🌐 L’8 novembre 2026 il calendario celebra San Goffredo di Amiens, mentre la scienza ricorda la scoperta dei raggi X, avvenuta nel 1895. La giornata coincide con la Giornata internazionale della radiologia e con quella mondiale dell’urbanistica. Tra scienza, città e personaggi dello spettacolo, il Toro conquista il primato simbolico dell’oroscopo domenicale.

Santo del giorno: San Goffredo, il vescovo che non amava i privilegi

L’8 novembre la tradizione cattolica ricorda San Goffredo di Amiens, vescovo francese vissuto fra l’XI e il XII secolo.

Nato intorno al 1066, entrò molto giovane nella vita monastica e divenne abate di Nogent-sous-Coucy. Nel 1104 fu nominato vescovo di Amiens.

Goffredo si distinse per uno stile di vita austero e per il desiderio di riformare comportamenti ecclesiastici che considerava lontani dai principi evangelici. Una missione tutt’altro che semplice: i rapporti con il clero locale e con i potenti dell’epoca furono spesso difficili.

Il suo impegno a favore dei poveri e la fermezza personale contribuirono alla diffusione della sua fama di santità.

Morì l’8 novembre 1115. La sua vicenda racconta le contraddizioni del cristianesimo medievale, quando i vescovi erano contemporaneamente guide spirituali e protagonisti della vita politica.

Accadde oggi: 1895, la scoperta dei raggi X

L’8 novembre 1895 il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen osservò un fenomeno destinato a rivoluzionare la medicina.

Durante esperimenti con tubi a raggi catodici individuò una radiazione capace di attraversare materiali opachi alla luce visibile. La chiamò radiazione X, utilizzando la lettera matematica che identifica una quantità sconosciuta.

La scoperta permise di osservare strutture interne del corpo senza ricorrere a interventi chirurgici.

La celebre radiografia della mano della moglie Anna Bertha divenne una delle immagini scientifiche più famose di sempre.

Nel 1901 Röntgen ricevette il primo Premio Nobel per la Fisica.

Nel 2026 ricorrono 131 anni dalla scoperta, una ricorrenza che ricorda quanto la diagnostica per immagini abbia trasformato la medicina moderna.

Nati l’8 novembre: Alain Delon e la bellezza del cinema europeo

L’8 novembre 1935 nasceva Alain Delon, uno degli attori più celebri del cinema europeo.

Nel 2026 ricorre il 91° anniversario della nascita dell’interprete francese scomparso nel 2024.

Il suo percorso artistico è profondamente intrecciato con il cinema italiano. Luchino Visconti lo diresse in Rocco e i suoi fratelli e Il Gattopardo, due opere fondamentali della cinematografia del Novecento.

Delon possedeva una presenza scenica magnetica, capace di comunicare inquietudine, eleganza e fragilità senza ricorrere a grandi discorsi.

Il suo rapporto artistico con l’Italia fu intenso, contribuendo alla stagione delle grandi coproduzioni europee.

Fra gli altri nati dell’8 novembre figurano Bram Stoker, autore di Dracula, nato nel 1847, e la cantante Bonnie Raitt, nata nel 1949.

Eventi e curiosità: la radiologia e le città del futuro

L’8 novembre è la Giornata internazionale della radiologia, istituita per valorizzare il ruolo degli esami diagnostici nella cura delle persone.

Dalle semplici radiografie si è arrivati a tecnologie sofisticate come la tomografia computerizzata, capaci di fornire immagini dettagliate del corpo umano.

La stessa data ospita la Giornata mondiale dell’urbanistica, dedicata alla progettazione delle città e alla qualità degli spazi abitati.

Un accostamento curioso: la radiologia osserva ciò che si nasconde all’interno del corpo, mentre l’urbanistica cerca di comprendere e organizzare il funzionamento delle città.

Segno più fortunato dell’8 novembre 2026: Toro

Il Toro diventa protagonista dell’oroscopo dell’8 novembre, succedendo all’Acquario.

La lettura astrologica prende spunto da Venere in Bilancia, pianeta tradizionalmente associato al Toro, e dal Sole in Scorpione.

Il tema simbolico è quello dell’equilibrio fra esigenze personali e rapporti con gli altri. Il Toro viene invitato, nel linguaggio dell’oroscopo, a valorizzare pazienza, concretezza e sensibilità.

Amore, soldi e salute: le aspettative del Toro

Amore: la giornata favorisce simbolicamente momenti tranquilli e dialoghi sinceri, senza inseguire situazioni inutilmente complicate.

Soldi: la prudenza resta il tema dominante. Meglio valutare acquisti e impegni, evitando decisioni dettate dall’impulso.

Salute: riposo, alimentazione equilibrata e movimento moderato rappresentano abitudini generalmente utili, indipendenti dall’oroscopo.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.