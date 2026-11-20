🌐 La Space&Blue Economy misura il legame tra aerospazio, cantieristica e nautica: 46,3 miliardi comprendono valore diretto e ricadute economiche. A Roma presentati il primo rapporto nazionale, cinque progetti ASI e la piattaforma NEXUS.

I 46,3 miliardi, oltre il numero del Forum

Non sono 46,3 miliardi di fatturato e nemmeno ricchezza prodotta soltanto dalle imprese spaziali e marittime. Il dato al centro del quarto Forum Space&Blue misura valore aggiunto diretto e ricadute sul resto dell’economia. È questa la distinzione decisiva per leggere il primo Rapporto nazionale Space&Blue Economy 2026, presentato il 18 novembre a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’incontro, intitolato “Valore e nuovi scenari per l’Italia”, ha riunito nel Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini istituzioni, ricerca e industria. Tre le novità annunciate: il rapporto economico, i risultati del bando dell’Agenzia Spaziale Italiana e una piattaforma dedicata alle connessioni tra spazio, mare e dimensione subacquea. Strumenti diversi, accomunati dal tentativo di rendere più leggibile un sistema produttivo finora osservato attraverso comparti distinti.

Il rapporto prende in esame le filiere italiane dell’aerospazio e della cantieristica navale e nautica. Dei 46,3 miliardi complessivi, 14,8 miliardi sono generati direttamente dalle attività considerate, mentre 31,5 miliardi sono attivati attraverso relazioni produttive e catene di fornitura. Il peso complessivo indicato è pari al 2,4% del Pil nazionale: non va quindi attribuito alla sola produzione diretta dei due comparti.

Lavoro, imprese ed esportazioni: le date contano

Anche il moltiplicatore economico richiede attenzione: il valore di 2,1 significa che ogni euro di valore aggiunto diretto ne attiva altri 2,1 nel sistema economico. Non rappresenta una previsione di crescita né un rendimento degli investimenti. È la misura delle ricadute economiche associata al perimetro delle attività analizzate dal rapporto.

I dati pubblicati hanno riferimenti temporali differenti. Nel 2024 la cantieristica navale e nautica ha generato 10,3 miliardi di valore aggiunto diretto, l’aerospazio 4,5 miliardi. Gli occupati sono complessivamente 168mila: 125.900 nel primo insieme di attività e 42.100 nel secondo, con una crescita totale dello 0,8% sul 2023. Le circa 35.900 imprese sono invece quelle registrate al 31 dicembre 2025.

Il commercio estero aggiunge un’altra dimensione: nel 2025 le esportazioni delle due filiere hanno raggiunto 18,5 miliardi, aumentando del 31,4% rispetto all’anno precedente. La cantieristica contribuisce con 10,4 miliardi e l’aerospazio con 8,1 miliardi. Insieme rappresentano il 2,9% delle esportazioni italiane; il saldo commerciale complessivo risulta positivo per 12,7 miliardi. Sono dati sull’export, distinti dalla misurazione del valore aggiunto.

Dalla misurazione alla politica industriale

Lo studio è stato realizzato da OsserMare di Informare, con il contributo scientifico del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne e la collaborazione di Assonautica Italiana–Unioncamere e Space&Blue. La finalità dichiarata è costruire una base di conoscenza delle filiere e delle loro interconnessioni, utile anche per individuare opportunità di collaborazione industriale e tecnologica.

Aprendo i lavori, il ministro Adolfo Urso ha sostenuto la necessità di rendere sempre più comune la filiera tra spazio e mare. Ha collegato questa integrazione alla competitività e alla sicurezza economica, tecnologica e produttiva del Paese. È l’indirizzo politico espresso dal ministro: la capacità di trasformarlo in nuove attività industriali resta distinta dai valori economici già misurati e dalle iniziative presentate al Forum.

Il percorso Space&Blue è nato nel 2023 su iniziativa di Roberta Busatto. Le prime edizioni hanno affrontato la costruzione di una strategia coordinata e gli strumenti per collegare competenze marittime e spaziali. L’edizione 2026 affianca a quel confronto una prima misurazione economica e la presentazione di progettualità: un passaggio dagli obiettivi generali a strumenti di analisi e sperimentazione.

Cinque progetti ASI tra superficie, fondali e satelliti

Il bando multitematico Space and Blue nasce nell’ambito della convenzione tra MIMIT e ASI a sostegno della Space Economy. Alla presentazione risultavano disponibili 5 milioni di euro complessivi, con quasi trenta proposte, 24 ammesse in graduatoria e oltre novanta operatori coinvolti. I progetti selezionati sono cinque: selezione e risorse disponibili non equivalgono, però, a tecnologie già completate o servizi già operativi.

THALASSAAS punta a una piattaforma digitale che colleghi fondali, superficie marina e spazio attraverso comunicazioni, sensori e intelligenza artificiale. CATCH riguarda invece la progettazione e la validazione del recupero in mare di sistemi spaziali riutilizzabili, con particolare riferimento agli stadi dei lanciatori. BLUE-ORBIT prevede una piattaforma nazionale di sperimentazione per integrare tecnologie spaziali e marittime nel monitoraggio ambientale e nei sistemi autonomi connessi.

ULISSE ha come obiettivo un ponte di comunicazione tra sistemi subacquei e satelliti, per consentire lo scambio di informazioni anche durante l’immersione. NEREIDE è dedicato alla navigazione autonoma e al coordinamento di flotte di droni subacquei per sorvegliare e monitorare infrastrutture critiche sottomarine. Sono obiettivi di ricerca e sviluppo, non risultati operativi che l’annuncio permetta già di considerare conseguiti.

NEXUS rende visibili le connessioni

La terza novità è Space Blue Underwater NEXUS, presentata come piattaforma di conoscenza e analisi. Non è un ulteriore bando: il suo compito è mettere in relazione settori, tecnologie abilitanti, applicazioni e progetti, rendendo leggibili le aree di convergenza industriale tra le tre dimensioni. Alla piattaforma è affidata la costruzione di una base conoscitiva strutturata delle connessioni tra spazio, mare e attività subacquee.

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