🌐 Un operaio di Reggio Emilia è rimasto in carcere per omonimia: aveva nome, cognome e data di nascita identici a quelli di un condannato. Liberato il 6 novembre dopo gli accertamenti dei difensori, chiederà la riparazione per ingiusta detenzione.

La condanna era di un altro

Tredici giorni in carcere per una condanna che non lo riguardava. È accaduto a un operaio di cinquant’anni residente a Reggio Emilia, incensurato, raggiunto a casa da un ordine di carcerazione destinato a un altro uomo. A far coincidere le due identità erano tre dati: nome, cognome e data di nascita. La vicenda, emersa il 21 novembre 2026, si è chiusa sul piano della detenzione il 6 novembre, quando il cinquantenne è tornato libero.

Il provvedimento da eseguire riguardava una pena definitiva di cinque anni e due mesi per una rapina aggravata e lesioni personali risalenti al 2022. Non era quindi un arresto legato a un’indagine appena iniziata: le forze dell’ordine dovevano dare esecuzione a una sentenza già definitiva. Ma la persona portata in carcere non era quella alla quale quella pena era stata inflitta.

Il cinquantenne vive in città con la famiglia e ha un lavoro regolare. Quando si è trovato davanti i militari ha sostenuto di essere estraneo alla rapina e di non avere mai subito un processo. Le sue spiegazioni non hanno impedito l’ingresso in istituto: i dati riportati nell’ordine di esecuzione corrispondevano ai suoi. È questo il passaggio dal quale è cominciato lo scambio di persona ricostruito dai difensori.

L’arresto all’alba del 25 ottobre

La sequenza inizia all’alba del 25 ottobre 2026, quando i carabinieri si presentano all’abitazione dell’operaio. L’uomo viene condotto nel carcere reggiano della Pulce. La coincidenza anagrafica non riguarda soltanto un nominativo comune: anche il giorno, il mese e l’anno di nascita risultano uguali a quelli indicati per il destinatario della condanna. Secondo la ricostruzione disponibile, quella corrispondenza ha accompagnato l’esecuzione del provvedimento nei confronti della persona sbagliata.

Il racconto dell’uomo è stato poi raccolto dagli avvocati Domenico Noris Bucchi e Sara Addala durante un colloquio in carcere. Bucchi ha spiegato che, ascoltando il suo assistito e confrontando la sua storia con gli elementi della vicenda giudiziaria, sono emerse incongruenze concrete. La difesa non si è dunque fermata alla dichiarazione di innocenza, ma ha cercato gli atti necessari a verificare a chi si riferisse effettivamente la sentenza.

La verifica decisiva negli atti del processo

I legali hanno acquisito la sentenza e svolto ricerche anagrafiche. Il confronto ha fatto emergere elementi che distinguevano l’operaio dal condannato, a partire dalla residenza in un’altra regione. Le ricostruzioni concordano sul ruolo decisivo di questi accertamenti: per sciogliere l’equivoco è stato necessario andare oltre i tre dati coincidenti e risalire alle informazioni contenute nel procedimento originario. Il nome uguale non corrispondeva alla stessa persona.

Secondo quanto riferito sulla ricostruzione difensiva, il cinquantenne disponeva anche di un alibi per il giorno della rapina. Non sono stati resi pubblici i particolari di quell’elemento, né sono disponibili i documenti che consentirebbero di descriverlo più precisamente. Il dato va quindi mantenuto nel suo perimetro: un ulteriore riscontro indicato a sostegno dell’estraneità dell’uomo, accanto alle differenze emerse dall’esame della sentenza e dalle verifiche anagrafiche.

Una volta raccolti gli elementi, Bucchi e Addala hanno presentato un’istanza urgente alla Procura competente, nel Centro Italia, chiedendo di verificare l’identità del destinatario della condanna. La città dell’ufficio giudiziario non è indicata nei resoconti consultati. La risposta è arrivata nella stessa giornata dell’istanza, con la disposizione di scarcerare il cinquantenne. Il tribunale ha successivamente confermato la liberazione, riconoscendo lo scambio di persona.

La liberazione e i punti ancora da chiarire

Il ritorno a casa è avvenuto il 6 novembre 2026. I tredici giorni di detenzione comprendono dunque il periodo iniziato con l’arresto del 25 ottobre. La rapidità della decisione successiva all’istanza non va confusa con la durata complessiva della vicenda: quando la Procura ha disposto la liberazione, l’operaio aveva già trascorso quasi due settimane dietro le sbarre per la pena inflitta al suo omonimo.

Restano invece non documentati pubblicamente i passaggi amministrativi che hanno portato a individuare proprio lui come destinatario dell’esecuzione. Non sono disponibili provvedimenti integrali che consentano di attribuire responsabilità specifiche o di stabilire dove si sia prodotto il primo errore. Le informazioni verificate permettono di ricostruire l’arresto, l’intervento dei difensori e la scarcerazione, non di affermare che siano già state accertate responsabilità individuali.

La richiesta di riparazione e il ritorno al lavoro

Dopo la liberazione, i difensori hanno annunciato che presenteranno una richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Si tratta dell’iniziativa dichiarata dagli avvocati, non di un indennizzo già riconosciuto. Al momento della verifica non risultano documentati né un importo liquidato né una decisione sulla futura domanda. La fine della detenzione e l’eventuale riconoscimento economico appartengono quindi a due passaggi distinti della vicenda.

Bucchi ha inoltre riferito che il suo assistito ha perso giornate di lavoro durante la permanenza in carcere. Nell’intervista successiva alla scarcerazione, il legale ha spiegato che l’operaio ha poi ripreso l’attività: il datore di lavoro lo conosceva e non riteneva che potesse avere commesso quel reato. Il cinquantenne è così rientrato al proprio posto dopo i tredici giorni di detenzione.

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