Terremoti nel mondo: stanno davvero aumentando? Cosa dice la scienza

Basta guardare le notizie degli ultimi giorni per avere una sensazione quasi inevitabile: il pianeta sembra tremare più del solito.

Prima il Venezuela, dove il 24 giugno due terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 hanno colpito a distanza di appena un minuto. Poi la Colombia, interessata il 10 agosto da un sisma di magnitudo 7,4, il più forte registrato nel Paese in questo secolo. E adesso l’Indonesia, dove il 15 agosto un terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito la regione di Flores, provocando vittime, crolli, frane e migliaia di evacuati.

Tre episodi di grande intensità, avvenuti in un arco temporale relativamente breve e concentrati in regioni note per la loro elevata sismicità.

È sufficiente per parlare di un aumento dei terremoti nel mondo?

No.

Ma la risposta scientifica non significa che quello che sta accadendo sia irrilevante. Al contrario: gli eventi recenti sono estremamente importanti per capire come funziona la Terra, perché alcuni terremoti possono effettivamente presentarsi in sequenze e cluster regionali, mentre la loro contemporaneità apparente in luoghi lontani può ingannare il nostro cervello.

Venezuela, Colombia e Indonesia: una sequenza impressionante

Il primo elemento da mettere a fuoco è la cronologia.

Il 24 giugno 2026 il Venezuela è stato colpito da due forti terremoti, stimati dall’USGS a magnitudo 7,2 e 7,5. L’area caraibica e settentrionale del Sud America è caratterizzata da un complesso sistema di faglie e dal movimento relativo di diverse placche tettoniche.

Poco più di sei settimane dopo, il 10 agosto, un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la Colombia occidentale.

Il sisma ha avuto un epicentro nel dipartimento del Chocó e una profondità di circa 100-110 chilometri. La sua energia ha raggiunto un’area molto vasta, interessando anche città come Cali, Pereira, Manizales e Armenia. Il bilancio delle vittime è salito nelle giornate successive mentre continuavano le operazioni di soccorso.

Poi è arrivata Flores.

Il terremoto indonesiano del 15 agosto ha raggiunto magnitudo 7,7, con un ipocentro relativamente superficiale. Le autorità hanno registrato centinaia di repliche, mentre circa 5.000 persone sono state evacuate e almeno 51 sono morte secondo gli aggiornamenti disponibili il 16 agosto.

Vista così, la successione appare impressionante.

Ma c’è una domanda fondamentale: questi terremoti fanno parte di un’unica tendenza?

La risposta è no.

La Terra non sta improvvisamente diventando più sismica

Secondo lo U.S. Geological Survey, una temporanea crescita o diminuzione del numero di terremoti rientra nelle normali oscillazioni della sismicità terrestre.

L’agenzia americana sottolinea un punto particolarmente importante: un aumento temporaneo dei terremoti a livello mondiale non costituisce un’indicazione positiva che stia per arrivare un grande terremoto. Lo stesso vale per una fase insolitamente tranquilla.

I numeri aiutano a ridimensionare la percezione.

Secondo i dati USGS, nel periodo 2015-2025 si sono verificati mediamente circa 13 terremoti di magnitudo 7-7,9 all’anno, circa 110 tra magnitudo 6 e 6,9 e circa 1.600 tra magnitudo 5 e 5,9. I terremoti di magnitudo 8 o superiore sono stati mediamente meno di uno all’anno.

Questi valori non sono distribuiti uniformemente.

Un anno può avere più grandi terremoti, un altro meno.

L’USGS ricorda, per esempio, che il 2010 registrò 23 terremoti di magnitudo pari o superiore a 7, ben al di sopra della media di lungo periodo di circa 16 grandi terremoti l’anno. Altri anni sono rimasti molto al di sotto.

Questo significa che anche una serie di eventi spettacolari in un periodo relativamente breve può rientrare nella normale variabilità statistica.

Perché allora abbiamo l’impressione che siano ovunque?

Qui entra in gioco un elemento che non riguarda la geologia, ma il modo in cui percepiamo il rischio.

Un terremoto avvenuto in un luogo lontanissimo dal nostro Paese, fino a qualche decennio fa, poteva rimanere quasi completamente fuori dal nostro campo visivo.

Oggi è diverso.

Un sisma in Colombia viene segnalato in pochi minuti.

Un terremoto in Indonesia compare immediatamente sulle piattaforme digitali.

Video di edifici che oscillano, persone che scappano, strade danneggiate e onde anomale possono diventare virali prima ancora che i soccorritori abbiano terminato la prima valutazione dei danni.

Non sono necessariamente aumentati gli eventi che vediamo: è aumentata enormemente la quantità di eventi che siamo in grado di vedere.

L’USGS spiega proprio questo fenomeno: il catalogo mondiale contiene sempre più terremoti non perché la Terra ne produca necessariamente di più, ma perché oggi disponiamo di più strumenti sismici e sistemi di rilevazione più sensibili.

La tecnologia ha cambiato la nostra percezione della sismicità

Il monitoraggio sismico contemporaneo è infinitamente più capillare rispetto al passato.

