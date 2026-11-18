🌐 Achille Lauro protagonista dello spettacolo inaugurale delle ATP Finals all’Inalpi Arena. Con Max Giusti e la sorpresa Beppe Fiorello, spazio anche a Flavio Cobolli, atteso lunedì contro Medvedev.

Il campo diventa palco per la notte inaugurale

Prima delle racchette, i microfoni. Torino ha aperto la sua settimana delle Finals con Achille Lauro protagonista all’Inalpi Arena, nella serata di giovedì 12 novembre. Il Grand Opening Show ha portato la musica sul campo che, da domenica 15, ospiterà il torneo di fine stagione. Un’apertura distinta dalle gare, ma costruita nello stesso spazio che accoglierà gli otto singolaristi e le otto coppie di doppio qualificati.

A guidare lo spettacolo è stato Max Giusti, mentre l’avvio ha riservato una sorpresa: Beppe Fiorello ha interpretato Domenico Modugno cantando Nel blu dipinto di blu. Sopra il campo, due acrobate vestite da tenniste hanno accompagnato il numero con un’esibizione aerea. Il tennis è entrato così nella scenografia ancora prima dell’arrivo dei suoi protagonisti, fra il richiamo alla canzone italiana e un’arena trasformata per il concerto.

Poi è arrivato Lauro, vestito di nero, con Amor ad aprire la sua esibizione. Nella serata hanno trovato spazio anche Bam Bam Twist e Incoscienti giovani, brani che hanno accompagnato il passaggio dalla cerimonia allo spettacolo musicale. Il cantante ha salutato il ritorno in città sottolineando il piacere di ritrovare Torino, già incontrata durante il suo percorso dal vivo.

Cobolli, l’ospite che porta il torneo dentro il concerto

L’altro centro della serata è stato Flavio Cobolli. La sua presenza a bordo campo ha richiamato l’attenzione degli spalti, già pronti a sostenerlo prima dell’esordio agonistico. Chiodo nero, camicia bianca e cravatta scura: un’immagine lontana dalla divisa da gara, nella cornice di uno spettacolo in cui il pubblico ha potuto incontrare uno dei protagonisti delle imminenti sfide. Alla domanda sulla canzone più attesa, l’azzurro ha indicato Fragole.

Nel dialogo con Giusti, Cobolli ha raccontato di avere temuto di non riuscire a essere presente a Torino, riferendosi al problema fisico delle settimane precedenti. È un passaggio da leggere come il racconto personale del giocatore, non come un bollettino sulle sue condizioni. Sul palco ha espresso soprattutto il sollievo di esserci e il desiderio di godersi il sostegno dei tifosi, a pochi giorni dalla prima partita.

Il confronto ha lasciato spazio anche al rapporto con il padre, fra battute sulle abitudini fuori dal campo e il ricordo del brindisi per la qualificazione. Dettagli privati raccontati dallo stesso tennista, dentro una serata che gli ha concesso un ruolo diverso da quello abituale. L’appuntamento sportivo resta però fissato dal calendario: Cobolli è fra gli otto partecipanti al singolare delle Finals 2026.

Dal sorteggio al debutto: Medvedev attende l’azzurro

La giornata del concerto era cominciata con un altro appuntamento decisivo: il sorteggio dei gironi, svolto giovedì 12 novembre. Cobolli è stato inserito nel gruppo Ivan Lendl con Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Sono questi i tre avversari della sua prima fase, nella quale ogni giocatore affronta gli altri componenti del raggruppamento per cercare l’accesso alle semifinali.

Il primo incontro dell’italiano è programmato per lunedì 16 novembre contro Medvedev, non prima delle 20:30. Nella stessa giornata, il singolare pomeridiano metterà di fronte Alcaraz e Tiafoe, non prima delle 14. Il concerto del giovedì ha dunque preceduto di quattro giorni il debutto di Cobolli: l’inaugurazione musicale non coincide con l’avvio delle partite, previsto domenica 15 novembre.

Nell’altro raggruppamento, intitolato a John McEnroe, figurano Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jódar. Il tabellone riunisce così gli otto qualificati in due gruppi da quattro, anziché proporre subito incontri a eliminazione diretta. Cobolli è uno dei quattro debuttanti dell’edizione, insieme a Fils, Tiafoe e Jódar: per loro Torino rappresenta il primo ingresso in questo specifico appuntamento di fine stagione.

La musica resta in arena durante la settimana di gare

Lo spettacolo con Lauro non esaurisce il programma musicale delle Finals. Dal 15 al 21 novembre tornano i Music Break, collocati nella pausa fra il doppio e il singolare della sessione serale. È una formula diversa dal concerto inaugurale: le esibizioni entrano nelle giornate agonistiche, accompagnando il passaggio fra i due incontri previsti nella parte serale del programma dell’Inalpi Arena.

Gli artisti annunciati sono Nek, Baby K, Noemi, Zero Assoluto, Francesco Renga, Fiorella Mannoia e Levante. Alla giornata conclusiva è invece legato un ulteriore appuntamento: Andrea Bocelli è atteso domenica 22 novembre per il Pre-Final Show. Il calendario comprende quindi tre momenti distinti: l’apertura con Lauro, gli interventi musicali durante il torneo e l’esibizione che precederà la finale.

Le date del torneo dopo la serata di apertura

Le gare si svolgeranno sul cemento indoor dell’Inalpi Arena. La fase a gironi occuperà le giornate da domenica 15 a venerdì 20 novembre; i primi due giocatori di ciascun gruppo accederanno alle semifinali di sabato 21. Il programma ufficiale distingue sessioni pomeridiane e serali, con il doppio ad aprire le giornate prima degli incontri di singolare. Gli orari restano soggetti alle eventuali modifiche organizzative indicate dal torneo.

Per domenica 22 novembre sono previste entrambe le sfide per il titolo. La finale del doppio è fissata alle 15, mentre quella del singolare è in programma alle 18, nell’ultima giornata delle Nitto ATP Finals 2026 a Torino.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.