Iran-Usa, Trump respinge il piano per riaprire Hormuz

🌐 Iran-Usa, cresce la tensione sullo Stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump avrebbe respinto la proposta di Teheran per una tregua di sette giorni, collegata alla riapertura del passaggio strategico e alla ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, il presidente avrebbe inoltre detto ai suoi collaboratori di aspettarsi una ripresa dei bombardamenti contro l’Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. La notizia arriva mentre Teheran attende ancora una risposta ufficiale americana e la diplomazia internazionale cerca una via per fermare il conflitto.

Il piano dell’Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz

La proposta iraniana è stata illustrata alle Nazioni Unite dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, arrivato a New York per l’Assemblea generale dell’Onu insieme alla delegazione iraniana.

Il progetto prevede un percorso diplomatico concentrato in sette giorni. Se gli Stati Uniti accettassero l’intesa, Teheran si impegnerebbe a riaprire lo Stretto di Hormuz e a fermare le ostilità, aprendo contemporaneamente la strada alla ripresa dei colloqui sul programma nucleare.

L’offerta è stata trasmessa agli Stati Uniti attraverso mediatori qatarioti. Secondo quanto riferito da fonti iraniane, Teheran considera il passaggio attraverso Hormuz uno degli elementi centrali di qualsiasi accordo per porre fine al conflitto.

Araghchi ha sostenuto che, qualora Washington dimostrasse di voler realmente arrivare a un’intesa, i meccanismi per riaprire il passaggio marittimo sarebbero già pronti.

Il piano, tuttavia, non prevede soltanto concessioni da parte iraniana. Teheran chiede in cambio la fine del blocco dei porti iraniani imposto dagli Stati Uniti, la liberazione di fondi congelati e l’allentamento delle sanzioni sul petrolio.

L’eventuale accordo dovrebbe inoltre comprendere una cessazione delle ostilità su tutti i fronti coinvolti nel conflitto regionale.

Trump avrebbe detto no alla proposta iraniana

È su questo punto che si concentra l’ultimo sviluppo della crisi.

Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe respinto la proposta di cessate il fuoco avanzata da Teheran. Il quotidiano americano, citando funzionari statunitensi non identificati, riferisce inoltre che il presidente avrebbe comunicato ai propri collaboratori di aspettarsi la ripresa della campagna di bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato, previste a novembre.

La ricostruzione non equivale a un annuncio ufficiale della Casa Bianca. Anche Reuters ha sottolineato che il resoconto del Wall Street Journal non era stato immediatamente verificato in modo indipendente.

Il quadro resta quindi particolarmente fluido.

Da una parte ci sono i contatti diplomatici attraverso mediatori regionali. Dall’altra, secondo il resoconto pubblicato dal quotidiano americano, Trump continuerebbe a considerare insufficienti le condizioni offerte da Teheran.

Il presidente statunitense ha inoltre sostenuto pubblicamente nelle ultime settimane che un eventuale accordo con l’Iran dovrebbe affrontare il programma nucleare iraniano in termini molto più ampi.

La questione delle elezioni di metà mandato

Il riferimento alle elezioni americane di novembre aggiunge un elemento politico alla crisi.

Trump aveva già dichiarato nei giorni scorsi di aspettarsi che la guerra con l’Iran potesse concludersi subito dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente aveva sostenuto che Teheran stesse aspettando l’esito del voto americano prima di avanzare una proposta concreta.

L’Iran ha invece respinto questa lettura.

La diplomazia iraniana sostiene che la proposta presentata alle Nazioni Unite risponda soprattutto alla necessità di fermare le ostilità e ripristinare la navigazione attraverso Hormuz, senza legare direttamente il negoziato al calendario elettorale statunitense.

Il riferimento alle midterm rimane comunque uno degli elementi più delicati della vicenda perché colloca il possibile percorso diplomatico all’interno di una fase politicamente sensibile per l’amministrazione americana.

Hormuz, perché lo Stretto è così importante

Al centro della crisi c’è un tratto di mare relativamente stretto ma fondamentale per l’economia mondiale.

Lo Stretto di Hormuz, tra Iran e Oman, collega il Golfo Persico al Golfo di Oman e quindi all’Oceano Indiano. Prima del conflitto rappresentava una delle principali vie mondiali per il trasporto marittimo di petrolio e gas.

La guerra ha profondamente alterato i flussi commerciali nella regione. La riduzione della navigazione attraverso lo Stretto ha provocato conseguenze sui mercati energetici, sui costi dei trasporti e sulla disponibilità di petroliere.

La sua riapertura sarebbe quindi importante non soltanto per Iran e Stati Uniti, ma anche per i Paesi del Golfo e per i principali importatori di energia.

La crisi ha inoltre spinto alcuni Stati della regione a cercare rotte alternative per l’esportazione del greggio, nel tentativo di ridurre la dipendenza da Hormuz. L’amministrazione americana ha parallelamente discusso un fondo destinato alla ricostruzione delle infrastrutture energetiche regionali e allo sviluppo di percorsi alternativi.

Teheran attende una risposta ufficiale

Nonostante il rapporto del Wall Street Journal, l’Iran non considera ancora chiusa la possibilità di un confronto diplomatico.

