Scuole sotto attacco – MetroZibaldone del 12 novembre

Giovedì 12 novembre 2026 · Politica, cronaca, mondo, economia e sport

🌐 MetroZibaldone racconta un’Italia attraversata da tensioni e contraddizioni: allarmi bomba nelle scuole, governo alle prese con una manovra economica contestata, nuove difficoltà per famiglie e servizi pubblici, diplomazia internazionale in cerca di pace e Nazionale di Mancini chiamata alla prova contro la Francia. Sullo sfondo, una domanda sempre più urgente: chi paga il prezzo dell’instabilità politica, economica e sociale?

Allarmi bomba nelle scuole: la paura entra in classe

L’Italia si risveglia con una certezza inquietante: anche una semplice comunicazione anonima può trasformarsi in uno strumento capace di seminare il panico, mobilitare le istituzioni e sconvolgere la quotidianità di migliaia di famiglie.

L’ondata di allarmi bomba che l’11 novembre ha investito il sistema scolastico italiano ha fatto scattare evacuazioni, controlli e verifiche di sicurezza. Secondo quanto comunicato dal ministero, la mail minatoria è stata indirizzata a circa seimila istituti, anche se soltanto una parte è stata interessata dalle evacuazioni.

Il governo ha convocato una riunione straordinaria con i vertici della sicurezza e dell’intelligence. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rassicurato famiglie e studenti: dalle prime verifiche non sono emersi elementi che indichino un pericolo concreto.

Le scuole rimangono aperte, ma il problema non può essere archiviato come una semplice bravata digitale.

La vulnerabilità delle istituzioni davanti a intimidazioni diffuse, amplificate dalla tecnologia, impone una riflessione sulla sicurezza informatica e sulla capacità di distinguere rapidamente minacce reali e operazioni di destabilizzazione. Perché proteggere la scuola significa difendere anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Manovra economica: la maggioranza cerca l’accordo, i cittadini aspettano

A Palazzo Chigi si tenta di ricomporre il confronto sulla legge di bilancio 2027. Il vertice dell’11 novembre tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Lupi e Giancarlo Giorgetti ha prodotto l’impegno a concordare modifiche soprattutto su sanità, pensioni, scuola e università.

Ma tra annunci e risultati esiste una distanza che rischia di diventare politicamente insostenibile.

La coalizione deve conciliare le differenti sensibilità dei partiti, le richieste dei territori e i vincoli della finanza pubblica. Nessuna modifica, almeno nelle intenzioni espresse dalla maggioranza, dovrebbe compromettere gli equilibri complessivi della manovra.

Il vero banco di prova non sarà la tenuta del vertice politico, ma la capacità di trasformare gli emendamenti in risposte concrete.

Le famiglie chiedono salari capaci di reggere il costo della vita, pensioni dignitose e servizi sanitari accessibili. Tutto il resto rischia di apparire come una trattativa interna a un Palazzo sempre più distante dalle difficoltà quotidiane.

Ucraina, il decreto degli aiuti supera lo stallo: resta il nodo politico

Il sostegno italiano all’Ucraina torna a rappresentare un terreno delicato per gli equilibri della maggioranza.

Dopo le tensioni legate alla firma del ministero dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha sottoscritto il decreto interministeriale sul tredicesimo pacchetto di aiuti a Kiev.

Il provvedimento consente di proseguire il sostegno italiano, ma non cancella le differenti posizioni all’interno del centrodestra, soprattutto sulla prospettiva di nuove forniture militari nel 2027.

Il punto non riguarda soltanto la fedeltà agli impegni internazionali. Riguarda anche la necessità di spiegare ai cittadini una strategia che tenga insieme assistenza all’Ucraina, sicurezza europea e ricerca di una soluzione diplomatica.

Una politica estera credibile non può vivere di ambiguità permanenti: deve definire obiettivi, limiti e responsabilità, evitando che la guerra diventi un argomento di competizione elettorale.

Economia italiana: l’Istat raffredda le speranze di ripresa

Il quadro delineato dall’Istat non autorizza entusiasmi.

Le previsioni pubblicate l’11 novembre indicano una crescita del prodotto interno lordo dello 0,9% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027. Una traiettoria che descrive un’economia incapace, almeno per il momento, di imprimere un’accelerazione significativa.

Ancora più preoccupante è la combinazione tra rallentamento economico e aumento dei prezzi. L’Istat prevede consumi delle famiglie in crescita soltanto dello 0,6% nel 2027 e investimenti anch’essi in frenata.

