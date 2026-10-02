Samba, la capibara fantasma: sei mesi di fuga tra fiumi e droni

🌐 Samba, la giovane capibara fuggita dallo zoo di Marwell, continua a sfuggire alla cattura dopo oltre sei mesi trascorsi nel territorio dell’Hampshire. Droni termici, fototrappole, cani da ricerca e segnalazioni dei residenti non sono bastati: l’ultima prova fotografica confermata risale ad agosto, mentre la ricerca resta aperta.

Per una capibara di appena nove mesi, quella iniziata il 17 marzo 2026 doveva essere una permanenza ordinaria in uno zoo britannico. Invece Samba è diventata protagonista di una delle più singolari ricerche di animali degli ultimi anni nel Regno Unito. Arrivata a Marwell insieme alla sorella Tango, è riuscita a lasciare il recinto temporaneo nel giro di poche ore. Tango è stata recuperata rapidamente. Samba, invece, ha scelto un’altra strada: quella che porta verso l’acqua, la vegetazione fitta e una libertà che nessuno, almeno finora, è riuscito a interrompere.

A settembre la vicenda è entrata nel settimo mese. E la domanda è ormai diventata inevitabile: come può una capibara riuscire a rimanere nascosta così a lungo a pochi chilometri da un importante centro abitato?

La fuga di Samba è cominciata quasi per caso

La storia comincia il 16 marzo, quando Samba e Tango arrivano al Marwell Zoo, nei pressi di Winchester, provenienti da Jimmy’s Farm & Wildlife Park. Le due giovani capibara vengono sistemate temporaneamente in attesa dei controlli sanitari e del completamento del nuovo habitat.

Il giorno successivo entrambe riescono a uscire.

La differenza è ciò che accade subito dopo. Tango rimane all’interno dell’area del parco e viene recuperata rapidamente, mentre Samba oltrepassa il perimetro e si allontana. Il primo avvistamento fuori dallo zoo arriva nei giorni successivi, nella zona di Owslebury.

Da quel momento, la ricerca assume progressivamente dimensioni insolite per un animale che, almeno sulla carta, dovrebbe essere relativamente facile da individuare.

Il problema è che Samba non si comporta come un animale smarrito che percorre casualmente strade e campi. Al contrario, sembra sfruttare proprio le caratteristiche dell’ambiente che le permettono di diventare quasi invisibile.

Perché una capibara è così difficile da trovare

La capibara è il più grande roditore vivente e ha un legame particolarmente stretto con l’acqua. Il suo habitat naturale comprende fiumi, paludi, zone umide e corsi d’acqua ricchi di vegetazione.

È esattamente il tipo di ambiente nel quale Samba è stata più volte cercata.

Il territorio intorno al fiume Itchen, nell’Hampshire, offre infatti una combinazione ideale di acqua, erba, canneti e vegetazione fitta. Per una squadra di ricerca, però, ciò che rappresenta un rifugio perfetto per l’animale diventa un labirinto quasi impossibile da controllare.

Le capibara sono inoltre ottime nuotatrici. Possono immergersi per diversi minuti e utilizzare l’acqua come via di fuga quando percepiscono un pericolo. Marwell spiega che gli occhi, le orecchie e le narici sono collocati nella parte alta della testa, una caratteristica che permette loro di rimanere quasi completamente immerse mantenendo la capacità di controllare ciò che accade intorno.

Questo elemento aiuta a capire perché anche strumenti sofisticati abbiano incontrato difficoltà.

Droni termici e fototrappole: una ricerca ad alta tecnologia

La squadra del Marwell ha utilizzato droni con tecnologia di imaging termico, cani addestrati alla ricerca dell’odore, personale specializzato e numerose fototrappole.

Sono state inoltre installate nuove telecamere nelle aree considerate più promettenti, soprattutto lungo i corsi d’acqua e nelle zone con vegetazione particolarmente densa.

La tecnologia, tuttavia, non elimina il problema principale: bisogna prima sapere dove cercare.

A maggio lo zoo aveva riferito di aver seguito più di 150 potenziali avvistamenti. Molti si sono rivelati falsi allarmi, anche perché nell’area sono presenti i muntjac, piccoli cervi che per dimensioni e colore possono essere confusi a distanza con Samba.

In alcuni casi, invece di trovare l’animale, gli operatori hanno trovato soltanto tracce compatibili con la presenza di una capibara, come vegetazione brucata o possibili impronte.

