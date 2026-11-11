Sguardi di donne, il teatro di Roma contro la violenza

🌐 Sguardi di donne Roma: Dal 19 al 29 novembre il Teatro Porta Portese ospita una mostra, incontri e spettacoli contro la violenza di genere.

L’arte entra nel dibattito sulla violenza

Al Teatro Porta Portese di Roma prende forma un programma che unisce arti visive, parola pubblica e teatro in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa Sguardi di donne – Voci, corpi e storie contro la violenza si sviluppa tra il 19 e il 29 novembre, con appuntamenti particolarmente concentrati il 23 e il 24. L’idea è portare il confronto fuori dalle formule rituali della commemorazione attraverso un intreccio di testimonianze, immagini e interpretazioni sceniche. **La violenza viene affrontata come un fenomeno che riguarda autonomia, rappresentazione e diritti**, senza ridurre il tema a un singolo episodio di cronaca.

Una mostra che recupera figure dimenticate

Dal 19 al 29 novembre sarà visitabile Sguardi di donne: Trame, immagini, storie, progetto ideato da Sandra Susana Testa Rodriguez. La mostra raccoglie testi brevi, fotografie, disegni, collage, illustrazioni, manufatti sartoriali e produzioni miste. Al centro figurano donne che hanno contribuito alla storia, anche quando il loro ruolo è stato marginalizzato nei racconti pubblici. Le tecniche diverse consentono di accostare memoria personale e ricostruzione collettiva, offrendo al pubblico linguaggi immediati accanto a opere che chiedono una lettura più attenta. L’esposizione è annunciata con apertura quotidiana dalle 11 alle 20, rendendo possibile una visita anche al di fuori degli eventi serali.

Il vernissage del 23 novembre

Il vernissage è previsto lunedì 23 novembre alle ore 18, con narrazioni guidate e la presenza delle artiste. All’incontro sono annunciati Emiliano Cofano, presidente della commissione Cultura del VII Municipio, e Tiziana Biolghini, consigliera della Città Metropolitana di Roma con deleghe connesse a pari opportunità e politiche sociali. Il dialogo sarà moderato da Simonetta Cervelli e Sandra Susana Testa Rodriguez. La scelta di collegare le opere a un confronto pubblico permette di discutere non soltanto i contenuti esposti, ma anche le condizioni nelle quali le esperienze delle donne vengono rese visibili. Il vernissage è quindi un momento di mediazione culturale, oltre che di presentazione artistica.

Chiusa per piacere in scena la sera

Il 23 novembre alle 21 è programmato Chiusa per piacere, adattamento teatrale dell’associazione La Ciambella ispirato a I monologhi della vagina di Eve Ensler. La messa in scena richiama un’opera diventata nel tempo un riferimento internazionale del teatro che affronta identità, corpo e libertà femminile. In occasione del trentesimo anniversario delle prime rappresentazioni, la proposta romana si inserisce in un percorso di rilettura del linguaggio teatrale usato per raccontare esperienze spesso taciute. **La scena è chiamata a dare voce a ciò che può restare invisibile**, creando uno spazio di ascolto che unisce dimensione personale e denuncia sociale.

Una su tre, il confronto del 24 novembre

Martedì 24 novembre alle ore 18 è previsto il talk Una su Tre, dedicato alla violenza contro le donne dall’infanzia all’età adulta. L’incontro prende spunto dalla pubblicazione di un rapporto Istat del settembre 2026 e mette insieme competenze istituzionali, giornalistiche, sociali e giuridiche. Sono annunciati, tra gli altri, Valeria Baglio, Tiziana Bartolini, Loredana Cornero Lopez, Anna Scifoni, Grazia Distefano, Laura Anfuso, Lucia Sforza e la ricercatrice Claudia Villante. Il dibattito sarà moderato da Rossella Santilli. Il titolo richiama la dimensione statistica del fenomeno, ma l’evento intende intrecciare dati, esperienze e prospettive, evitando di ridurre il problema a un numero isolato.

Artemisia Gentileschi sul palcoscenico

La sera del 24 novembre, alle 21, il Teatro degli Esuli porterà in scena Artemisia, la Pittora. Lo spettacolo ripercorre la vicenda di Artemisia Gentileschi e della denuncia della violenza subita da Agostino Tassi, attraversando anche il clima delle testimonianze e delle umiliazioni legate al processo. La storia dell’artista diventa il punto di partenza per discutere il rapporto fra talento, potere e possibilità di farsi ascoltare. Il teatro contemporaneo affronta così una figura storica che ha conquistato un posto centrale nella storia della pittura, senza cancellare le condizioni in cui dovette difendere la propria testimonianza e la propria autonomia.

Ingresso libero ai talk e biglietti per gli spettacoli

Gli incontri pubblici del 23 e 24 novembre sono annunciati a ingresso libero. Per gli spettacoli delle due serate è previsto un biglietto unico di quindici euro, oltre alla quota associativa, valido per entrambi gli appuntamenti; il singolo spettacolo costa dodici euro. La distinzione fra incontri gratuiti e proposte teatrali a pagamento permette di programmare la partecipazione secondo interessi e disponibilità. La sede è il Teatro Porta Portese, in via Portuense 102 a Roma. La mostra è promossa dalle associazioni AssemblAbili Globali e Obiettivo Psicosociale con il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale, mentre l’organizzazione generale coinvolge La Ciambella APS.

Una rassegna distribuita su più giornate

La scelta di distribuire gli eventi nell’arco di undici giorni consente alla mostra di essere visitata anche da chi non può seguire i talk o gli spettacoli serali. Le due giornate centrali, immediatamente precedenti il 25 novembre, offrono un programma in cui la memoria di Artemisia, l’eredità di un testo teatrale contemporaneo e l’analisi dei dati sulla violenza dialogano senza sovrapporsi. Il percorso prende avvio dalle opere visive e arriva alla parola pubblica, creando occasioni diverse di partecipazione. L’ultima data annunciata per la mostra è il 29 novembre, mentre gli eventi di approfondimento e rappresentazione sono concentrati il 23 e il 24.

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