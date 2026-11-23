🌐 Blitz ICE a Seattle: due passeggeri arrestati sul ponte d’imbarco di un volo Alaska Airlines. La compagnia e il gestore aeroportuale dichiarano di non essere stati preavvisati. Il governatore Bob Ferguson chiede di abolire e sostituire l’agenzia federale.

L’intervento nel corridoio verso l’aereo

Agenti federali con il volto coperto, passeggeri bloccati a terra e urla nel corridoio che conduce all’aereo. Due persone sono state arrestate durante l’imbarco di un volo Alaska Airlines da Seattle a Los Angeles. L’intervento dell’Immigration and Customs Enforcement, l’ICE, è avvenuto sabato 21 novembre 2026 all’aeroporto internazionale Seattle-Tacoma. I filmati hanno provocato la protesta delle autorità locali e del governatore dello Stato di Washington, Bob Ferguson.

Il luogo dell’operazione è un dettaglio importante: le immagini e le conferme disponibili collocano gli arresti sul ponte d’imbarco, non nella cabina del velivolo. Il volo interessato era l’AS 1306, diretto a Los Angeles. La partenza, prevista alle 8:10 del mattino, ha subito un ritardo. La data del 22 novembre riguarda la successiva diffusione della notizia, mentre l’episodio risale al giorno precedente.

Che cosa mostrano i video

Nelle riprese realizzate dai presenti si vedono agenti in abiti civili e mascherati trattenere persone sul pavimento del passaggio verso l’aereo e allontanare alcuni spettatori. Almeno una persona viene trascinata via. Si sente una donna affermare che lei e l’altra persona hanno permessi di lavoro: è una dichiarazione registrata durante l’intervento, non una verifica documentale della loro posizione negli Stati Uniti.

Altri passeggeri chiedono agli agenti di identificarsi mentre la scena si svolge nello spazio ristretto utilizzato per raggiungere il velivolo. Secondo la ricostruzione comunicata dal gestore aeroportuale, le due persone sono state successivamente accompagnate sul piazzale, caricate su un’automobile e portate via. Le sequenze documentano dunque una parte dell’arresto, ma non permettono da sole di ricostruire tutti i passaggi precedenti né le ragioni amministrative dell’operazione.

La versione federale e l’accusa sul caffè

Il Dipartimento della Sicurezza interna ha descritto l’intervento come un’operazione mirata contro un cittadino messicano che, secondo le autorità federali, sarebbe rimasto negli Stati Uniti oltre la scadenza del visto. Questa è la motivazione fornita dall’amministrazione per il primo arresto. Non va confusa con una sentenza né con una ricostruzione indipendente della situazione migratoria dell’uomo, sulla quale i filmati non offrono elementi risolutivi.

Secondo la versione dell’ICE, durante il confronto una seconda passeggera avrebbe lanciato caffè caldo contro gli agenti. Anche la donna, sempre secondo l’agenzia, avrebbe superato la durata consentita dal visto. Le autorità federali hanno prospettato un’accusa per aggressione a un agente federale. Il lancio del caffè resta un comportamento contestato dalle autorità: nei riscontri consultati non emerge un accertamento giudiziario definitivo della responsabilità della passeggera.

Alaska Airlines: nessun preavviso

Alaska Airlines ha espresso preoccupazione per l’azione compiuta durante l’imbarco e per il turbamento provocato a dipendenti e viaggiatori. Nel comunicato del 21 novembre la compagnia ha precisato di non avere ricevuto alcun preavviso. Ha inoltre dichiarato di non dirigere né coordinare le operazioni di controllo dell’immigrazione, pur essendo tenuta a rispettare le norme applicabili nei rapporti con le forze dell’ordine.

La compagnia ha annunciato verifiche sulle circostanze dell’intervento, compreso il rispetto delle procedure previste. Ha anche indicato che lavorerà con il Port of Seattle e con le autorità governative perché siano rispettati gli standard di collaborazione e sicurezza del sistema aeroportuale. La sua posizione distingue quindi l’obbligo di cooperare nel quadro normativo dalla partecipazione alla pianificazione di questa specifica operazione, che Alaska Airlines ha escluso.

Il gestore verifica il rispetto dei protocolli

Anche il Port of Seattle, che gestisce lo scalo, ha espresso indignazione. L’ente ha dichiarato che le operazioni federali sull’immigrazione nell’aeroporto vengono condotte senza la sua partecipazione o conoscenza. Ha ricordato di avere chiesto protocolli specifici, precedentemente concordati con le autorità federali locali, e di essere in contatto con il Dipartimento della Sicurezza interna per capire se tali accordi siano stati violati durante l’intervento.

La verifica annunciata non equivale all’accertamento di un’irregolarità: il rispetto dei protocolli resta una delle questioni aperte. Il gestore ha sottolineato il disagio per le persone coinvolte e per i passeggeri attorno a loro, ribadendo l’impegno per la sicurezza di viaggiatori e personale. Nel comunicato ufficiale, il confronto con le autorità federali è presentato come un passaggio necessario per ottenere ulteriori informazioni sull’accaduto.

Ferguson chiede di abolire e sostituire l’ICE

La reazione politica più dura è arrivata dal governatore democratico Bob Ferguson. In conferenza stampa ha definito le immagini orribili e agghiaccianti, accusando l’ICE di essere fuori controllo. Ha chiesto l’abolizione dell’agenzia e la sua sostituzione, e ha sollecitato le compagnie a esigere che l’ICE resti fuori dagli aeroporti. Sono richieste politiche del governatore, non provvedimenti già adottati né limitazioni operative entrate in vigore dopo l’arresto.

Resta da chiarire anche come l’intervento si sia inserito nelle procedure di accesso alle aree aeroportuali. La commissaria del Port of Seattle Hamdi Mohamed, presente alla conferenza stampa, ha spiegato che i distintivi federali consentono agli agenti un accesso diverso da quello del personale dello scalo. Mohamed ha inoltre confermato che il Port non viene avvertito in anticipo delle operazioni dell’ICE, nonostante abbia richiesto di ricevere queste comunicazioni.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.