t Tirolo, padre e figlia di 4 anni cadono col parapendio

Tirolo, padre e figlia di 4 anni cadono col parapendio

🌐 Incidente in parapendio, Tirolo, padre e figlia di 4 anni, Schwendau e ospedale di Innsbruck: un volo biposto che avrebbe dovuto trasformarsi in un’esperienza da vivere insieme si è concluso con una caduta durante il decollo. Un uomo austriaco di 32 anni e la figlia di appena quattro anni sono rimasti feriti dopo essere precipitati con il parapendio dal punto di partenza del Penken, nel territorio di Schwendau, nel distretto tirolese di Schwaz. Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti in elicottero alla clinica di Innsbruck.

L’incidente è avvenuto subito dopo il decollo

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, intorno alle 13.45.

Il padre aveva programmato un volo tandem con la figlia, utilizzando quindi un parapendio biposto. I due si trovavano al punto di decollo del Penken, una delle aree del Tirolo utilizzate per le attività di volo libero, quando qualcosa è andato storto proprio nella fase più delicata della partenza.

Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia, le funi della vela si sarebbero aggrovigliate durante il decollo. L’anomalia avrebbe impedito al parapendio di effettuare regolarmente la partenza e padre e bambina sono precipitati al suolo.

Non è stata resa nota l’altezza esatta dalla quale è avvenuta la caduta. Le autorità hanno parlato di una precipitazione da un’altezza ancora da determinare e hanno precisato che entrambi hanno riportato ferite di entità non ancora specificata.

Padre e bambina feriti: scattano i soccorsi

Dopo la caduta, padre e figlia sono rimasti a terra feriti.

L’allarme è stato dato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorritori per prestare le prime cure. Vista la dinamica dell’incidente e la necessità di garantire un rapido trasferimento in una struttura ospedaliera, per entrambi è stato disposto il trasporto in elicottero.

Il soccorso aereo li ha trasferiti alla clinica di Innsbruck, dove sono stati presi in carico dai sanitari.

Al momento delle prime comunicazioni ufficiali, non erano disponibili informazioni più precise sulla natura e sulla gravità delle lesioni riportate dal padre e dalla bambina.

È quindi importante non parlare di condizioni “gravi” in senso clinico senza ulteriori bollettini: ciò che è stato confermato è che entrambi sono rimasti feriti e hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero.

Le funi della vela si sarebbero aggrovigliate

La prima ricostruzione dell’incidente concentra l’attenzione sulle fasi iniziali del volo.

Il parapendio non avrebbe quindi raggiunto una normale fase di volo: il problema si sarebbe verificato durante il decollo, quando le funi della vela si sarebbero aggrovigliate.

Si tratta, al momento, della ricostruzione fornita sulla base dei primi accertamenti. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle condizioni dell’attrezzatura, sulle manovre effettuate dal pilota o sulle circostanze che avrebbero provocato l’intreccio delle funi.

Anche l’altezza della caduta resta un elemento non precisato.

Gli accertamenti dovranno quindi chiarire con maggiore precisione che cosa sia accaduto nei pochi istanti successivi all’inizio della partenza e perché il parapendio non sia riuscito a completare il decollo.

Il volo biposto dal Penken

Il luogo dell’incidente è il Penken, nel comune di Schwendau, nella valle dello Zillertal.

La zona è conosciuta per le attività outdoor e per il parapendio. I decolli in questa parte del Tirolo permettono di affrontare voli sopra un paesaggio alpino particolarmente frequentato dagli appassionati di volo libero.

Il padre e la bambina avevano scelto proprio un tandem, una configurazione nella quale due persone volano insieme sotto la stessa vela.

Il 32enne era il genitore e pilota del volo, mentre la bambina lo accompagnava come passeggera. L’incidente si è verificato prima che il volo potesse svilupparsi normalmente.

La presenza di una bambina di soli quattro anni rende naturalmente la vicenda particolarmente delicata, ma le informazioni disponibili non consentono di ricostruire ulteriori dettagli sulle modalità con cui era stato organizzato il volo o sulle condizioni specifiche presenti al momento del decollo.

Una caduta ancora tutta da ricostruire

La dinamica è dunque ancora oggetto di accertamenti.

Il dato più preciso riguarda il momento dell’incidente: la fase di decollo. La polizia ha indicato come prima informazione l’aggrovigliamento delle funi del parapendio.

Restano invece da determinare l’altezza dalla quale padre e figlia sono caduti, la sequenza esatta degli eventi e le eventuali circostanze che hanno contribuito alla perdita di controllo della vela.

Gli investigatori dovranno inoltre stabilire se l’intreccio delle funi sia stato l’unico elemento all’origine della caduta oppure se vi siano stati altri fattori.

