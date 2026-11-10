‘The Enchantment of Christmas – L’Incanto del Natale’ con Simone Belli

Per afferrare emozioni che solo la meraviglia può regalare. Solo la sorpresa della meraviglia. Ma a patto di riuscire a fermarsi. E’ questo il fine. Di un evento, quello annualmente firmato Simone Belli, il grande truccatore delle dive, che quest’anno si svolgerà nella maestosa cornice del Ritz Ballroom del The St. Regis Roma, domenica 22 novembre 2026, quando lo storico salone romano diventerà un microuniverso dove arte, bellezza, benessere e creatività si incontreranno in un viaggio sensoriale pensato per emozionare e sorprendere. E sarà il tredicesimo Natale con questo ‘The Enchantment of Christmas – L’Incanto del Natale’ per Belli, grande make-up artist che trucca celebrita italiane e internazionali, che nell’ormai lontano 2010 ha fondato la Simone Belli Make Up Academy e che ha creato la linea cosmetica Aksimonebelli, un grande professionista definito ‘un visionario della bellezza’ convinto che “ bellezza non è una questione di età, di colore dei capelli o di lineamenti perfetti. È consapevolezza, è equilibrio, è accettazione, è emozione”.

“Viviamo in una corsa continua, concentrati sulla velocità, sugli impegni, talvolta sulla semplice sopravvivenza quotidiana. Abbiamo quasi dimenticato di guardare fuori dal finestrino, di emozionarci davanti a un paesaggio, di fermarci a contemplare qualcosa di meraviglioso– ci dice Belli- Quest’anno attraverso una speciale sorpresa musicale, che accompagnerà la serata, vorrei provare a risvegliare quel terzo occhio che ognuno di noi possiede, ma che troppo spesso tiene chiuso: quello della sensibilità, dello stupore, dell’emozione.Vorrei ricreare quel brivido improvviso che si prova davanti a qualcosa di straordinario. Quasi un amore a prima vista.Il mio desiderio è che ogni ospite, dal momento in cui varcherà la soglia fino a quando lascerà la serata con il suo sacco di Babbo Natale, possa portare con sé non soltanto il ricordo di un evento, ma soprattutto un’emozione.Perché, in fondo, il vero incanto del Natale è riuscire ancora a meravigliarsi.

Allora quale sarà quest’anno il tema dell’evento e quali saranno gli elementi che lo caratterizzeranno?

“Quest’anno ho sentito il desiderio di cambiare radicalmente registro. Di tornare, in qualche modo, alle mie origini, alla mia formazione artistica, agli studi di storia dell’arte, a tutto ciò che ha contribuito a costruire il mio sguardo e la mia personale interpretazione della bellezza. Ho scelto di abbracciare quattro parole: sfarzo, lusso, eleganza e arte. Quattro universi che, apparentemente, potrebbero suggerire l’eccesso, ma che nella mia visione trovano invece la loro massima espressione nella sottrazione. È proprio questo il paradosso affascinante da cui nasce il nuovo Christmas Event: scegliere una location talmente straordinaria, maestosa e artisticamente preziosa da non aver bisogno di nulla per essere ancora più bella.Una delle sale più suggestive dello St. Regis di Roma diventa così la protagonista assoluta della serata. Gli affreschi, le colonne dorate, gli specchi ambrati, le poltroncine azzurre, le sfumature dell’oro raccontano già, da soli, una storia di bellezza, di cultura e di magnificenza. E di fronte a tanta bellezza ho deciso di fare quello che faccio ogni giorno con il volto di una donna: togliere, anziché aggiungere.Perché un elemento di troppo può trasformare l’eleganza in ostentazione, esattamente come uno spessore eccessivo di make-up può diventare artificio, anziché valorizzazione. Da questa riflessione è nato, dopo un lungo percorso creativo, il tema di questo evento, “Enchantment of Christmas”, l’incanto del Natale”

Che cosa è cambiato nella ricerca della bellezza e nel mondo del make-up negli ultimi anni?

