziarie.

La Casa Bianca ha già respinto l’impostazione delle iniziative considerate politicamente motivate, dichiarandosi disponibile a confrontarsi su controlli ritenuti legittimi. Il consigliere legale Will Scharf ha avvertito Garcia contro pressioni sui funzionari che, secondo la posizione dell’esecutivo, potrebbero oltrepassare i limiti della legalità. Anche questa è una posizione di parte nello scontro sulle future indagini.

A Vance viene chiesto di identificare le riunioni sui fascicoli Epstein e quelle dedicate all’intervista o al trasferimento di Maxwell, indicando date, luoghi e partecipanti. La lettera domanda inoltre quali funzionari abbiano autorizzato o diretto quelle decisioni. Il termine fissato per fornire queste informazioni è il 2 dicembre 2026.

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