Supervulcano in Giappone, scoperto nuovo magma
🌐 Supervulcano Kikai in Giappone: nuove indagini individuano un grande serbatoio magmatico sotto il fondale marino. La caldera, protagonista di un’eruzione colossale circa 7.300 anni fa, torna al centro della ricerca scientifica.
Il grande serbatoio nascosto sotto il Pacifico
Sotto le acque del Giappone meridionale, una delle strutture vulcaniche più imponenti del pianeta conserva un sistema magmatico attivo dal punto di vista geologico. La caldera di Kikai, in gran parte sommersa, è stata oggetto di nuove indagini che hanno permesso di individuare una vasta zona contenente materiale parzialmente fuso.
La scoperta riguarda il sistema responsabile di una delle più grandi eruzioni esplosive avvenute negli ultimi millenni, un evento che circa 7.300 anni fa modificò profondamente il territorio circostante.
Le analisi suggeriscono che il magma presente oggi non sia soltanto un residuo dell’antica eruzione, ma comprenda materiale arrivato successivamente dalle profondità terrestri.
L’identificazione di nuovo magma non equivale tuttavia all’annuncio di un’eruzione imminente. La presenza di un serbatoio magmatico costituisce un elemento importante per comprendere il funzionamento di un vulcano, ma non permette da sola di prevederne l’attività futura.
Lo studio offre soprattutto nuove informazioni sulla capacità dei grandi sistemi vulcanici di ricostituire le proprie riserve dopo eventi eruttivi eccezionali.
La caldera di Kikai e l’eruzione di 7.300 anni fa
La caldera di Kikai si trova nella parte meridionale dell’arcipelago giapponese, a sud dell’isola di Kyushu.
La sua struttura è il risultato di una lunga storia geologica, caratterizzata da eruzioni e trasformazioni della crosta terrestre.
Circa 7.300 anni fa, il sistema fu interessato da un’eruzione di dimensioni enormi, conosciuta come evento Akahoya.
L’attività espulsiva produsse grandi quantità di materiale vulcanico e depositi che raggiunsero ampie aree del Giappone.
Una parte della struttura oggi risulta sommersa, rendendo particolarmente impegnativo lo studio diretto del sistema.
Gli effetti dell’eruzione antica vengono ricostruiti attraverso sedimenti, depositi piroclastici e analisi geologiche condotte nel corso di numerose campagne scientifiche.
La conoscenza di quell’evento permette di comprendere le potenzialità del sistema, ma non significa che un’eruzione delle stesse dimensioni debba necessariamente ripetersi.
Come gli scienziati osservano il magma sotto il mare
La ricerca è stata condotta da studiosi dell’Università di Kobe in collaborazione con specialisti delle scienze marine e terrestri.
Per ricostruire la struttura nascosta sotto la caldera sono state utilizzate tecniche di indagine sismica.
Il metodo prevede la generazione controllata di impulsi acustici, che attraversano gli strati della crosta e vengono registrati da strumenti collocati sul fondale.
La velocità e le caratteristiche di propagazione delle onde permettono di identificare materiali con proprietà fisiche differenti.
Le regioni contenenti roccia parzialmente fusa possono presentare caratteristiche distinguibili rispetto alle zone costituite prevalentemente da materiale solido.
L’interpretazione dei dati richiede modelli geofisici complessi e confronti con ulteriori informazioni geologiche.
Gli strumenti non fotografano direttamente il magma, ma consentono di ricostruire indirettamente le strutture sotterranee attraverso le proprietà delle onde sismiche.
Perché il magma potrebbe essersi rinnovato
Uno degli aspetti più importanti dello studio riguarda la composizione dei materiali vulcanici.
Le analisi geochimiche mostrano differenze tra i prodotti dell’antica grande eruzione e quelli collegati alle fasi successive dell’attività del sistema.
Queste variazioni suggeriscono che il serbatoio magmatico sia stato alimentato da nuovo materiale proveniente da zone più profonde.
Il processo di ricarica magmatica costituisce uno degli elementi fondamentali nella vita dei grandi sistemi vulcanici.
Il magma può accumularsi, raffreddarsi parzialmente, modificare la propria composizione e interagire con le rocce circostanti.
Queste trasformazioni possono proseguire per tempi molto lunghi, senza necessariamente produrre un’eruzione in superficie.
Un grande serbatoio magmatico può quindi evolvere per migliaia di anni, attraverso processi che non sono direttamente osservabili senza strumenti specialistici.
La ricostruzione della sua struttura aiuta a comprendere la storia del vulcano e i meccanismi che regolano la formazione di nuove riserve.
Che cosa significa davvero supervulcano
In ambito scientifico, tuttavia, la classificazione delle eruzioni si basa su parametri specifici, tra cui il volume di materiale espulso e l’intensità del fenomeno.
Una grande caldera non coincide necessariamente con un vulcano destinato a produrre in futuro un’altra eruzione gigantesca.
La dimensione della struttura testimonia eventi passati, mentre il comportamento attuale richiede valutazioni indipendenti.
La distinzione è particolarmente importante perché il termine supervulcano viene spesso associato a scenari catastrofici, senza considerare la complessità dei processi geologici.
La presenza di nuovo magma non permette di stabilire né la data né le dimensioni di un’eventuale futura eruzione.
Per valutare cambiamenti significativi dell’attività vulcanica servono osservazioni ripetute e informazioni provenienti da differenti sistemi di monitoraggio.
Il confronto con altri grandi sistemi vulcanici
La ricerca su Kikai si inserisce nello studio internazionale delle grandi caldere, strutture presenti in diverse aree del pianeta.
Tra i sistemi più conosciuti figurano Yellowstone negli Stati Uniti, Toba in Indonesia e i Campi Flegrei in Italia.
Si tratta di regioni geologiche molto differenti, che non possono essere considerate equivalenti per struttura, attività e condizioni di rischio.
Le grandi caldere possono presentare sistemi idrotermali, deformazioni del terreno, terremoti e differenti forme di attività magmatica.
La presenza di uno o più di questi fenomeni non indica automaticamente l’avvicinarsi di un’eruzione.
Per valutare lo stato di un sistema è necessario analizzare l’evoluzione nel tempo e confrontare i dati con il suo comportamento conosciuto.
La ricerca sui fondali e i suoi risultati
Lo studio del sistema di Kikai mostra l’importanza delle indagini oceanografiche nella comprensione della storia vulcanica terrestre.
Una parte rilevante dei processi geologici avviene infatti sotto la superficie marina, in ambienti difficilmente accessibili all’osservazione diretta.
Le nuove tecniche permettono di ricostruire strutture sempre più dettagliate e di confrontare i dati geofisici con quelli geochimici.
Nel caso giapponese, la scoperta principale riguarda la presenza e il possibile rinnovamento del serbatoio magmatico dopo l’antica grande eruzione.
Non è stato documentato un conto alla rovescia verso una nuova catastrofe, né sono stati individuati elementi sufficienti per prevedere un evento eruttivo a breve termine.
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