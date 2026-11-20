🌐 Il video di Trump all’Apec durante il discorso di Xi Jinping scatena le accuse di essersi addormentato. La Casa Bianca replica che stava leggendo documenti, ma le immagini non consentono di stabilire se dormisse.

Il video di Shenzhen e la versione della Casa Bianca

Donald Trump seduto al tavolo, le palpebre abbassate mentre Xi Jinping parla ai leader dell’Asia-Pacifico. È la sequenza che ha acceso la polemica intorno al presidente americano durante il vertice Apec di Shenzhen, in Cina, giovedì 19 novembre 2026. Le immagini sono state interpretate come un momento di sonnolenza, ma la Casa Bianca respinge questa lettura: secondo il direttore della comunicazione Steven Cheung, Trump stava consultando i documenti davanti a sé. Il contrasto riguarda dunque il significato del filmato, non la presenza del presidente alla sessione.

Il punto decisivo è distinguere ciò che appare nelle riprese da ciò che viene dedotto. Il presidente viene mostrato con gli occhi apparentemente chiusi durante l’intervento del leader cinese; questo non basta a dimostrare che si fosse addormentato. La spiegazione della lettura, a sua volta, è la versione fornita dall’amministrazione americana. Le due ricostruzioni non possono essere trasformate in certezze equivalenti a un accertamento indipendente: il materiale disponibile documenta una scena controversa e una smentita esplicita.

Cheung: guardava le carte davanti a lui

Cheung ha risposto su X alla diffusione del video definendo l’accusa «Fake News». Ha sostenuto che Trump guardasse le carte sul tavolo mentre l’oratore interveniva e ha indicato i movimenti degli occhi come elemento a sostegno della propria spiegazione. Il responsabile della comunicazione ha accompagnato la replica con un attacco ai media, accusati di mentire. È una difesa netta della condotta del presidente, formulata contestando direttamente l’interpretazione circolata insieme alle immagini.

La risposta ufficiale non attribuisce la postura di Trump alla fatica del viaggio o al fuso orario: insiste invece sulla consultazione dei documenti. Sarebbe quindi scorretto presentare la stanchezza come una spiegazione riconosciuta dalla Casa Bianca. Allo stesso modo, dal filmato non si possono ricavare valutazioni sulle condizioni di salute del presidente. La controversia resta circoscritta al comportamento visibile durante quella parte della riunione, senza elementi che autorizzino diagnosi o conclusioni mediche.

La riunione del 19 novembre, non un incontro bilaterale

La scena si colloca nella giornata conclusiva della 33ª riunione dei leader economici Apec, convocata a Shenzhen il 18 e 19 novembre. Xi presiedeva la sessione delle 21 economie aderenti al forum, dedicata alla cooperazione regionale. Non si trattava quindi di un colloquio riservato fra il presidente americano e quello cinese, ma di un appuntamento multilaterale con un programma economico comune. Data, città e natura dell’incontro sono confermate dalle comunicazioni ufficiali degli organizzatori.

Questa distinzione chiarisce anche il contesto delle riprese: Xi si rivolgeva all’insieme dei partecipanti, illustrando le priorità cinesi per l’Asia-Pacifico. Il suo intervento proponeva una cooperazione più aperta e integrata, contrapponendola alla frammentazione e all’esclusione. Il discorso associava crescita economica, innovazione e collegamenti regionali alla costruzione di una comunità dell’Asia-Pacifico. Sono questi i temi affrontati nella sessione alla quale appartiene il video, al di là delle interpretazioni sulla postura del presidente americano.

Che cosa stava dicendo Xi sul commercio

Nel passaggio sul commercio, Xi ha invitato i partner a favorire scambi e investimenti liberi e aperti, riducendo gli ostacoli alla circolazione dei fattori produttivi. Ha inoltre indicato l’area di libero scambio dell’Asia-Pacifico come una visione condivisa dei membri Apec, chiedendo progressi nell’allineamento degli accordi regionali. Si tratta di proposte e indirizzi espressi dal presidente cinese: non dell’annuncio che tutte le barriere commerciali fossero state eliminate o che una nuova area di libero scambio fosse già entrata in vigore.

Il programma illustrato comprendeva anche infrastrutture, dogane e trasporti più efficienti, insieme a una maggiore cooperazione sulle regole e sui pagamenti transfrontalieri. L’obiettivo dichiarato era mantenere stabili e scorrevoli le catene industriali e di approvvigionamento. Nel resoconto della riunione, l’Apec collega questi interventi al rafforzamento dell’integrazione economica regionale. Il quadro è dunque più ampio del solo confronto sui dazi: riguarda anche le condizioni materiali e amministrative attraverso cui merci, persone e servizi attraversano i confini.

Intelligenza artificiale e nuovi impegni cinesi

Un altro capitolo dell’intervento riguardava economia digitale e intelligenza artificiale, presentate da Xi come motori della crescita trainata dall’innovazione. Il leader cinese ha sollecitato infrastrutture digitali più solide, collaborazione sulla governance dei dati e flussi transfrontalieri efficienti e sicuri. Ha inoltre sostenuto un ecosistema aperto dell’innovazione e una maggiore diffusione delle applicazioni dell’intelligenza artificiale nelle industrie. Anche in questo caso, il discorso delinea obiettivi di cooperazione: non certifica risultati tecnologici già raggiunti dalle economie partecipanti.

Tra le misure annunciate da Pechino figurano organismi di cooperazione dedicati alla tecnologia digitale, alla circolazione transfrontaliera dei dati, all’energia pulita e allo sviluppo delle piccole e medie imprese. Xi ha inoltre annunciato la creazione a Shenzhen di un centro studi sulla comunità dell’Asia-Pacifico, destinato alla ricerca e agli scambi sulle politiche regionali. Nello stesso intervento del 19 novembre, il presidente cinese ha comunicato un impegno di 20 milioni di dollari per sostenere le attività di cooperazione pratica dell’Apec.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.