Dietro percentuali apparentemente modeste si nasconde una questione sostanziale: un Paese che cresce poco fatica a finanziare il proprio futuro.

Sanità, istruzione, infrastrutture, salari e innovazione richiedono investimenti e produttività. Continuare a discutere soltanto di redistribuzione delle risorse, senza affrontare il problema della loro creazione, rischia di lasciare irrisolte le fragilità strutturali dell’economia italiana.

Sanità e povertà: l’Italia sociale presenta il conto

Mentre i partiti discutono gli aggiustamenti alla manovra, le Regioni avvertono che le risorse disponibili potrebbero non consentire di mantenere i livelli di assistenza garantiti nel 2026.

È un segnale che non dovrebbe essere sottovalutato: quando la sanità pubblica perde capacità di risposta, il costo si trasferisce direttamente sulle famiglie.

Proprio oggi, a Roma, Caritas Italiana presenta il Rapporto Povertà e Risorse 2026, un lavoro dedicato all’evoluzione dell’esclusione sociale e alle responsabilità collettive nel contrastarla.

La coincidenza mette in evidenza il divario tra l’agenda della politica e le esigenze della popolazione.

La povertà non è soltanto mancanza di denaro, ma anche difficoltà di accesso alla salute, all’abitazione e alle opportunità. Se il welfare arretra, il rischio è che le disuguaglianze diventino sempre più difficili da superare.

Una società non si misura soltanto attraverso il PIL o la disciplina dei conti pubblici, ma soprattutto dalla capacità di non abbandonare chi è rimasto indietro.

Morti sul lavoro, due operai perdono la vita nell’Aquilano

La tragedia torna a colpire il mondo del lavoro. Durante un intervento di ristrutturazione nell’Aquilano, il crollo di una struttura a Palazzo Paolini ha provocato la morte di due operai, mentre i soccorritori sono intervenuti per raggiungere altri lavoratori coinvolti.

È l’ennesimo episodio che riporta al centro dell’attenzione la sicurezza nei cantieri.

Ogni morte sul lavoro costituisce una sconfitta collettiva, che impone verifiche sulle condizioni operative, sui controlli e sull’effettiva applicazione delle norme di prevenzione. Le responsabilità specifiche dovranno essere accertate, ma il problema nazionale resta drammaticamente attuale.

Scuola, i sindacati contestano i tagli agli organici

Non bastavano gli allarmi sulla sicurezza. La scuola italiana deve confrontarsi anche con la protesta sindacale contro la riduzione degli organici.

Secondo le organizzazioni dei lavoratori, sommando i tagli già intervenuti nel 2025 a quelli contestati per il periodo successivo, la diminuzione raggiungerebbe 14.808 unità.

Una cifra che alimenta preoccupazioni sulla qualità dell’insegnamento, sulla gestione delle classi e sulla capacità di rispondere ai bisogni educativi degli studenti.

La politica continua a proclamare la centralità dell’istruzione. Ma senza investimenti adeguati, la scuola rischia di diventare il luogo in cui le promesse sul futuro vengono sistematicamente smentite dal presente.

Mondo: la pace resta ostaggio degli equilibri di potere

Ucraina, spiraglio sui prigionieri ma nessuna svolta sulla guerra

I negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi hanno prodotto un’intesa di principio su un importante scambio di prigionieri. È un risultato umanitario significativo, ma non equivale a un accordo di pace.

Restano profonde divergenze sui territori occupati, sulle garanzie di sicurezza e sulle condizioni di un eventuale cessate il fuoco.

Washington tenta di mantenere aperto il dialogo attraverso i propri emissari, mentre l’Europa continua a contestare la propria marginalizzazione nei confronti diretti con Mosca.

La questione è politicamente esplosiva: il futuro della sicurezza europea viene discusso mentre gli stessi europei faticano a ottenere un ruolo effettivo al tavolo negoziale.

L’ipotesi di un’intesa entro la fine dell’anno rimane una prospettiva diplomatica, non un risultato acquisito. Intanto gli attacchi e le sofferenze della popolazione civile proseguono.

Europa, il vertice di Dublino mette alla prova la diplomazia

La Comunità Politica Europea si riunisce oggi a Dublino con la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Al centro dell’attenzione ci sono la sicurezza continentale, la guerra in Ucraina e la capacità dei governi europei di definire una posizione comune.

Il rischio è che l’Unione continui a manifestare unità nelle dichiarazioni, senza riuscire a esercitare un peso negoziale proporzionato alla propria importanza economica e strategica.

