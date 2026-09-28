Trump contro i media: il giudice ha riammesso la CNN alla Casa Bianca

🌐 È uno degli scontri più significativi degli ultimi giorni tra Donald Trump e la stampa americana. Il presidente aveva disposto il divieto di accesso alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS NOW e Politico, accusando le tre testate di diffondere informazioni false e di pubblicare servizi negativi nei confronti della sua amministrazione.

Ora un giudice federale ha ordinato di ripristinare immediatamente i loro pass stampa.

La decisione, arrivata il 24 settembre 2026, non chiude la controversia. L’ordine è infatti temporaneo e valido per 14 giorni, mentre il tribunale continuerà a esaminare il caso. Ma stabilisce un principio importante: secondo il giudice Timothy Kelly, le modalità con cui i pass sono stati revocati probabilmente non hanno rispettato il necessario giusto processo costituzionale.

La vicenda mette così al centro una domanda che va oltre il rapporto personale tra Trump e la CNN: fino a che punto un’amministrazione può controllare l’accesso dei giornalisti alla Casa Bianca?

Perché Trump aveva vietato l’accesso a CNN, MS NOW e Politico

Il provvedimento era stato annunciato da Trump il 18 settembre.

Il presidente aveva accusato le tre testate di produrre quella che definiva informazione falsa e aveva sostenuto che non avrebbero dovuto poter continuare a diffondere quello che considerava un racconto distorto della sua amministrazione.

Successivamente, davanti al tribunale, l’amministrazione ha aggiunto una motivazione legata alla sicurezza nazionale.

Il Dipartimento di Giustizia ha infatti sostenuto che alcuni servizi giornalistici delle tre organizzazioni avrebbero potuto mettere a rischio informazioni sensibili.

Tra gli episodi citati dall’amministrazione figuravano articoli relativi a strutture di sicurezza della Casa Bianca, indagini su fughe di notizie e documenti riguardanti il progetto della nuova sala da ballo presidenziale.

Per le tre organizzazioni giornalistiche, però, il provvedimento rappresentava una limitazione della libertà di stampa e una forma di ritorsione legata al contenuto della loro attività giornalistica.

Da qui è partita la causa.

Il punto decisivo: il giusto processo

Il giudice Timothy Kelly non ha dovuto stabilire, in questa fase, quale delle due parti avesse ragione sul contenuto degli articoli.

Il problema giuridico immediato era un altro.

La Casa Bianca aveva seguito una procedura adeguata prima di togliere ai giornalisti i loro pass?

Secondo Kelly, probabilmente no.

La revoca dei pass era avvenuta senza che i giornalisti ricevessero preventivamente un’adeguata comunicazione delle contestazioni e senza una reale possibilità di rispondere prima della decisione.

Questo aspetto è particolarmente importante perché un pass stampa della Casa Bianca non viene trattato semplicemente come un invito personale del presidente.

Esistono procedure e precedenti giudiziari che regolano la possibilità per l’amministrazione di limitare l’accesso dei giornalisti.

Il giudice ha quindi ritenuto che le organizzazioni avessero raggiunto la soglia necessaria per ottenere un temporary restraining order, cioè un provvedimento temporaneo destinato a impedire che la situazione contestata produca ulteriori conseguenze mentre il processo prosegue.

Perché il giudice non ha accolto l’argomento della sicurezza nazionale

Questo è probabilmente l’aspetto più delicato dell’intera decisione.

L’amministrazione Trump ha sostenuto davanti al tribunale che la revoca dei pass fosse necessaria per proteggere la sicurezza nazionale.

Il giudice Kelly ha però osservato che, sulla base del materiale presentato, mancava un adeguato supporto fattuale per dimostrare che la revoca dei pass avrebbe effettivamente protetto la sicurezza nazionale.

C’è poi un secondo elemento.

Nella sua prima comunicazione Trump aveva collegato il provvedimento soprattutto alle accuse di “fake news” e alla presunta falsità o negatività dei servizi delle tre testate.

La motivazione relativa alla sicurezza nazionale è diventata centrale successivamente, nel contesto della controversia giudiziaria.

Il giudice ha sottolineato proprio questa differenza nella ricostruzione dei fatti.

La Casa Bianca: “L’accesso è un privilegio”

La posizione dell’amministrazione è diversa.

Durante l’udienza, l’avvocato del Dipartimento di Giustizia Michael Velchik ha sostenuto che l’accesso alla Casa Bianca è un privilegio, non un diritto, e che il presidente deve poter intervenire quando ritiene che la sicurezza nazionale sia in gioco.

L’argomento è importante perché costituisce uno dei nodi giuridici della vicenda.

La Casa Bianca non sostiene semplicemente di voler impedire a determinati giornalisti di lavorare perché il presidente non gradisce i loro articoli.

La difesa cerca di ricondurre la decisione alle prerogative dell’esecutivo e alla protezione delle informazioni sensibili.

Il problema, secondo il giudice, è che queste prerogative devono comunque confrontarsi con le garanzie costituzionali e con le procedure previste dalla legge.

CNN, MS NOW e Politico avevano fatto causa insieme

Le tre organizzazioni hanno scelto di contestare il provvedimento attraverso un’azione legale comune.

La loro tesi comprende due elementi principali.

Il primo riguarda il Primo Emendamento, che tutela la libertà di parola e di stampa.

Il secondo riguarda il due process, cioè il principio secondo cui il governo non può privare una persona o un’organizzazione di determinati interessi costituzionalmente protetti senza una procedura adeguata.

Secondo i legali delle testate, la revoca dei pass rappresentava una misura particolarmente grave perché impediva concretamente ai giornalisti di svolgere il loro lavoro all’interno della Casa Bianca.