Una rete di sensori può registrare eventi che nessun essere umano potrebbe percepire.

Molti terremoti sono infatti troppo deboli, troppo profondi o troppo lontani dalle aree abitate per essere avvertiti.

L’USGS stima che il National Earthquake Information Center localizzi circa 20.000 terremoti ogni anno, una media di circa 55 al giorno.

La maggioranza di questi eventi non produce danni.

Non diventa una notizia.

Non finisce sui social.

Non entra nella memoria collettiva.

Un terremoto di magnitudo 7 che colpisce un’area densamente popolata, invece, produce immagini drammatiche e una quantità enorme di informazioni.

Il risultato è un effetto di selezione: ricordiamo i terremoti più visibili e tendiamo a interpretarli come rappresentativi dell’intera attività terrestre.

Non lo sono.

Il cervello tende a collegare eventi che accadono insieme

C’è poi un meccanismo cognitivo ancora più potente.

Quando diversi eventi dello stesso tipo si verificano in rapida successione, il nostro cervello tende naturalmente a cercare una spiegazione comune.

È un comportamento utile in moltissimi contesti.

Se sentiamo tre volte un rumore nello stesso punto, cerchiamo una causa.

Se vediamo diversi incidenti sulla stessa strada, pensiamo che possa esserci un problema.

Quando però si parla di terremoti, il collegamento può diventare fuorviante.

Venezuela, Colombia e Indonesia non costituiscono una singola sequenza sismica globale.

Sono regioni tettonicamente diverse, separate da migliaia di chilometri.

La loro contemporaneità temporale è impressionante dal punto di vista mediatico, ma non implica che un unico meccanismo abbia provocato tutti gli eventi.

Eppure i terremoti possono davvero presentarsi a grappolo

Questo non significa che la sismicità sia sempre casuale nel senso comune del termine.

I terremoti possono essere collegati tra loro.

Quando una grande scossa modifica lo stato di stress delle rocce circostanti, può favorire ulteriori terremoti nelle vicinanze.

Nascono così le sequenze sismiche, nelle quali al terremoto principale seguono numerose repliche.

L’USGS spiega che i terremoti si presentano spesso in sequenze spaziali e temporali. Le scosse successive possono verificarsi perché il terremoto principale ha modificato lo stress sulla crosta terrestre.

È quello che accade dopo molti grandi terremoti.

Non significa che il primo sisma “accenda” una serie di terremoti dall’altra parte del pianeta.

La relazione è generalmente locale o regionale, non globale.

Il caso dell’Indonesia è particolarmente significativo

Il terremoto di Flores aiuta a capire la differenza.

L’Indonesia si trova nel Pacific Ring of Fire, una delle zone più attive dal punto di vista sismico e vulcanico del pianeta.

Qui interagiscono diverse placche tettoniche e il movimento della crosta genera continuamente terremoti.

Il sisma del 15 agosto, inoltre, è stato seguito da un numero molto elevato di repliche. Le autorità e i soccorritori hanno dovuto fare i conti con frane, strade bloccate e infrastrutture danneggiate.

In questo caso, quindi, vedere molte scosse in successione non è sorprendente.

È esattamente ciò che ci si aspetta dopo un terremoto importante.

La presenza di numerose repliche non dimostra che il pianeta stia attraversando una nuova fase sismica globale.

Il Pacifico è davvero più “caldo” in senso sismico?

Se con questa espressione intendiamo che il Pacifico è una delle zone nelle quali si verificano più terremoti, la risposta è sì.

Ma non si tratta di una novità del 2026.

Il Pacific Ring of Fire comprende un’enorme fascia che circonda l’Oceano Pacifico e concentra alcune delle principali zone di subduzione e faglie attive del pianeta.

Indonesia, Giappone, Filippine, Nuova Zelanda, costa occidentale delle Americhe e altre regioni sono interessate da una dinamica tettonica particolarmente intensa.

Questo spiega perché, quando osserviamo una mappa mondiale dei grandi terremoti, il Pacifico appare continuamente costellato di eventi.

Non è una nuova anomalia.

È la normale geologia di quella parte del pianeta.

La magnitudo non racconta tutto

Un altro errore frequente consiste nel considerare soltanto la magnitudo.

Due terremoti della stessa magnitudo possono produrre danni completamente diversi.

Contano la profondità dell’ipocentro, la distanza dai centri abitati, il tipo di terreno, la qualità degli edifici, la durata dello scuotimento e la vulnerabilità della popolazione.

Il terremoto colombiano di magnitudo 7,4, per esempio, è avvenuto a una profondità di circa 100 chilometri. I terremoti venezuelani di magnitudo 7,2 e 7,5 erano invece molto più superficiali. Questa differenza ha contribuito a produrre effetti diversi in superficie.

In Indonesia, il terremoto di magnitudo 7,7 è stato relativamente superficiale, attorno ai 10-15 chilometri secondo le diverse stime iniziali, un fattore che ha contribuito alla forte intensità dello scuotimento e ai danni.

Per questo un terremoto più potente non è necessariamente quello che farà più vittime.