“Negli ultimi anni il concetto di bellezza ha attraversato una trasformazione profondissima. Non è cambiato soltanto il modo di truccarsi, ma soprattutto il rapporto che le donne hanno con la propria immagine.Oggi esiste una consapevolezza maggiore, una ricerca più attenta, una sensibilità diversa nei confronti dei prodotti e della loro funzione. Il make-up non è più semplicemente uno strumento per correggere, coprire o trasformare. È diventato un’estensione dello skincare, un accessorio di cura, un alleato capace di valorizzare e accompagnare la pelle, anziché nasconderla.Le formulazioni si sono evolute enormemente, abbracciando il concetto di longevità, di comfort, di trattamento e di performance. Ma parallelamente si è affermata una nuova esigenza: l’essenzialità.Le donne desiderano prodotti intelligenti, versatili, facili da utilizzare, che permettano di esprimere la propria personalità senza dover necessariamente ricorrere a tanti passaggi.Ed è qui che trovo particolarmente interessante la grande rivoluzione delle texture. Il blush diventa cremoso, l’ombretto si trasforma in uno stick, gli illuminanti sono fluidi, leggeri, quasi impalpabili. Il colore si fonde con la pelle, si modula, si costruisce e, soprattutto, non deve più essere percepito come uno strato aggiunto. È la ricerca di quel meraviglioso effetto nude, che sembra semplice ma che, da un punto di vista professionale, è forse una delle espressioni più sofisticate del make-up. Un Natale che celebra l’oro, colore simbolo della luce, della preziosità e delle feste, e che ritrova nella magnificenza dell’arte la sua dimensione più autentica. Un lusso importante, quasi regale, ma mai gridato. Uno sfarzo che non ha bisogno di essere esibito, perché è già presente in ogni dettaglio.All’interno di questa cornice tornerà protagonista lo sguardo, attraverso la mia collezione di ombretti, pensata per raccontare tre donne, tre anime, tre diverse espressioni della femminilità. Un percorso di bellezza che dialogherà con il mondo dei gioielli, degli occhiali da sole e delle fragranze, con la presenza straordinaria del maestro Filippo Sorcinelli, che porterà al centro della sala il suo universo olfattivo, fatto di ricerca, sensibilità e arte.Ma quest’anno desidero anche qualcosa di più. Vorrei che questo evento fosse un vero elogio all’arte e alla cultura, due patrimoni emotivi che troppo spesso dimentichiamo di celebrare. Proprio seguendo questa filosofia, ho recentemente introdotto nella mia linea una collezione di ombretti in crema e in stick e prodotti multifunzione per labbra e guance, caratterizzati da formulazioni ispirate allo skincare, da una grande facilità di applicazione e, soprattutto, dalla possibilità di modulare l’intensità del risultato”.

Se dovesse scegliere una parola chiave quale sarebbe?

“La parola fondamentale, oggi, è proprio modulabilità. Una donna deve poter essere ciò che desidera, quando lo desidera. Con un unico prodotto può scegliere di essere delicata al mattino, più intensa nel pomeriggio, audace e sensuale la sera. Può cambiare il proprio linguaggio estetico senza cambiare necessariamente prodotto, semplicemente imparando a utilizzarlo in maniera diversa. E questa, per me, è una conquista straordinaria.La bellezza contemporanea non dovrebbe più imporre un modello unico, ma offrire strumenti attraverso i quali ogni donna possa raccontare le proprie sfumature. Non si tratta più di trasformarsi in qualcun altro, ma di avere la libertà di esprimere tutte le versioni di sé”

E che cosa è cambiato, secondo Simone Belli, nell’approccio delle donne ai propri desideri di bellezza?

“In trentatré anni di carriera ho assistito a trasformazioni straordinarie. Sono cambiate le donne, i loro desideri, il modo di percepirsi e, soprattutto, il rapporto con la propria immagine. Oggi le donne possiedono una quantità di informazioni impensabile rispetto al passato. Ma credo sia importante fare una distinzione fondamentale: essere informati non significa necessariamente essere consapevoli. Viviamo in un’epoca in cui TikTok, Instagram e YouTube propongono continuamente modelli, tecniche, consigli e nuove tendenze. Tutto questo ha sicuramente contribuito a democratizzare il mondo della bellezza, ma ha generato anche una grande confusione. Talvolta la convinzione di sapere tutto rischia di allontanare le donne da ciò che davvero le valorizza. Si finisce per inseguire un volto, un risultato, una perfezione che appartiene a qualcun altro, perdendo di vista la propria identità.Ed è proprio qui che credo diventi ancora più importante il ruolo del professionista”

O di un ‘visionario della bellezza’ , come lei è stato definito?

