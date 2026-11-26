🌐 Sinner e Pogacar affrontano due recuperi diversi: l’azzurro è stato operato al ginocchio, lo sloveno ha chiuso la stagione dopo la caduta alla Vuelta. Tra dichiarazioni e stime, nessuna scorciatoia verso il ritorno.

Sinner, l’operazione cambia il punto di partenza

Jannik Sinner ha affrontato il passaggio che per mesi aveva cercato di evitare: l’intervento chirurgico al ginocchio destro. Il 24 novembre 2026 il tennista italiano è stato operato a Turku, in Finlandia, dal chirurgo Lasse Lempainen. Dopo l’operazione è stato lo stesso giocatore a spiegare che le cure precedenti, inizialmente incoraggianti, non avevano prodotto la risposta sperata. Il dato nuovo non è dunque una data per rivederlo in torneo, ma l’avvio di una fase diversa del recupero.

La sua vicenda incrocia quella di Tadej Pogačar su un terreno preciso: due protagonisti dello sport sono stati costretti a interrompere la competizione per problemi fisici. Lo sloveno ha chiuso anticipatamente la stagione dopo la caduta alla Vuelta; l’azzurro ha scelto la chirurgia dopo mesi di trattamenti. Non sono infortuni confrontabili sul piano clinico, né percorsi dai quali ricavare una previsione comune. Il parallelo riguarda lo stop, non la diagnosi o la durata della riabilitazione.

Che cosa ha spiegato il tennista

Nel messaggio diffuso dopo l’intervento, Sinner ha descritto il tentativo compiuto insieme al proprio gruppo di lavoro per curare l’infortunio senza ricorrere alla sala operatoria. Ha riferito di progressi iniziali e poi di una risposta insufficiente del ginocchio. L’operazione, definita da lui di piccola entità, è stata effettuata per migliorare le condizioni della bandelletta ileotibiale. Sono queste le informazioni comunicate direttamente dall’atleta, che ha anche espresso quanto gli manchi giocare.

Lempainen ha successivamente comunicato che l’intervento è riuscito e che l’attenzione passa a una riabilitazione personalizzata e pianificata. Il medico Herbert Schönhuber, che ha seguito Sinner in Finlandia, ha indicato nell’allungamento della bandelletta la soluzione scelta. La riuscita dell’operazione e il ritorno all’attività agonistica restano però due informazioni distinte: la prima è stata annunciata, mentre per il secondo non è stata fissata una scadenza dal giocatore.

Tre-quattro mesi restano una stima

Le indicazioni disponibili collocano il recupero nell’ordine di tre-quattro mesi, ma non costituiscono un appuntamento già stabilito con un torneo. Anche gli scenari citati per il 2027, dai Masters americani alla stagione europea sulla terra rossa, vanno letti come possibilità. La differenza è sostanziale: una finestra temporale stimata non equivale all’annuncio di un’iscrizione, né certifica quando il tennista potrà sostenere nuovamente una competizione.

Sul calendario pesa intanto un’assenza già lunga. Sinner non disputa partite ufficiali dal successo di Wimbledon del luglio scorso e aveva annunciato la conclusione anticipata della propria stagione prima dell’operazione. Nel frattempo ha perso il primo posto mondiale, passato ad Alexander Zverev. Nel suo aggiornamento dopo la chirurgia non ha aggiunto una data per il ritorno: ha annunciato l’inizio del percorso di recupero insieme al suo team.

Pogačar, la stagione interrotta dalla caduta

Per Pogačar lo stop è arrivato durante la Vuelta a España. La caduta del 29 agosto, nell’ottava tappa, ha imposto il ritiro dalla corsa. Il quadro degli infortuni, successivamente dettagliato dalla squadra, comprendeva una commozione cerebrale, una frattura cervicale stabile a livello C7 e una frattura esposta della clavicola. Il 5 settembre UAE Team Emirates-XRG ha comunicato che il corridore non avrebbe più gareggiato nel 2026.

La decisione è stata presa insieme allo staff medico e al corridore. Il responsabile sanitario Adrian Rotunno ha spiegato che la combinazione delle lesioni richiedeva una riabilitazione strutturata, con attenzione anche al recupero dalla commozione cerebrale e al monitoraggio neurologico. Nessuna scadenza agonistica doveva accelerare il percorso: nel comunicato, il recupero completo era indicato come condizione per aumentare gradualmente i carichi di allenamento.

Le prospettive dello sloveno per il 2027

Negli aggiornamenti di novembre, Pogačar ha parlato delle proprie ambizioni per il ritorno, indicando tra gli obiettivi la Parigi-Roubaix e un’altra vittoria al Tour de France. Ha espresso fiducia nella possibilità di ritrovare il livello precedente, o persino migliorarlo. Si tratta delle aspettative del corridore, non della garanzia che il recupero sia concluso o che il calendario della prossima stagione sia già definito in ogni dettaglio.

La distinzione tra intenzioni e risultati verificati è importante anche nel confronto con Sinner. Il ciclista può parlare delle corse che desidera affrontare; il tennista ha appena comunicato l’inizio della riabilitazione dopo la chirurgia. Accostare queste notizie non significa collocare i due atleti allo stesso punto del recupero. Le informazioni pubbliche descrivono momenti differenti: per lo sloveno le prospettive della stagione futura, per l’azzurro il passaggio dai trattamenti conservativi all’intervento.

Due percorsi distinti, senza date da forzare

Per Sinner, il prossimo passaggio annunciato è il lavoro di recupero con il proprio gruppo. Per Pogačar, la squadra aveva esplicitamente escluso pressioni per tornare a correre entro la fine del 2026. Sono indicazioni concrete, più limitate delle previsioni su una nuova vittoria ma essenziali per leggere le due vicende. Nessuno dei comunicati autorizza a trasformare la prudenza medica in un conto alla rovescia certo verso una partita o una corsa.

Nel caso del ciclista, lo stop non ha interrotto il progetto con la formazione emiratina. Nello stesso annuncio con cui ha chiuso la sua stagione, UAE Team Emirates-XRG ha confermato il prolungamento dell’accordo con Pogačar. Il corridore, entrato nella squadra nel 2019, ha rinnovato il contratto fino al termine del 2032.

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