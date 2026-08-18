Trento, morde un poliziotto per evitare il controllo: arrestato 27enne

🌐 Trento, un 27enne irregolare sul territorio nazionale è finito in manette dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo di polizia e aver morso un agente. Durante la perquisizione sono stati trovati 50 grammi di hashish e un taglierino.

Un controllo di polizia che si trasforma in una colluttazione, poi la scoperta della droga e di un oggetto da taglio. È quanto accaduto a Trento, dove un giovane di 27 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dopo aver tentato di evitare l’identificazione e, secondo quanto ricostruito dagli agenti, aver reagito fisicamente fino a mordere un poliziotto.

La vicenda si inserisce nel quadro dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine sul territorio cittadino, attività che in Trentino hanno riguardato anche il contrasto allo spaccio e alle situazioni di irregolarità. Negli ultimi mesi le operazioni hanno portato a diversi sequestri di sostanze stupefacenti e ad arresti per episodi legati alla droga.

In questo caso, però, a far scattare l’intervento non è stata soltanto la presenza di sostanza stupefacente. Il tentativo di sottrarsi al controllo e la successiva aggressione a un agente hanno trasformato il fermo in un arresto.

Trento, il controllo e il tentativo di fuga

Tutto sarebbe iniziato durante un normale servizio di controllo. Gli agenti hanno fermato il 27enne per procedere agli accertamenti sulla sua identità e sulla sua posizione sul territorio italiano.

Una circostanza tutt’altro che irrilevante: il giovane sarebbe infatti risultato irregolare sul territorio nazionale.

Invece di collaborare con gli operatori, il 27enne avrebbe cercato di sottrarsi al controllo. La situazione si sarebbe rapidamente complicata, fino a sfociare in una reazione violenta nei confronti di uno degli agenti.

Nel tentativo di evitare il controllo, il giovane avrebbe infatti morso un poliziotto.

L’episodio ha richiesto l’intervento degli altri operatori presenti, che sono riusciti a bloccare il 27enne e a procedere agli accertamenti successivi.

È proprio durante la perquisizione che sarebbe emerso un secondo elemento destinato a rendere più grave il quadro: il giovane aveva con sé una quantità consistente di hashish.

Nella perquisizione trovati 50 grammi di hashish

Gli agenti avrebbero trovato addosso al 27enne circa 50 grammi di hashish, sostanza che è stata sequestrata.

La quantità, da sola, non consente di stabilire automaticamente quale fosse la destinazione della droga: saranno gli accertamenti investigativi e giudiziari a chiarire ogni aspetto relativo al possesso della sostanza.

A Trento il contrasto alla presenza e alla distribuzione di stupefacenti rappresenta da tempo una delle aree di attenzione delle forze dell’ordine. Soltanto a luglio, durante controlli concentrati anche nella zona della stazione ferroviaria, piazza Dante e Portela, la polizia aveva effettuato due arresti per spaccio e sequestrato complessivamente oltre 80 grammi di hashish e circa 10 grammi di eroina.

Anche nei mesi precedenti non erano mancati sequestri di hashish in città. A marzo, per esempio, la Polizia locale aveva recuperato oltre tre etti di sostanza stupefacente durante un controllo nel parco delle Coste di Cognola.

Il ritrovamento dei 50 grammi nel corso del controllo del 27enne costituisce quindi un ulteriore episodio nell’attività di contrasto alla droga sul territorio.

Spunta anche un taglierino

La perquisizione non avrebbe portato alla luce soltanto l’hashish.

Gli agenti avrebbero trovato anche un taglierino, circostanza che aggiunge un ulteriore elemento al quadro emerso durante l’intervento.

La presenza dell’oggetto da taglio, insieme alla droga e alla reazione violenta durante il controllo, sarà valutata nell’ambito degli accertamenti e degli atti trasmessi all’autorità giudiziaria.

È importante distinguere, in questa fase, i fatti contestati dalle eventuali responsabilità definitive: l’arresto rappresenta un provvedimento nell’ambito del procedimento e non equivale a una condanna.

Saranno dunque gli sviluppi giudiziari a stabilire la posizione del giovane e le conseguenze dei comportamenti contestati.

L’aggressione al poliziotto durante il fermo

L’elemento più singolare della vicenda resta la reazione del 27enne nei confronti dell’agente.

