Targhe auto su misura, arriva la novità da 600 euro: è polemica

🌐 Le targhe auto personalizzate potrebbero diventare realtà anche in Italia, consentendo agli automobilisti di scegliere una combinazione di lettere e numeri. Il governo ha rilanciato la novità nell’ambito delle misure per il 2027, prevedendo un costo indicativo di 600 euro per le automobili e 360 euro per le motociclette. Ma l’annuncio scatena anche le polemiche: mentre famiglie e imprese affrontano problemi economici, la politica discute di un nuovo servizio a pagamento. E prima dell’applicazione concreta serviranno ulteriori passaggi normativi.

Targhe personalizzate, la novità annunciata dal governo

Una targa che non sia più soltanto una sequenza assegnata automaticamente, ma diventi anche un elemento di riconoscimento personale.

È questa l’idea rilanciata dal governo italiano, che intende permettere ai proprietari di automobili e motociclette di scegliere, entro limiti prestabiliti, lettere e numeri da utilizzare sulle targhe dei propri veicoli.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presentato la novità durante la conferenza stampa dedicata alla manovra economica, sottolineando con tono scherzoso le possibilità offerte alla creatività degli automobilisti.

L’iniziativa, tuttavia, non deve essere confusa con un servizio già disponibile agli sportelli della Motorizzazione.

Al 29 ottobre 2026 la richiesta di targhe personalizzate non risulta ancora operativa secondo una procedura ordinaria aperta al pubblico.

Restano da completare passaggi legislativi, regolamentari e amministrativi indispensabili per disciplinare concretamente il rilascio delle nuove targhe.

Quanto costerà scegliere lettere e numeri della targa

L’aspetto che ha immediatamente attirato l’attenzione riguarda i costi.

Le cifre indicate per il servizio sono di circa 600 euro per le automobili e 360 euro per le motociclette.

Si tratta di importi superiori a quelli normalmente associati alle procedure standard di rilascio delle targhe.

La personalizzazione sarebbe comunque facoltativa: chi non è interessato potrebbe continuare a utilizzare la normale procedura di immatricolazione.

Il servizio avrebbe pertanto una natura aggiuntiva, destinata soprattutto a chi attribuisce valore a una particolare combinazione di caratteri.

Le modalità di pagamento, le eventuali spese accessorie e le procedure definitive dovranno essere chiarite dai provvedimenti applicativi.

Non sarebbe corretto presentare oggi i 600 euro come una tariffa già concretamente riscuotibile per ottenere immediatamente una targa personalizzata.

L’importo rappresenta la cifra indicata per il nuovo meccanismo, il cui funzionamento resta subordinato alla piena attuazione delle disposizioni.

Una possibilità prevista da anni, ma mai diventata concreta

La possibilità di scegliere una combinazione alfanumerica per la targa non costituisce un’idea completamente nuova.

L’articolo 100 del Codice della strada già contemplava, nel quadro della disciplina sulle targhe di immatricolazione, la possibilità di richiedere determinate combinazioni di caratteri.

La previsione, però, non si è tradotta in un servizio generalmente accessibile agli automobilisti, anche per la mancanza delle necessarie disposizioni attuative.

Il nuovo intervento punta quindi a trasformare una facoltà rimasta sostanzialmente sulla carta in una procedura amministrativa utilizzabile.

Resta ancora da chiarire l’ampiezza effettiva della libertà concessa ai proprietari dei veicoli.

Le attuali targhe italiane seguono una sequenza standardizzata di due lettere, tre cifre e altre due lettere.

Non è ancora definito in modo definitivo fino a che punto sarà possibile discostarsi da questo schema.

La personalizzazione dovrà comunque rispettare esigenze di identificazione, leggibilità, unicità e sicurezza.

Niente libertà assoluta: i limiti delle targhe su misura

La possibilità di scegliere una sigla non significa poter scrivere qualsiasi messaggio sul proprio veicolo.

Le targhe costituiscono prima di tutto strumenti pubblici di identificazione, utilizzati dalle forze dell’ordine, dai sistemi di controllo della circolazione e dalle amministrazioni competenti.

Ogni eventuale personalizzazione dovrà essere compatibile con queste funzioni.

Sarà necessario evitare duplicazioni, garantire la riconoscibilità dei caratteri e definire criteri precisi per l’accettazione o il rifiuto delle combinazioni richieste.

