🌐 Lo sciopero del 20 novembre porta in piazza lavoratori e studenti. Landini rivendica oltre un milione di partecipanti, mentre a Genova viene occupata l’università. Disagi possibili nei servizi e protesta ferroviaria dalle 21, separata dalla mobilitazione generale.

Lavoratori e studenti nelle piazze contro la manovra

Cortei nelle città, servizi esposti a interruzioni e una seconda protesta pronta a coinvolgere i treni dalla sera. Venerdì 20 novembre 2026 la mobilitazione contro la legge di bilancio attraversa l’Italia: allo sciopero generale della Cgil e alle iniziative dei sindacati di base si affiancano le manifestazioni studentesche. La giornata interessa lavoro pubblico e privato, dalla scuola alla sanità, con limitazioni e garanzie differenti secondo il settore.

Da Roma, Maurizio Landini rivendica una partecipazione superiore al milione di persone nelle oltre cento piazze della mobilitazione. È la valutazione del segretario generale della Cgil, non un conteggio nazionale certificato da un organismo indipendente. Il sindacalista annuncia che la protesta proseguirà nei prossimi giorni e chiede alla politica di ascoltare le richieste emerse dalle manifestazioni, senza indicare in quelle dichiarazioni un nuovo calendario dettagliato.

Al centro delle rivendicazioni ci sono il potere d’acquisto di salari e pensioni, i rinnovi contrattuali e le risorse per sanità e istruzione pubblica. I promotori contestano anche precarietà e aumento delle spese militari. Sono le ragioni dichiarate della protesta: la richiesta è di cambiare le priorità della manovra e sostenere maggiormente i redditi da lavoro e da pensione.

I cortei e l’occupazione dell’università a Genova

La protesta assume forme diverse nelle città. A Milano il corteo studentesco raggiunge piazza Duomo, dove vengono esposti striscioni e accesi fumogeni; a Torino si muovono lavoratori e componenti della mobilitazione sociale. Manifestazioni si svolgono anche a Firenze, Bologna e Bari. Il quadro restituisce iniziative parallele: cortei sindacali e studenteschi condividono la giornata, ma non coincidono automaticamente per organizzazione, percorso e piattaforma.

A Genova gli studenti occupano l’Università in via Balbi al termine del corteo organizzato da Osa e Cambiare Rotta contro guerra, riarmo e carovita. È uno degli sviluppi della mattinata, distinto dalla manifestazione cittadina della Cgil. L’occupazione è documentata nei resoconti disponibili; non viene invece indicata una durata già definita dell’iniziativa né un accordo sulla sua conclusione.

A Roma la mobilitazione ha richiesto anche una programmazione della viabilità. Il Comune aveva annunciato il percorso del corteo Cgil da piazza Vittorio Emanuele II verso via dei Fori Imperiali e un itinerario separato per gli studenti, da Porta San Paolo a via degli Annibaldi. Le disposizioni prevedevano possibili chiusure stradali e conseguenze sulle linee del trasporto pubblico interessate dal passaggio dei manifestanti.

Bus e metropolitane: le garanzie cambiano sul territorio

Lo sciopero non equivale a un blocco uniforme di tutti i mezzi. Per autobus, tram e metropolitane contano le modalità comunicate dai singoli operatori. A Roma Atac indica servizio garantito dall’inizio delle corse diurne fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59. Le finestre senza garanzia sono invece comprese tra le 8:30 e le 17 e dalle 20 al termine del servizio diurno.

Nella capitale l’agitazione riguarda anche le reti degli altri esercenti indicati nell’avviso e i collegamenti Atac svolti in subaffidamento. Sono previste regole specifiche per le corse notturne e per quelle programmate dopo mezzanotte. L’azienda segnala inoltre possibili variazioni del servizio a chiamata Clicbus: per queste prenotazioni, lo stato della singola corsa va verificato nell’applicazione dedicata, senza estendere automaticamente le regole delle linee ordinarie.

Treni, la protesta separata comincia la sera del 20 novembre

Per chi viaggia in ferrovia la distinzione decisiva è la data di partenza dell’altra agitazione. Trenitalia conferma uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord dalle 21 di venerdì 20 alle 20 di sabato 21 novembre. Non dalla sera del sabato: il rischio di cancellazioni e variazioni comincia già nella serata della giornata di mobilitazione generale.

L’avviso ferroviario distingue i collegamenti della lunga percorrenza garantiti dai servizi essenziali regionali. Per questi ultimi vengono richiamate le fasce feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, con elenchi consultabili attraverso i canali delle rispettive imprese. L’agitazione può modificare la circolazione anche prima dell’inizio e dopo la conclusione: l’orario dello sciopero, da solo, non basta quindi a confermare la regolarità del proprio collegamento.

Scuola, assistenza e sportelli: gli avvisi sui servizi

Nella scuola le comunicazioni ufficiali confermano iniziative per l’intera giornata che interessano docenti e personale ATA, sia di ruolo sia precario. Le proclamazioni coinvolgono più organizzazioni e adesioni, non soltanto una sigla. Gli avvisi descrivono l’ambito dell’astensione, ma non costituiscono un bilancio delle lezioni effettivamente sospese: per conoscere la situazione concreta di un istituto resta determinante la comunicazione della scuola alle famiglie.

Nei servizi di assistenza la continuità delle prestazioni indispensabili rimane il riferimento degli avvisi pubblicati. L’azienda pubblica di servizi alla persona Beato de Tschiderer, a Trento, comunica un’organizzazione dell’attività finalizzata a garantirle. Sul versante degli uffici, anche Torino avverte che il servizio al pubblico non è garantito per l’intera giornata: si tratta di un’allerta preventiva, non dell’attestazione che ogni sportello sia rimasto chiuso.

Gli effetti possono riguardare anche la raccolta dei rifiuti. Ascit ha annunciato esclusivamente i servizi essenziali previsti e, in caso di mancata raccolta dovuta all’adesione, ha invitato gli utenti a ritirare contenitori e sacchi per riesporli nel successivo turno della stessa frazione. L’INPS, con un avviso pubblicato il 16 novembre, segnala possibili disservizi nelle proprie attività durante il 20 novembre.

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