Un controllo finalizzato all’identificazione si sarebbe trasformato in una situazione di tensione quando il giovane avrebbe cercato di sottrarsi agli operatori, arrivando a mordere uno dei poliziotti.

Episodi di questo tipo rappresentano uno dei rischi connessi ai servizi di controllo sul territorio, soprattutto quando l’identificazione di una persona porta alla scoperta di ulteriori irregolarità.

In questo caso, l’intervento degli altri agenti ha consentito di riportare la situazione sotto controllo e di completare la perquisizione.

La successiva scoperta di hashish e taglierino ha quindi fornito agli investigatori ulteriori elementi da inserire nel quadro complessivo dell’intervento.

Il nodo dell’irregolarità sul territorio nazionale

Un altro aspetto centrale della vicenda riguarda la posizione amministrativa del giovane.

Il 27enne sarebbe risultato privo di una regolare posizione sul territorio nazionale, elemento che ha fatto emergere anche il tema delle procedure previste dalla normativa sull’immigrazione.

In casi analoghi, l’attività delle autorità può comprendere verifiche sulla posizione del cittadino straniero e l’eventuale adozione dei provvedimenti previsti dalla legge. A Trento, in precedenti controlli, sono stati adottati provvedimenti di espulsione nei confronti di persone risultate irregolari, anche dopo accertamenti collegati a episodi di droga.

La posizione del 27enne dovrà essere valutata sulla base degli atti e delle decisioni delle autorità competenti.

Droga e controlli: il fronte resta aperto a Trento

L’episodio arriva in una fase nella quale i controlli antidroga a Trento continuano a interessare diverse aree della città.

Le attività non riguardano soltanto le zone della stazione o del centro storico, ma possono estendersi a parchi, aree di passaggio e altri luoghi ritenuti sensibili.

I numeri dei sequestri registrati negli ultimi mesi mostrano la presenza di un’attività costante da parte delle forze dell’ordine. A inizio agosto, ad esempio, i carabinieri hanno arrestato un 50enne fermato al casello di Trento nord con quasi quattro chili di hashish nascosti all’interno di un’auto a noleggio.

Si tratta naturalmente di episodi differenti per modalità e gravità, ma tutti rientrano nel più ampio quadro dei controlli contro la circolazione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La situazione di Trento è stata inoltre oggetto di importanti operazioni antidroga negli anni recenti. Nel 2024, Polizia di Stato e Carabinieri avevano eseguito 33 misure cautelari nell’ambito di una complessa indagine sullo spaccio, con sequestri di cocaina, hashish e marijuana.

Cosa succede ora al 27enne arrestato

Dopo il fermo e la perquisizione, il 27enne è stato arrestato. Saranno ora gli sviluppi del procedimento a chiarire la sua posizione e le eventuali contestazioni formulate nei suoi confronti.

Gli elementi raccolti durante il controllo comprendono il comportamento tenuto nei confronti dell’agente, i 50 grammi di hashish, il taglierino e la situazione di irregolarità sul territorio nazionale.

La valutazione giuridica di ciascun elemento spetterà all’autorità giudiziaria, mentre gli investigatori dovranno ricostruire con precisione la dinamica del controllo.

Resta inoltre da chiarire se la droga fosse destinata esclusivamente al consumo personale oppure se vi siano ulteriori elementi in grado di collegarla a un’attività di cessione. La quantità sequestrata rappresenta un dato oggettivo, ma la destinazione della sostanza non può essere stabilita sulla base del solo peso.

Un controllo ordinario finito con un arresto

La vicenda mostra ancora una volta come un controllo di routine possa assumere rapidamente contorni diversi quando emergono contemporaneamente irregolarità amministrative, sostanze stupefacenti e una reazione violenta nei confronti delle forze dell’ordine.

Per gli agenti, il controllo si è concluso con il fermo del giovane e il sequestro di quanto trovato durante la perquisizione. Per il 27enne, invece, si apre ora la fase giudiziaria nella quale dovranno essere esaminati tutti gli elementi raccolti.

Il dato più immediato resta quello dal quale è partita l’intera vicenda: un controllo che il giovane avrebbe cercato di evitare e durante il quale avrebbe reagito mordendo un poliziotto.

Da quel momento, la verifica della sua posizione ha portato alla scoperta dell’hashish e del taglierino, trasformando un controllo sul territorio in un arresto e in un nuovo caso destinato ora all’esame dell’autorità giudiziaria.