Al momento, dunque, è più corretto parlare di prima ricostruzione dell’incidente piuttosto che di dinamica definitivamente accertata.

Il trasferimento d’urgenza a Innsbruck

Il trasporto in elicottero alla clinica di Innsbruck è stato uno dei passaggi fondamentali dei soccorsi.

Dopo le prime cure ricevute sul posto, il padre e la figlia sono stati trasferiti rapidamente in ospedale.

Per incidenti avvenuti in aree montane, il soccorso aereo consente di ridurre i tempi di trasferimento rispetto a un trasporto via terra, soprattutto quando è necessario raggiungere una struttura ospedaliera attrezzata per valutare traumi di diversa natura.

Nel caso di Schwendau, entrambi sono stati quindi portati alla clinica di Innsbruck per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le prime comunicazioni non hanno fornito ulteriori dettagli sulle loro condizioni dopo il ricovero.

Nessuna informazione definitiva sulla gravità delle ferite

È uno degli aspetti sui quali è necessario mantenere prudenza.

Le autorità hanno riferito che padre e figlia hanno riportato ferite di entità non determinata. Alcune ricostruzioni giornalistiche hanno utilizzato espressioni più forti, ma il dato ufficiale disponibile non consente al momento di stabilire con precisione la gravità delle lesioni.

Non sono stati comunicati, inoltre, bollettini medici dettagliati.

Per questo motivo, eventuali informazioni successive sulle condizioni del 32enne e della bambina potranno essere considerate affidabili soltanto se confermate dalle autorità o dalla struttura sanitaria.

L’unico elemento certo, al momento, è che entrambi sono sopravvissuti alla caduta e sono stati ricoverati.

Un incidente avvenuto nel momento più delicato

Il decollo rappresenta una fase particolarmente importante in qualsiasi attività di parapendio.

Prima di allontanarsi dal pendio, la vela deve gonfiarsi correttamente e le funi devono mantenere la configurazione necessaria a garantire il controllo dell’attrezzatura.

Nel caso avvenuto a Schwendau, secondo le prime informazioni, proprio le funi si sarebbero aggrovigliate durante questa fase.

La sequenza sarebbe stata quindi estremamente rapida: il problema si sarebbe manifestato durante la partenza, seguito dalla caduta di padre e figlia.

Non è stato reso noto se il parapendio abbia raggiunto una quota significativa prima della precipitazione. Anzi, l’altezza della caduta rimane uno degli elementi ancora da chiarire.

Il Penken e il turismo alpino del Tirolo

Schwendau si trova nello Zillertal, una delle aree alpine più conosciute del Tirolo austriaco.

Il territorio è caratterizzato da montagne, impianti di risalita e numerose attività sportive legate alla montagna. Tra queste rientrano anche il parapendio e i voli tandem, che consentono anche a persone prive di esperienza specifica di provare il volo accompagnate da un pilota.

Il Penken è uno dei punti di riferimento della zona per gli sport in quota.

L’incidente non ha però coinvolto un volo già in piena attività: la caduta è avvenuta durante la partenza, secondo quanto comunicato dalle autorità.

Questo dettaglio sarà importante anche per la ricostruzione tecnica dell’accaduto.

Le indagini dovranno chiarire ogni passaggio

Dopo l’incidente, gli accertamenti dovranno concentrarsi sull’attrezzatura e sulle condizioni in cui è avvenuto il decollo.

L’obiettivo sarà ricostruire la sequenza precisa degli eventi e capire perché le funi si siano aggrovigliate.

Al momento non sono state comunicate contestazioni o responsabilità personali legate all’incidente.

La priorità resta quindi quella di ricostruire la dinamica tecnica della caduta e, soprattutto, di conoscere l’evoluzione delle condizioni di salute del padre e della bambina.

Il dramma durante un volo che doveva essere un momento speciale

Per il 32enne e la figlia di quattro anni, quello che doveva essere un volo condiviso tra padre e figlia si è trasformato in pochi istanti in un’emergenza.

Il progetto era quello di partire insieme dal Penken per un volo tandem sulle montagne tirolesi. Il problema alle funi ha però interrotto la partenza e provocato la precipitazione.

L’intervento dei soccorritori è stato immediato e ha permesso di trasferire entrambi in ospedale.

Adesso restano da attendere gli aggiornamenti sulle loro condizioni e gli esiti degli accertamenti sulla dinamica.

Padre e figlia sono ricoverati a Innsbruck dopo la caduta. Le autorità non hanno ancora diffuso un quadro clinico dettagliato e non è stata precisata l’altezza dalla quale sono precipitati.

La causa indicata nelle prime informazioni è l’aggrovigliamento delle funi durante il decollo, ma la ricostruzione resta preliminare. Saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire esattamente cosa sia successo in quei pochi istanti al Penken.