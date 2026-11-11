San Martino, armistizio e DiCaprio: MetroLunario dell’11 novembre
🌐 L’11 novembre 2026 l’Italia celebra San Martino, protagonista della tradizione del mantello condiviso. Ricorrono 108 anni dalla fine della Prima guerra mondiale sul fronte occidentale, mentre il cinema festeggia i 52 anni di Leonardo DiCaprio. Fra castagne, vino novello e proverbi popolari, il segno astrologico più fortunato è il Leone.
Santo del giorno: San Martino, il soldato che divise il mantello
L’11 novembre la Chiesa ricorda San Martino di Tours, una delle figure più amate della tradizione cristiana europea.
Nato nel IV secolo in Pannonia, nell’attuale Ungheria, Martino intraprese inizialmente la carriera militare.
L’episodio più celebre della sua vita racconta che, incontrando un povero infreddolito, divise il proprio mantello per offrirgli riparo.
Secondo la tradizione religiosa, quella notte Cristo gli apparve in sogno indossando la metà del mantello donata al mendicante.
Martino abbandonò successivamente la vita militare, diventò monaco e fu eletto vescovo di Tours.
La sua figura conserva una forte presenza nella cultura popolare italiana, soprattutto attraverso i proverbi e le celebrazioni autunnali.
Accadde oggi: l’11 novembre 1918 termina la Grande Guerra
L’11 novembre 1918, alle ore 11, entrò in vigore l’armistizio firmato fra la Germania e le potenze alleate.
La cessazione dei combattimenti sul fronte occidentale sancì la fine delle principali ostilità della Prima guerra mondiale.
Il conflitto aveva provocato milioni di morti, ridisegnato la geografia politica europea e determinato il crollo di diversi imperi.
In Italia la guerra si era conclusa una settimana prima, con l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti il 4 novembre.
La ricorrenza dell’11 novembre viene celebrata in numerosi Paesi come giornata della memoria dei caduti.
Nel 2026 ricorrono 108 anni dalla fine dei combattimenti.
Nati l’11 novembre: Leonardo DiCaprio, dalle origini italiane agli Oscar
L’11 novembre 1974 nasceva a Los Angeles Leonardo DiCaprio, che nel 2026 compie 52 anni.
L’attore possiede anche origini familiari italiane e ha costruito una carriera capace di attraversare alcuni dei grandi film degli ultimi decenni.
Il successo internazionale arrivò con Titanic, mentre le successive collaborazioni con Martin Scorsese consolidarono la sua reputazione artistica.
Da The Aviator a The Departed, fino a The Wolf of Wall Street, DiCaprio ha interpretato personaggi complessi e spesso contraddittori.
Nel 2016 vinse l’Oscar come miglior attore protagonista per The Revenant.
La stessa data ricorda la nascita dello scrittore Fëdor Dostoevskij, avvenuta nel 1821 secondo il calendario gregoriano.
Eventi e curiosità: l’estate di San Martino e il vino novello
In numerose regioni italiane l’11 novembre è associato alla cosiddetta estate di San Martino, espressione popolare che indica un eventuale periodo di tempo più mite nel pieno dell’autunno.
Non si tratta di un fenomeno meteorologico garantito, ma di una tradizione radicata nei proverbi e nell’immaginario collettivo.
La festa è anche legata alle castagne e al vino nuovo, soprattutto nelle aree di cultura contadina.
In alcune zone del Veneto, della Lombardia e dell’Italia centrale sopravvivono usanze locali che uniscono gastronomia e convivialità.
Segno più fortunato dell’11 novembre 2026: Leone
Il Leone torna protagonista dopo dieci giorni, prendendo il posto della Vergine.
La presenza di Giove e Marte in Leone sostiene, nel linguaggio dell’astrologia, un’interpretazione caratterizzata da energia e desiderio di affermazione.
Il Sole in Scorpione aggiunge un elemento di intensità emotiva, invitando simbolicamente a non confondere sicurezza e ostinazione.
Amore, soldi e salute: le aspettative del Leone
Amore: l’iniziativa personale e l’attenzione verso il partner rappresentano i temi principali della lettura sentimentale.
Soldi: meglio contenere la voglia di spese spettacolari e valutare opportunità concrete.
Salute: il tema simbolico è l’equilibrio fra movimento e riposo, senza attribuire effetti medici alla posizione degli astri.
MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO
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