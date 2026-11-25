🌐 Il Mondiale scacchi 2026 è partito con una patta: Gukesh e Sindarov, entrambi ventenni all’avvio del match, restano sullo 0,5-0,5. Il 25 novembre il campione indiano torna alla scacchiera con il bianco.

A Ginevra il primo punto si divide

Nessun sorpasso alla prima curva del Mondiale più giovane della storia. Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov hanno pareggiato il 24 novembre la partita inaugurale del confronto per la corona mondiale: 0,5-0,5 dopo 38 mosse. L’indiano, campione in carica, giocava con il nero; lo sfidante uzbeko aveva il bianco. Il risultato aggiorna il quadro della vigilia: il match non deve più cominciare, è già entrato nella sua fase agonistica.

La sfida si disputa alla Fondation Martin Bodmer di Cologny, vicino a Ginevra. Entrambi avevano vent’anni all’inizio del confronto, un primato anagrafico per un incontro valido per il titolo mondiale. Il programma complessivo va dal 22 novembre al 12 dicembre; le partite classiche sono iniziate il 24 novembre. La Svizzera torna così a ospitare un match mondiale dopo quello di Brissago del 2004.

Una difesa berlinese e 38 mosse senza vincitori

Sulla scacchiera è comparsa una partita Spagnola, alla quale Gukesh ha opposto la difesa Berlinese. Sindarov ha spiegato nel dopopartita di avere scelto un approccio solido per prendere confidenza con il match e con l’ambiente di gioco. La posizione non è però rimasta priva di tensione: lo sfidante ha cercato possibilità d’attacco sul lato di re, mentre il campione ha organizzato la propria risposta difensiva.

Un momento importante è arrivato con la mossa 27…Rf6 del nero, sottovalutata da Sindarov secondo quanto riconosciuto dallo stesso giocatore. L’uzbeko ha poi trovato una sequenza precisa, fino alla ripetizione che ha chiuso l’incontro. I due contendenti hanno espresso soddisfazione per le condizioni della sala e per la presenza degli spettatori nella galleria: il primo confronto si è concluso senza che nessuno riuscisse a trasformare le proprie possibilità in un vantaggio decisivo.

Gukesh, la prima difesa dopo il trionfo a Singapore

Per Gukesh questa è la prima difesa della corona conquistata nel dicembre 2024. A Singapore aveva battuto Ding Liren per 7,5-6,5, vincendo la quattordicesima e ultima partita. Aveva diciotto anni: diventò il più giovane campione mondiale indiscusso della storia. Quel successo era arrivato al termine di una sfida iniziata in salita, con una sconfitta nella partita d’esordio giocata con il bianco.

Nato a Chennai il 29 maggio 2006, Gukesh aveva ottenuto il titolo di grande maestro a dodici anni. Il suo 2024 aveva già riunito risultati eccezionali prima del Mondiale: la vittoria nel Torneo dei Candidati e, alle Olimpiadi di Budapest, l’oro a squadre dell’India insieme a quello individuale in prima scacchiera. In quell’occasione aveva totalizzato nove punti su dieci, contribuendo al primo successo olimpico della squadra indiana.

La situazione alla vigilia di Ginevra era diversa da quella stagione di ascesa. Nella presentazione ufficiale del 19 novembre, Gukesh figurava con 2710 punti Elo e il ventiseiesimo posto mondiale. Sindarov era invece quarto a quota 2782. Sono indicatori del rendimento e della posizione in classifica, non un risultato anticipato del confronto per il titolo.

Sindarov, dai Candidati alla sfida per la corona

Sindarov è nato a Tashkent l’8 dicembre 2005: ha dunque iniziato il match a vent’anni, ma compirà ventuno anni durante il calendario previsto. Anche lui è diventato grande maestro a dodici anni. Nel suo percorso internazionale figurano l’oro a squadre con l’Uzbekistan alle Olimpiadi di Chennai del 2022 e la vittoria nella Coppa del Mondo del 2025 a Goa.

Il passaggio che gli ha aperto la porta del Mondiale è stato il Torneo dei Candidati disputato a Cipro nella primavera 2026. L’uzbeko ha cominciato vincendo cinque delle prime sei partite, imponendosi poi nella competizione. È il primo rappresentante del suo Paese a qualificarsi per un match per il titolo mondiale classico: a Ginevra porta quindi anche un risultato inedito per gli scacchi uzbeki.

Quattordici partite e 2,5 milioni di dollari

Il regolamento prevede un massimo di 14 partite a cadenza classica: conquista il titolo chi raggiunge per primo 7,5 punti. Ciascun giocatore dispone di 120 minuti per le prime quaranta mosse e di altri trenta minuti per il resto della partita, con trenta secondi aggiunti a ogni mossa dalla quarantunesima. Le offerte di patta non sono consentite prima della quarantesima mossa del nero.

Il montepremi è di 2,5 milioni di dollari. Nella ripartizione ordinaria, ogni vittoria vale 200 mila dollari per il giocatore che la ottiene; la somma rimanente viene divisa equamente. Se il titolo sarà assegnato agli spareggi, il vincitore riceverà 1,3 milioni e lo sconfitto 1,2 milioni. La distribuzione non coincide quindi semplicemente con una quota fissa destinata in ogni caso al campione.

In caso di 7-7 dopo le partite classiche, si passerà agli spareggi del 12 dicembre. Il primo blocco comprende quattro partite con quindici minuti a testa e dieci secondi aggiunti per mossa. Se l’equilibrio resisterà, il regolamento prevede ulteriori confronti a tempi progressivamente più brevi. L’ultima partita classica è fissata per l’11 dicembre.

Il calendario riparte con il bianco al campione

Le prime tre giornate di gioco sono consecutive: 24, 25 e 26 novembre, prima della pausa e della ripresa del 28. Il calendario prosegue poi alternando blocchi di partite e giornate senza incontri, fino agli ultimi due appuntamenti classici del 10 e 11 dicembre.

La seconda partita è programmata per mercoledì 25 novembre alle 15 di Ginevra, lo stesso orario in Italia. Questa volta sarà Gukesh a muovere per primo con i pezzi bianchi, mentre Sindarov avrà il nero.