San Leone e il genio di Morricone: MetroLunario del 10 novembre

🌐 Il 10 novembre 2026 celebra San Leone Magno, uno dei pontefici più importanti dell’antichità cristiana. Roma ricorda la nascita di Ennio Morricone, il maestro che ha trasformato le colonne sonore in capolavori universali. La storia riporta al 1989 e alla Bulgaria, dove cadeva il leader comunista Todor Živkov. Il segno protagonista dell’oroscopo è la Vergine.

Santo del giorno: San Leone Magno, il Papa che incontrò Attila

Il 10 novembre la Chiesa ricorda San Leone I, passato alla storia come Leone Magno.

Eletto Papa nel 440, governò la Chiesa in un periodo di gravi crisi politiche e militari, mentre l’Impero romano d’Occidente attraversava una progressiva disgregazione.

La sua figura è legata soprattutto all’incontro del 452 con Attila, re degli Unni. La tradizione attribuisce al pontefice un ruolo decisivo nel convincere Attila a ritirarsi dall’Italia, anche se gli storici ricordano l’importanza di altri fattori militari e logistici.

Leone ebbe inoltre un ruolo fondamentale nelle controversie teologiche del suo tempo, contribuendo al dibattito cristologico culminato nel Concilio di Calcedonia del 451.

Morì il 10 novembre 461 e viene riconosciuto come dottore della Chiesa.

Accadde oggi: 1989, un altro regime comunista entra in crisi

Il 10 novembre 1989, appena un giorno dopo l’apertura del Muro di Berlino, in Bulgaria veniva destituito Todor Živkov, il leader che aveva dominato la politica del Paese per oltre trent’anni.

La decisione arrivò all’interno della stessa dirigenza comunista, in un contesto europeo attraversato da profondi cambiamenti.

La caduta di Živkov segnò l’inizio di una complessa transizione politica che avrebbe condotto la Bulgaria verso il multipartitismo.

Nel 2026 ricorrono 37 anni da quella svolta.

Gli eventi di Berlino e Sofia mostrano quanto rapidamente, nell’autunno del 1989, un sistema politico considerato fino a poco tempo prima stabile cominciò a trasformarsi.

Nati il 10 novembre: Ennio Morricone, la musica che raccontava il cinema

Il 10 novembre 1928 nasceva a Roma Ennio Morricone.

Nel 2026 ricorre il 98° anniversario della nascita del compositore che ha cambiato per sempre il rapporto fra musica e cinema.

Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia, Morricone sviluppò una formazione musicale rigorosa, alternando composizione colta, arrangiamenti e sperimentazione.

L’incontro artistico con Sergio Leone diede origine ad alcune delle colonne sonore più famose del Novecento.

Da Per un pugno di dollari a Il buono, il brutto, il cattivo, fino a C’era una volta in America, la musica divenne una protagonista del racconto cinematografico.

Anche Mission e Nuovo Cinema Paradiso contribuirono alla sua fama mondiale.

Morricone conquistò due premi Oscar, uno alla carriera e uno per la colonna sonora di The Hateful Eight.

Morì nel 2020, lasciando un patrimonio musicale immenso.

Eventi e curiosità: quando il cinema si riconosce da poche note

Una delle intuizioni più importanti di Morricone fu l’utilizzo di strumenti e sonorità insoliti per il cinema tradizionale.

Fischi, chitarre elettriche, cori e rumori potevano trasformarsi in elementi musicali centrali.

Il compositore non si limitava ad accompagnare le immagini: costruiva una dimensione emotiva autonoma.

È anche per questo che molte sue melodie continuano a essere riconosciute immediatamente, persino da chi non ha mai visto i film per i quali furono composte.

Segno più fortunato del 10 novembre 2026: Vergine

La Vergine succede al Cancro come protagonista simbolica del 10 novembre.

Il Sole in Scorpione viene interpretato dalla tradizione astrologica come un richiamo all’analisi e alla concentrazione, qualità generalmente associate al segno.

Mercurio retrogrado in Scorpione suggerisce simbolicamente attenzione ai dettagli e alla comunicazione.

Amore, soldi e salute: le aspettative della Vergine

Amore: l’oroscopo privilegia chiarezza e piccoli gesti, evitando discussioni su questioni marginali.

Soldi: il tema dominante è la pianificazione, con particolare attenzione alle spese e agli impegni già assunti.

Salute: riposo regolare, movimento e gestione equilibrata delle attività quotidiane rappresentano abitudini utili, senza relazione dimostrata con l’astrologia.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.