🌐 La patrimoniale divide il campo largo: Schlein sostiene il minimo fiscale del 2% oltre 100 milioni, mentre Avs propone una soglia di 5,4 milioni. Il M5S privilegia le ricchezze finanziarie e resta aperto anche il confronto sull’Ucraina.

Schlein porta la tassa Zucman al tavolo degli alleati

Cento milioni contro 5,4 milioni: la distanza sulla tassazione delle grandi ricchezze nel campo largo passa anzitutto da queste due soglie. Elly Schlein sostiene il modello dell’economista Gabriel Zucman, mentre Alleanza Verdi e Sinistra difende un intervento su una platea più ampia. Il Movimento 5 Stelle privilegia invece misure sulle attività finanziarie. Non c’è ancora una proposta condivisa: dietro l’obiettivo di chiedere di più ai più ricchi restano strumenti e perimetri differenti.

La segretaria del Partito democratico ha rilanciato la propria posizione a Parigi, partecipando il 21 novembre al primo vertice contro l’oligarchia internazionale. A margine dell’appuntamento ha spiegato che il progetto Zucman è quello portato alla discussione con gli alleati progressisti. La proposta riguarda una tassazione minima del 2% per chi possiede patrimoni superiori a 100 milioni di euro, non un prelievo generalizzato sulla ricchezza delle famiglie.

L’iniziativa parigina si è svolta al Théâtre de la Concorde, su impulso dell’Osservatorio fiscale internazionale diretto da Zucman, insieme a ICRICT e PSE Stone Center. Il tema fiscale era inserito in un confronto più largo sulla concentrazione del potere economico: il programma comprendeva anche il controllo dell’intelligenza artificiale e il peso dei miliardari nei mezzi di informazione.

Il 2% è un minimo, non un’aggiunta automatica

Il punto centrale del meccanismo illustrato da Schlein è la differenza tra un’imposta aggiuntiva e un livello minimo di contribuzione. Nella sua spiegazione, chi versa già attraverso le altre imposte una somma equivalente al 2% del patrimonio non dovrebbe pagare altro. Chi rimane sotto quella quota dovrebbe invece versare la differenza necessaria a raggiungerla. Il 2% non si sommerebbe automaticamente a quanto già pagato.

Schlein ha presentato questa impostazione come una scelta di equità e ha assicurato che non intende aumentare le tasse sul ceto medio. Sono l’impegno politico e la spiegazione della leader dem, non gli effetti di una misura già applicabile. Il passaggio annunciato resta quello del confronto programmatico: il sostegno del Pd al modello Zucman non coincide con un’intesa sottoscritta dalle altre forze dell’opposizione.

Avs difende una platea più ampia

Per Avs, la soglia di 100 milioni restringerebbe troppo il campo. Angelo Bonelli ha ribadito che la proposta rossoverde parte da patrimoni di 5,4 milioni, dichiarandosi disponibile a discutere il limite d’ingresso ma giudicando quello sostenuto dal Pd molto distante. La sua obiezione riguarda anche le risorse: secondo Bonelli, un perimetro così ristretto non consentirebbe di finanziare adeguatamente sanità, scuola e ricerca.

La proposta pubblicata da Avs prevede un’imposta annuale progressiva sui patrimoni netti superiori a 5,4 milioni di euro. I promotori stimano che interesserebbe lo 0,1% più ricco e indicano, nell’approfondimento del progetto, un gettito di 15,9 miliardi l’anno. È una stima dei proponenti, non un’entrata acquisita: va distinta dalle risorse effettivamente disponibili in un bilancio pubblico.

Il prelievo è collegato al pacchetto chiamato «Restituzione fiscale», che comprende una revisione dell’Irpef. Avs ne quantifica il costo in 22 miliardi annui e indica due coperture: 15 miliardi dalla patrimoniale e 7 dal contrasto all’evasione. La differenza con il Pd non riguarda dunque soltanto il numero scritto sulla soglia, ma anche il ruolo attribuito alla tassazione dei patrimoni nel finanziamento della riforma.

Il M5S punta sulle grandi ricchezze finanziarie

La posizione del Movimento 5 Stelle non si esaurisce in un no a qualsiasi contributo dei più ricchi. Il 20 novembre Giuseppe Conte ha ribadito la necessità di redistribuire risorse verso il ceto medio impoverito e le fasce più deboli, indicando nelle grandi ricchezze finanziarie uno dei terreni su cui intervenire. È una distinzione sostanziale rispetto a un’imposta che considera complessivamente il patrimonio personale.

Al confronto sul fisco il vicepresidente Mario Turco ha portato due proposte: un intervento sulle attività finanziarie oltre un milione di euro e uno sul trading ad alta frequenza. Secondo la ricostruzione delle misure presentate, resterebbero esclusi, tra gli altri, i grandi patrimoni immobiliari, le partecipazioni nelle imprese e i depositi bancari e postali. Il diverso perimetro rende queste proposte non sovrapponibili alla patrimoniale sostenuta da Avs.

Parlare genericamente di «tassa sui super ricchi» rischia quindi di nascondere il nodo negoziale. Pd, Avs e M5S non stanno discutendo soltanto quanto chiedere, ma quale ricchezza assoggettare al prelievo. L’apertura a una maggiore contribuzione dei più abbienti non risolve da sola la divergenza sulla base imponibile, sulle esclusioni e sulla platea interessata.

Resta aperto anche il confronto sugli aiuti all’Ucraina

Al negoziato fiscale si affianca quello sull’Ucraina. Il confronto tra i rappresentanti delle forze progressiste non ha prodotto una posizione comune sulle forme di assistenza a Kiev. Le formule discusse comprendono il sostegno attraverso tutte le forme necessarie e l’ipotesi di aiuti economici che lascino agli ucraini la scelta dell’impiego: restano tentativi di mediazione, non decisioni della coalizione.

Anche su questo terreno Schlein ha invitato a lasciare lavorare i tavoli, esprimendo fiducia nella possibilità di trovare un’intesa. Il successivo incontro sull’Ucraina è indicato per martedì 24 novembre, in presenza; un eventuale passaggio del dossier ai vertici dei partiti resta invece un’ipotesi della trattativa.

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