La controversia, quindi, non riguarda soltanto tre aziende editoriali.

Riguarda il rapporto tra potere esecutivo e stampa in uno dei luoghi più importanti della politica americana.

Il giudice che ha deciso sul caso era stato nominato da Trump

Un dettaglio che ha attirato particolare attenzione riguarda proprio il giudice.

Timothy Kelly è stato nominato da Donald Trump nel 2017, durante il suo primo mandato presidenziale.

Questo non modifica il contenuto giuridico della decisione, ma rappresenta un elemento significativo nel contesto politico della vicenda.

Kelly aveva già affrontato nel 2018 una controversia relativa all’accesso di un giornalista della CNN alla Casa Bianca e aveva ordinato il ripristino dell’accesso.

Il fatto che il giudice sia stato nominato da Trump rende ancora più evidente che la questione viene affrontata come una controversia costituzionale e procedurale, non semplicemente come uno scontro politico tra il presidente e una testata.

Cosa significa davvero “riammessa” la CNN

Il titolo può creare una certa confusione.

La CNN non ha ottenuto una decisione definitiva che chiude la controversia a suo favore.

Il giudice ha emesso un provvedimento temporaneo.

Per 14 giorni, l’amministrazione deve ripristinare i pass e non può applicare il divieto contestato, salvo ulteriori decisioni del tribunale.

Questo significa che la causa continua.

Nelle prossime settimane il tribunale dovrà esaminare più approfonditamente le argomentazioni delle parti e stabilire come procedere.

Il provvedimento attuale serve soprattutto a congelare la situazione e impedire che i giornalisti rimangano esclusi mentre la questione costituzionale viene esaminata.

La Casa Bianca inizialmente non aveva rispettato subito l’ordine

La vicenda ha avuto anche un secondo colpo di scena.

Dopo la decisione del giudice, i giornalisti delle tre testate non sono stati immediatamente riammessi all’interno della Casa Bianca.

CNN, MS NOW e Politico hanno denunciato di essere stati ancora bloccati ai cancelli e hanno chiesto un’udienza d’emergenza.

Un giornalista avrebbe avuto il proprio pass confiscato e altri reporter sarebbero stati fermati all’ingresso.

La Casa Bianca ha successivamente spiegato al tribunale di aver iniziato la procedura di ripristino dei pass già nelle prime ore del mattino.

Nel corso della giornata, l’accesso è stato effettivamente ristabilito.

I giornalisti di CNN, MS NOW e Politico sono quindi tornati all’interno del complesso della Casa Bianca.

Anche gli altri grandi network erano coinvolti

La controversia ha avuto conseguenze che sono andate oltre le tre testate direttamente colpite dal divieto.

CNN fa parte del television press pool della Casa Bianca insieme ad ABC, CBS, Fox News e NBC.

I network condividono alcune risorse e immagini degli eventi presidenziali, permettendo alle varie emittenti di seguire il presidente anche quando non tutte possono essere fisicamente presenti.

Dopo il divieto contro CNN, il pool televisivo ha sospeso alcune attività di copertura in segno di protesta.

La conseguenza è stata insolita: durante alcuni appuntamenti presidenziali recenti, le telecamere dei principali network non hanno fornito la consueta copertura video.

È accaduto anche in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca, in un momento diplomaticamente importante per l’amministrazione Trump.

Perché questa vicenda è importante per la libertà di stampa

Il caso non riguarda soltanto Trump e CNN.

Il principio che verrà chiarito dalla causa riguarda una questione più generale: quali limiti può avere il potere di un presidente nel decidere quali giornalisti possono accedere alla Casa Bianca?

Un presidente può contestare pubblicamente un articolo.

Può criticare una testata.

Può sostenere che un servizio sia inaccurato.

Ma quando la contestazione si trasforma nella revoca dell’accesso fisico alla sede presidenziale, entrano in gioco questioni costituzionali molto più complesse.

Ed è proprio questo il motivo per cui il tribunale ha concentrato l’attenzione sulle procedure utilizzate per revocare i pass e sulla giustificazione fornita dall’amministrazione.

Trump e i media: uno scontro che continua

Il rapporto tra Donald Trump e i grandi media americani è da anni caratterizzato da forti contrasti.

Nel caso attuale, però, lo scontro ha assunto una dimensione istituzionale.

Da una parte c’è la Casa Bianca, che rivendica la necessità di controllare l’accesso e richiama anche motivazioni legate alla sicurezza nazionale.

Dall’altra ci sono le organizzazioni giornalistiche, che contestano la revoca dei pass e richiamano il Primo Emendamento e il diritto a una procedura costituzionalmente adeguata.

Il giudice, per ora, non ha chiuso definitivamente la questione.

Ha semplicemente stabilito che il divieto deve essere sospeso mentre il caso viene esaminato.

Cosa succederà adesso

La decisione rappresenta quindi una tappa, non la conclusione della vicenda.

Per i prossimi 14 giorni CNN, MS NOW e Politico possono nuovamente accedere alla Casa Bianca secondo le modalità previste per la stampa.

Nel frattempo, il tribunale continuerà a valutare la controversia.

La questione centrale resterà la stessa: l’amministrazione ha dimostrato una base sufficientemente solida per revocare quei pass oppure il provvedimento è stato adottato senza le necessarie garanzie costituzionali?

La risposta definitiva dovrà arrivare attraverso il procedimento giudiziario.

Per ora, il dato concreto è che i giornalisti sono tornati alla Casa Bianca, mentre il confronto tra Donald Trump e alcune delle principali organizzazioni giornalistiche americane è tutt’altro che concluso.

E proprio la durata limitata dell’ordine del giudice rende le prossime settimane particolarmente importanti per capire quale sarà il futuro dell’accesso della stampa alla Casa Bianca.