“Nel tempo, la stampa e le mie clienti mi hanno spesso definito un visionario della bellezza.. È una definizione nella quale mi riconosco, perché il mio lavoro non si è mai limitato alla scelta di un ombretto, di un fondotinta o di un rossetto.Ho sempre cercato di guardare oltre il prodotto, oltre il singolo dettaglio, per comprendere la donna nella sua interezza. E oggi questa visione è diventata ancora più importante. Chi arriva da me spesso desidera una sorta di reset: vuole liberarsi dalla confusione, ritrovare una direzione, capire cosa sia realmente giusto per sé. Il mio approccio alla bellezza è sempre più trasversale. Non riguarda soltanto il trucco, ma la cura della pelle, il colore e il taglio dei capelli, il dialogo con la medicina estetica quando è appropriata, i percorsi di longevità e il benessere complessivo. Perché nessun singolo prodotto, nessun trattamento e nessun intervento possono, da soli, definire la bellezza di una donna. La bellezza nasce dall’armonia e dalla sinergia di tanti elementi.Parallelamente, però, riconosco anche un cambiamento estremamente positivo: molte donne stanno finalmente riscoprendo il valore della naturalezza e dell’accettazione di sé.La medicina estetica più consapevole, l’evoluzione dello skincare e la ricerca del benessere hanno contribuito a spostare l’attenzione dalla trasformazione alla valorizzazione.E questo mi riporta a una filosofia che accompagna da sempre il mio lavoro: less is more.Oggi, per esempio, mi piace sperimentare look nei quali arrivo addirittura a eliminare completamente il fondotinta, lavorando sulla luminosità naturale della pelle, sulle trasparenze, su texture leggerissime”.

Da dove comincia un trucco vincente?

“Un bel trucco comincia molto prima del trucco stesso. Comincia dalla cura, dalla qualità della pelle, da uno skincare costruito con intelligenza e continuità. Ma soprattutto comincia dalla capacità di riconoscersi.Credo che la più grande evoluzione che vorrei vedere nelle donne sia proprio questa: smettere di voler assomigliare a qualcuno e cominciare a desiderare di essere la versione migliore di se stesse. La bellezza non è una questione di età, di colore dei capelli o di lineamenti perfetti. È consapevolezza, è equilibrio, è accettazione, è emozione.E il make-up può diventare anche un alleato emotivo straordinario. Un rossetto, un tocco di colore sugli occhi, una luce sul viso possono accompagnarci persino nelle giornate più difficili, restituendoci sicurezza, energia e il piacere di prenderci cura di noi.È anche da questa riflessione che nasce la mia collezione dedicata allo sguardo, che racconta tre anime femminili, tre modi differenti di vivere ed esprimere la propria bellezza. Perché non esiste una sola donna dentro ogni donna. Esistono infinite sfumature, sensibilità e desideri che meritano tutti di trovare la propria espressione.

E c’è un altro aspetto che mi sta particolarmente a cuore: è proprio da tutto ciò che ho imparato dalle donne che sono nate AK Simone Belli e la mia Accademia di trucco. Le ho create per un’esigenza profonda, quasi il bisogno di scrivere, in senso figurato, una storia attraverso il make-up e la formazione: la storia di ciò che trentatré anni accanto alle donne mi hanno insegnato”

E, arrivato a questo punto del suo percorso, come sintetizzerebbe il suo rapporto con le donne?

“Le donne sono state le grandi maestre della mia vita e del mio successo. Ogni volto, ogni incontro, ogni fragilità e ogni desiderio mi hanno lasciato qualcosa. E oggi sento il bisogno di restituire tutto questo non soltanto con il mio lavoro, ma attraverso ciò che creo e ciò che insegno. Vedo un mondo della bellezza sempre più dominato dal marketing, dalle logiche commerciali, dalla fretta di vendere. Non demonizzo il marketing: è una parte importante anche dei miei progetti. Ma per me viene sempre dopo. Prima ci deve essere il cuore. AK Simone Belli nasce anche come risposta a quello che, in questo mercato, non mi rappresenta. Non voglio che scegliere un mio prodotto significhi soltanto acquistare un cosmetico, né che frequentare la mia Accademia significhi semplicemente comprare un corso. Vorrei che ogni scelta fosse l’inizio di un racconto personale: un modo per conoscersi, esprimersi, crescere e portare qualcosa di autentico nella propria vita.Il valore commerciale, per me, acquista senso soltanto quando si trasforma in emozione, esperienza, identità. Quando un prodotto o un insegnamento smettono di essere qualcosa che si possiede e diventano qualcosa che ci appartiene davvero, che resta dentro di noi.In fondo è questa la mia idea di bellezza: non vendere alle donne un’immagine da inseguire, ma restituire loro, con gratitudine, tutto ciò che sono state capaci di insegnarmi”