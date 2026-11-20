Syusy & Patrizio News da Cerveteri, Sardegna, Veneto e Milano | TG del Turismo

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Ecco le Syusy & Patrizio News di oggi:

🟣 Un’opportunità da non perdere se siete appassionati di scrittura e di viaggi. Da sabato 28 novembre comincia la XIII edizione del Corso di scrittura di viaggio della Scuola del Viaggio, con Ediciclo e Libreria Gulliver. Si tratta di un corso unico nel suo genere – tuttora il solo interamente dedicato alla scrittura di viaggio! Dura nove sabati, fino al 4 aprile, e potete seguirlo ovunque vi troviate perché tutti gli appuntamenti si svolgono su Zoom. È però previsto anche un momento di incontro e di lavoro in presenza con compagni e docenti durante un lungo fine settimana. Molti di quelli che hanno frequentato il corso hanno poi pubblicato libri, reportage… Con l’iscrizione riceverete anche alcuni libri in regalo e i librai di viaggio vi aiuteranno a individuare un percorso di letture su misura. Insomma, veramente un’esperienza bellissima. Trovate tutte le informazioni su: https://www.scuoladelviaggio.it/

🟣A Cerveteri la manutenzione nella necropoli etrusca di Monte Abatone ha svelato… nuove tombe etrusche! Sono state scoperte nuove camere funerarie con troni scolpiti nel tufo e volte antiche con tracce di pittura rossa. Syusy a Cerveteri, alla necropoli della Banditaccia, ci è stata molto di recente e ha realizzato dei filmati, che trovate online con il nome di “Slow Tour nell’Alto Lazio”. Adesso però sembra che sia urgente fare un nuovo viaggio! Intanto però guardate questo speciale da Cerveteri…

🟣 A proposito di viaggi recenti, ecco un viaggio recentissimo. Vi mostriamo in anteprima un assaggio dal secondo episodio del nuovo Slow Tour in Sardegna, in uscita lunedì prossimo – 23 novembre – sui canali di Italia Slow Tour e Turisti per Caso. Syusy visita il monastero di San Pietro di Sorres… e quello che gli sta sotto. Intanto però, se vi siete persi il primo, ecco il link per vederlo: https://www.italiaslowtour.it/sul-cam…

🟣Mettersi in viaggio… sulla strada dei radicchi. O come dicevano le nonne: “Andiamo a radicchi”. Prendete nota: da adesso fino al 22 c’è la 44ª Festa del Radicchio a Scorzè; mentre dal 27 al 29 novembre si svolge il Festival del Radicchio Rosso di Treviso Igp a Paderno di Ponzano Veneto. Il radicchio è un’arte: dopo la raccolta, che avviene solo dopo almeno due grandi brinate, i mazzi vengono legati e immersi verticalmente in vasche di acqua corrente risorgiva. Poi resta al buio per circa 15 o 20 giorni: le foglie perdono la clorofilla diventando di un rosso rubino intenso e brillante, mentre le venature si fanno di un bianco candido. Poi viene pulito, tosato e modellato ed è il “fiore d’inverno”, in tutta la sua eleganza. Si può fare alla griglia; si possono fare le lasagne o le torte salate; oppure ancora in agrodolce… insomma secondo noi il radicchio vale un viaggio nella Marca Trevigiana! Info su: https://www.prolocoscorze.it/FESTE/FE…

🟣Appuntamento su Milano, al CityOval di CityLife fino al 28 gennaio 2027. Zahi Hawass, il supercapo dell’archeologia ufficiale egiziana (che Syusy ha anche intervistato!) ha curato una mostra immersiva su Cleopatra, che si intitola “The Truth”. La verità su Cleopatra… Ci trovate anche una “limitless room”, una stanza senza confini. Più info su: https://cleopatraexhibition.com/

🟣Una “metanotizia”: su Metro Today.it, quotidiano d’informazione cartaceo e online, dove trovate già, tra le moltissime altre notizie e approfondimenti, anche il nostro TG del Turismo, da adesso, ogni giovedì, potrete leggere anche una rubrica di “Viaggi &Turismo” a cura di Per Caso TV, con cinque appuntamenti televisivi del palinsesto del weekend. Qui il link per scaricare la vostra copia: https://metrotoday.it/viaggi/

🟣🟣 Anche questa settimana vi salutiamo invitandovi ad esplorare la sezione del sito www.italiaslowtour.it/ dedicato a convenzioni e sconti (riservati agli iscritti al sito)! Se avete in programma un viaggio, sappiate che sul nostro sito trovate anche lo sconto del 10% sull’assicurazione di viaggio con Columbus Assicurazioni!

Alla prossima settimana

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Una produzione Per Caso SRL a cura della testata giornalistica on line italiaslowtour.it (reg. Tribunale di Bologna n. 85443 del 17/9/2020)

Regia e Montaggio: Anapì Stori

Redazione: Federica Monterisi, Francesca Piconi

Grafica: Roberto Baldassari

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