Secondo Reuters, sabato 26 settembre Teheran era ancora in attesa di una risposta ufficiale degli Stati Uniti alla proposta presentata attraverso i mediatori.

È un passaggio importante perché, almeno formalmente, il canale negoziale non risulta cancellato.

L’offerta iraniana è stata costruita proprio per creare un meccanismo rapido: una volta raggiunta un’intesa, dovrebbe partire un conto alla rovescia di sette giorni al termine del quale Hormuz tornerebbe operativo e le parti potrebbero entrare in una fase negoziale più ampia.

Il problema principale resta la distanza sulle condizioni.

Washington chiede garanzie sul programma nucleare iraniano e un accordo che vada oltre la semplice riapertura dello Stretto. Teheran, invece, lega la propria disponibilità alla riduzione della pressione militare americana, alla fine del blocco e alla rimozione di alcune misure economiche imposte dagli Stati Uniti.

Trump: nessuna apertura immediata sul negoziato

Il presidente americano ha mantenuto una posizione molto dura nei confronti di Teheran.

Nel suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Trump ha difeso la decisione di entrare nel conflitto e ha accusato l’Iran di aver rallentato il percorso verso un accordo. Ha inoltre sostenuto che la questione dello Stretto di Hormuz e quella nucleare siano strettamente collegate.

Nelle dichiarazioni delle ultime settimane il presidente ha alternato aperture alla possibilità di un accordo e minacce di nuove azioni militari.

Questa oscillazione rende difficile stabilire quale sarà il prossimo passo dell’amministrazione americana.

Il nuovo rapporto del Wall Street Journal introduce però un’indicazione precisa: Trump avrebbe già respinto l’attuale proposta iraniana e considererebbe probabile una nuova fase militare dopo le midterm. Si tratta, come detto, di una ricostruzione attribuita a funzionari americani e non di un ordine militare reso pubblico.

La diplomazia del Qatar resta centrale

Il Qatar continua ad avere un ruolo importante come canale tra Washington e Teheran.

L’emirato è uno degli interlocutori regionali con rapporti sia con gli Stati Uniti sia con l’Iran e ha già svolto funzioni di mediazione nelle precedenti fasi della crisi.

Il fatto che la proposta iraniana sia stata trasmessa proprio attraverso mediatori qatarioti mostra quanto sia complesso il rapporto diretto tra le due capitali.

Anche se il piano fosse respinto nella sua forma attuale, il canale diplomatico potrebbe rimanere aperto per negoziare condizioni differenti.

La vera questione, nelle prossime ore, sarà quindi capire se il rifiuto riportato dal Wall Street Journal rappresenti la chiusura definitiva dell’iniziativa iraniana oppure l’inizio di una nuova trattativa su basi diverse.

Lo Stretto resta il punto decisivo

Per Teheran, riaprire Hormuz significa alleggerire una delle principali pressioni economiche generate dal conflitto. Per Washington, invece, il controllo della situazione nello Stretto è legato alla più ampia strategia militare e alle condizioni che gli Stati Uniti intendono imporre all’Iran.

Anche per i Paesi del Golfo la posta in gioco è altissima.

Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrain e Oman hanno interessi differenti, ma tutti sono direttamente esposti alle conseguenze di una crisi prolungata. Il traffico energetico, le infrastrutture petrolifere e gasiere e la sicurezza delle rotte marittime sono diventati elementi inseparabili dal negoziato politico.

La guerra ha inoltre prodotto conseguenze che non possono essere cancellate semplicemente con la riapertura dello Stretto. Infrastrutture energetiche danneggiate, rotte commerciali alterate e costi di trasporto più elevati potrebbero continuare a pesare sui mercati anche dopo una eventuale tregua.

Cosa può accadere adesso tra Iran e Stati Uniti

Il prossimo passaggio sarà soprattutto diplomatico.

L’Iran deve decidere se mantenere sul tavolo la proposta dei sette giorni nonostante il presunto rifiuto americano. Gli Stati Uniti, invece, devono chiarire se intendano modificare le proprie condizioni oppure mantenere la linea indicata dal presidente.

Tre elementi saranno particolarmente importanti: l’apertura dello Stretto di Hormuz, il futuro del programma nucleare iraniano e la cessazione delle operazioni militari.

Su questi tre punti si concentra il possibile percorso verso un accordo.

Al momento, tuttavia, non esiste un’intesa. Il piano iraniano resta sul tavolo e il rapporto del Wall Street Journal indica una posizione americana fortemente scettica. La distanza tra le parti rimane quindi ampia, mentre il calendario delle elezioni americane di novembre aggiunge un’ulteriore scadenza alla crisi.

Per ora, Hormuz resta chiuso e il conflitto non è entrato in una fase di tregua formalizzata. La diplomazia continua a muoversi attraverso i mediatori, ma l’ipotesi di una nuova fase militare dopo le midterm, riferita da fonti anonime al quotidiano americano, mantiene elevata la tensione.

Il prossimo segnale decisivo arriverà dalla risposta ufficiale di Washington alla proposta iraniana. Sarà quella risposta a chiarire se la finestra diplomatica aperta all’Onu possa trasformarsi in un negoziato oppure se il conflitto sia destinato a proseguire anche oltre il voto di novembre.