L’Europa deve decidere se vuole essere protagonista della propria sicurezza oppure limitarsi a commentare decisioni assunte altrove.

Legge di bilancio, 26 miliardi di interventi e deficit al 3,4%

L’Istat ha quantificato in circa 26 miliardi di euro il valore complessivo della manovra 2027, considerando nuove misure e rifinanziamenti.

Il deficit programmato raggiungerebbe il 3,4% del PIL, rispetto al 2,9% tendenziale, anche attraverso la flessibilità prevista per specifiche spese legate alla sicurezza nazionale e alla transizione energetica.

Il governo rivendica la compatibilità della propria strategia con gli equilibri finanziari. Tuttavia, la questione centrale resta la qualità della spesa pubblica.

Non basta mobilitare miliardi: bisogna dimostrare che producano benefici reali, soprattutto per redditi medio-bassi, sanità e competitività delle imprese.

Piazza Affari in rialzo, ma la Borsa non racconta tutta l’economia

La seduta dell’11 novembre si è conclusa positivamente per Milano, con un progresso dello 0,37% e l’indice vicino alla soglia dei 52mila punti.

Tra i titoli in evidenza quelli tecnologici, mentre alcune società finanziarie hanno registrato forti ribassi.

Ma l’andamento dei mercati non può diventare l’unico indicatore dello stato di salute nazionale.

Una Borsa in crescita non significa automaticamente stipendi migliori, maggiore occupazione di qualità o minore pressione sulle famiglie. La distanza tra finanza ed economia quotidiana resta uno dei nodi decisivi della politica economica.

Sport: Italia-Francia, Mancini cerca la svolta

Nations League, San Siro attende la sfida con i Bleus

Questa sera alle 20.45, nello stadio Giuseppe Meazza di Milano, l’Italia affronta la Francia nella quinta giornata della Nations League.

La Nazionale guidata da Roberto Mancini arriva all’appuntamento con sette punti, tre meno dei francesi e uno più del Belgio.

Gli Azzurri si giocano una fetta importante delle possibilità di qualificazione ai quarti, prima dell’ultima sfida in Belgio del 15 novembre.

Il commissario tecnico ha aperto le porte anche a diversi giovani, tra cui Mattia Liberali, Alphadjo Cisse, Riccardo Cassano e Simone Lontani.

Una scelta che può rappresentare qualcosa di più di un semplice rinnovamento generazionale.

Il calcio italiano deve ritrovare identità, coraggio e capacità di valorizzare il talento, superando la tentazione di affidarsi continuamente agli stessi protagonisti.

La Francia rappresenta un avversario di altissimo livello, ma proprio per questo la partita costituisce un esame importante della maturità azzurra.

San Siro promette una cornice calorosa. Ora spetta alla squadra dimostrare che la ricostruzione non sia soltanto uno slogan.

Serie A, il campionato si ferma e cresce l’attesa per la ripresa

La pausa per le Nazionali interrompe il campionato di Serie A, ma non spegne le discussioni sulle grandi squadre.

Allenatori, preparatori e dirigenti sfruttano la sosta per recuperare gli infortunati, correggere gli assetti tattici e programmare la ripartenza.

Il calendario prevede il ritorno in campo sabato 21 novembre, con Parma-Roma e Napoli-Torino tra gli incontri in programma. Domenica 22 spicca Atalanta-Inter.

La sosta offre anche l’occasione per riflettere sul crescente peso degli impegni internazionali: tra club e Nazionali, i calciatori sono sottoposti a una pressione agonistica sempre più intensa.

Domani, 13 novembre: Mina torna con una nuova emozione

Il venerdì culturale italiano si annuncia all’insegna di una delle voci più straordinarie della musica nazionale. Il 13 novembre esce “Settembre”, il nuovo singolo di Mina, tratto dall’album Dilettevoli inedite eccedenze. La cantante propone una personale interpretazione del brano di Ivano Fossati, privilegiando l’intensità emotiva attraverso un arrangiamento essenziale per pianoforte e voce.

Il videoclip vede protagonista l’attrice e modella Rebecca Massimo, scelta per rappresentare visivamente la sofferenza di una separazione.

In un mercato musicale spesso dominato dalla velocità e dalla ricerca ossessiva della visibilità, Mina continua a ricordare che la vera innovazione artistica può consistere anche nel restituire profondità alle emozioni più semplici.

Un appuntamento atteso che chiude idealmente una giornata dominata da inquietudini politiche, sociali e internazionali, lasciando alla musica il compito di offrire una diversa prospettiva sul presente.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.