Il vero problema è spesso la vulnerabilità

È una delle lezioni più importanti degli eventi recenti.

La domanda non dovrebbe essere soltanto: “Quanti terremoti ci sono?”

Dovremmo chiederci anche: quanto siamo preparati quando arrivano?

Colombia e Venezuela hanno mostrato quanto le caratteristiche del territorio e degli edifici possano influenzare il bilancio di una catastrofe. Gli esperti citati da Reuters hanno sottolineato il peso della profondità del sisma, dei terreni e soprattutto della qualità delle infrastrutture e del rispetto delle norme antisismiche.

Lo stesso vale per l’Indonesia.

Essere collocati in una regione altamente sismica è una condizione naturale.

La vulnerabilità degli edifici, invece, può essere ridotta dalle decisioni umane.

Norme edilizie rigorose, controlli, pianificazione urbana, sistemi di allerta e preparazione della popolazione possono trasformare radicalmente le conseguenze di una stessa scossa.

I terremoti si possono prevedere?

Qui la scienza è ancora molto chiara.

No, non sappiamo prevedere con precisione un grande terremoto.

L’USGS sottolinea che nessuna istituzione scientifica è oggi in grado di indicare in anticipo il momento, il luogo e la magnitudo di una grande scossa. Gli scienziati possono calcolare probabilità e valutare la pericolosità sismica di una determinata area, ma non formulare una previsione puntuale paragonabile alle previsioni meteorologiche.

Questo è particolarmente importante dopo una sequenza di grandi terremoti.

La domanda “dove sarà il prossimo?” è comprensibile.

Ma la risposta scientificamente corretta è che non esiste oggi un metodo affidabile per indicarlo.

Un aumento locale non significa un terremoto globale imminente

La distinzione tra scala locale e scala globale è quindi fondamentale.

Una regione può attraversare una fase di attività superiore alla propria media.

Una grande scossa può essere seguita da centinaia di repliche.

Una faglia può produrre una sequenza di eventi.

Tutto questo può essere perfettamente reale.

Ma da qui a dire che la Terra nel suo complesso sta diventando più sismica c’è un salto che i dati non giustificano.

L’USGS lo dice esplicitamente: le oscillazioni temporanee dei tassi di terremoto fanno parte della normale variabilità e non costituiscono, da sole, un segnale dell’arrivo imminente di un terremoto maggiore.

Perché questa distinzione conta anche per l’Italia

Anche se gli eventi recenti sono avvenuti soprattutto in Sud America e nel Pacifico, il ragionamento riguarda direttamente anche l’Italia.

Il nostro Paese è sismicamente attivo in diverse aree.

Ma osservare terremoti devastanti in Indonesia, Colombia o Venezuela non significa che l’Italia debba aspettarsi una scossa imminente.

La sismicità italiana deve essere valutata sulla base della geologia italiana, delle faglie locali, della storia sismica e della vulnerabilità degli edifici.

Il fatto che oggi un terremoto avvenuto a migliaia di chilometri possa comparire sul nostro telefono pochi minuti dopo non modifica la tettonica del territorio italiano.

Modifica, semmai, la nostra percezione del rischio.

La risposta della scienza è meno spettacolare, ma più utile

Quindi, i terremoti stanno aumentando?

I dati disponibili non mostrano un aumento globale della frequenza dei terremoti attribuibile a un cambiamento improvviso della sismicità terrestre.

Quello che stiamo osservando è una combinazione di fenomeni reali e di percezione.

Da una parte ci sono state effettivamente forti scosse ravvicinate nel tempo in alcune regioni del pianeta: Venezuela, Colombia e Indonesia hanno vissuto terremoti importanti nel giro di poche settimane.

Dall’altra, queste aree appartengono a sistemi tettonici naturalmente molto attivi e non formano un’unica sequenza globale.

Infine, la nostra capacità di rilevare, filmare, condividere e commentare ogni evento è incomparabilmente superiore rispetto al passato.

Il risultato può essere inquietante: sembra che i terremoti siano improvvisamente dappertutto.

Ma la Terra non ha bisogno di essere diventata più instabile per produrre una sequenza di notizie impressionante.

La lezione più importante non è avere paura, ma essere preparati

Gli ultimi terremoti ricordano una verità meno spettacolare delle teorie sulla “Terra che trema sempre di più”.

I terremoti sono una parte normale del funzionamento del pianeta.

Non possiamo eliminarli.

Non possiamo ancora prevederli con precisione.

Possiamo però ridurre drasticamente le loro conseguenze.

La qualità delle costruzioni, il rispetto delle norme antisismiche, la preparazione delle comunità, i sistemi di monitoraggio e la capacità di intervenire rapidamente fanno una differenza enorme.

E questo è forse il dato più importante da portare con sé dopo aver visto le immagini di Venezuela, Colombia e Indonesia.

Non abbiamo prove che il pianeta stia entrando in una nuova era di terremoti. Abbiamo invece nuove prove di quanto una società preparata possa fare la differenza quando la Terra, inevitabilmente, decide di muoversi.