Potranno inoltre essere stabiliti limiti riguardanti espressioni offensive, messaggi discriminatori o sequenze suscettibili di creare ambiguità.

Le condizioni definitive dipenderanno dalle regole applicative.

In altri Paesi, dove le targhe personalizzate sono già diffuse, le autorità intervengono proprio per impedire che uno strumento di identificazione pubblica venga utilizzato in modo improprio.

L’Italia dovrà dunque individuare un equilibrio tra libertà di scelta e necessità di preservare la funzione amministrativa della targa.

Targhe personalizzate dal 2027 o dal 2028?

Un altro elemento ancora da precisare riguarda le tempistiche.

L’iniziativa è stata presentata nell’ambito delle novità previste per il 2027, ma alcune ricostruzioni indicano il 2028 come possibile periodo di concreta disponibilità.

La differenza dipende dalla distinzione tra approvazione delle disposizioni e avvio operativo delle procedure.

Prima dell’apertura delle richieste saranno necessari i provvedimenti definitivi, la definizione delle modalità di rilascio e l’adeguamento dei sistemi informatici della Motorizzazione.

Dovranno essere chiarite anche le condizioni per i proprietari di veicoli già immatricolati.

In particolare, non è ancora possibile affermare con certezza che ogni automobilista potrà sostituire immediatamente la propria targa con una sequenza personalizzata.

La data effettiva di avvio dovrà essere confermata attraverso le comunicazioni ufficiali delle amministrazioni competenti.

Fino ad allora, eventuali offerte commerciali che promettano il rilascio immediato delle nuove targhe devono essere valutate con particolare prudenza.

Le polemiche politiche: priorità sbagliate o servizio facoltativo?

L’annuncio ha suscitato reazioni contrastanti.

Da un lato, la possibilità di personalizzare la targa viene considerata un servizio aggiuntivo che non impone costi a chi non intende utilizzarlo.

Dall’altro, esponenti delle opposizioni hanno contestato la scelta di dare visibilità a una misura considerata secondaria rispetto alle difficoltà economiche del Paese.

Il confronto si inserisce nel più ampio dibattito sulla manovra finanziaria, sulle priorità di spesa e sulle condizioni di famiglie e imprese.

Il nodo politico non è tanto il diritto di scegliere una targa, quanto il significato attribuito a questa novità nel contesto delle politiche economiche.

Un servizio volontario, finanziato dagli utenti interessati, può infatti essere considerato legittimo senza per questo rappresentare una risposta ai problemi strutturali dell’economia.

Il rischio comunicativo nasce proprio quando una novità curiosa e facilmente raccontabile finisce per occupare uno spazio sproporzionato rispetto a questioni che incidono maggiormente sulla vita quotidiana.

Il confronto con l’estero e il possibile mercato italiano

Negli Stati Uniti le targhe personalizzate costituiscono da tempo una pratica diffusa, con tariffe e regole che cambiano da uno Stato all’altro.

Sistemi analoghi esistono anche in diversi Paesi europei, sebbene con modalità molto differenti.

In alcuni mercati le combinazioni particolari assumono persino un valore collezionistico, mentre altrove la personalizzazione resta un semplice servizio amministrativo a pagamento.

Per l’Italia l’introduzione potrebbe generare entrate aggiuntive, ma al momento non esiste una stima ufficiale consolidata del gettito complessivo atteso.

Il risultato dipenderà soprattutto dal numero delle richieste, dal costo effettivo e dall’ampiezza delle combinazioni consentite.

Un prezzo elevato potrebbe limitare l’interesse a una fascia relativamente ristretta di automobilisti, mentre una maggiore libertà di scelta potrebbe rendere il servizio più attraente.

La vera domanda, però, riguarda l’efficienza amministrativa.

Un servizio facoltativo non dovrebbe sottrarre risorse o rallentare le attività ordinarie della Motorizzazione, già chiamata a gestire immatricolazioni, pratiche e controlli con importanti ricadute sui cittadini.

La novità potrebbe diventare un piccolo mercato, oppure restare una curiosità utilizzata da pochi appassionati.

La differenza la faranno regole, costi e semplicità delle procedure.

Per ora la targa personalizzata italiana appartiene ancora alla dimensione delle novità annunciate e non dei servizi già disponibili.

E mentre la politica discute sulla creatività degli automobilisti, la prova più importante sarà un’altra: dimostrare che anche una riforma apparentemente semplice può essere realizzata senza complicazioni inutili per cittadini e amministrazioni.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.