È una dinamica che racconta bene la natura della ricerca: Samba può essere vicina senza essere visibile.

L’ultimo avvistamento confermato cambia la storia

Per mesi il quadro è rimasto incerto. Poi è arrivato un elemento molto più concreto.

L’11 agosto un membro del pubblico ha fornito una fotografia che il Marwell ha considerato una prova significativa della presenza di Samba. Lo zoo ha parlato di una pista particolarmente promettente, senza però rivelare pubblicamente la posizione precisa dell’avvistamento.

La fotografia ha avuto un’importanza particolare perché arrivava dopo settimane nelle quali numerose segnalazioni non avevano consentito di confermare la presenza dell’animale.

A settembre, le ricostruzioni più recenti confermano che Samba è ancora libera e che i tentativi di catturarla non hanno avuto successo. L’ultima fotografia pubblicamente confermata resta quella di agosto.

Il dato più significativo, dunque, non è soltanto che la capibara non sia stata catturata. È che, a distanza di mesi, esistono ancora elementi che indicano che Samba è riuscita a sopravvivere nell’ambiente circostante.

Samba potrebbe essersi adattata alla campagna inglese

La sopravvivenza prolungata di Samba è uno degli aspetti più curiosi della vicenda.

La capibara non è originaria dell’Europa: il suo areale naturale si trova in Sud America. Tuttavia, secondo le informazioni zoologiche diffuse dal Marwell, la specie trascorre gran parte del tempo vicino all’acqua e si nutre soprattutto di erbe, piante acquatiche e altra vegetazione.

Nel territorio dell’Hampshire può quindi trovare alcune delle risorse fondamentali di cui ha bisogno.

Il contesto britannico presenta inoltre una differenza importante rispetto agli ecosistemi sudamericani: Samba non deve affrontare i grandi predatori naturali della sua specie, come giaguari, puma, caimani o anaconde. Questo non significa che la sua permanenza all’esterno sia priva di rischi, ma aiuta a spiegare perché sia riuscita a resistere così a lungo.

La principale preoccupazione dello zoo resta infatti il suo benessere e la possibilità di riportarla in un ambiente controllato.

Perché il Marwell non manda semplicemente più persone a cercarla

Potrebbe sembrare intuitivo pensare che una ricerca più numerosa porti a risultati migliori. Ma con un animale come Samba può accadere l’opposto.

Il Marwell sottolinea che un numero eccessivo di persone potrebbe aumentare lo stress dell’animale, spingendolo a spostarsi ulteriormente o a nascondersi in zone ancora più difficili da raggiungere.

Per questo la strategia punta sul monitoraggio discreto.

Le fototrappole consentono di controllare aree isolate senza la presenza continua di operatori. I droni termici possono osservare dall’alto senza attraversare direttamente la vegetazione. I cani possono seguire eventuali tracce odorose. E le possibili trappole vengono pensate soltanto quando l’area di ricerca è sufficientemente ristretta.

Il principio è semplice: non inseguire Samba, ma fare in modo che sia lei a rivelare dove si trova.

Tango intanto non è più sola

La fuga di Samba ha avuto conseguenze anche all’interno dello zoo.

Tango è stata recuperata poco dopo la fuga e ha continuato a vivere a Marwell. Nel frattempo, lo zoo ha introdotto un nuovo maschio, Ripple, arrivato da Blackpool Zoo nel mese di luglio.

L’obiettivo dichiarato è stato quello di garantire a Tango una compagnia adeguata, considerando la natura sociale delle capibara. Marwell ha precisato che l’arrivo di Ripple non significa che la ricerca di Samba sia stata interrotta.

La situazione, quindi, è diventata paradossale: una capibara è riuscita a costruirsi una routine fuori dallo zoo, mentre la sorella continua la propria vita all’interno di una struttura nella quale è arrivata insieme a lei.

La piccola fuga diventata un fenomeno internazionale

Samba non è rimasta soltanto una storia locale.

La sua fuga ha generato una notevole attenzione sui social network e una lunga serie di immagini ironiche e contenuti creativi. La capibara è diventata una sorta di celebrità involontaria, trasformando una ricerca faunistica in una storia seguita ben oltre l’Hampshire.

Il successo della vicenda dipende anche dalla particolarità del protagonista. La capibara è ormai uno degli animali più riconoscibili sui social, spesso associato a un’immagine di calma e tranquillità. Samba, però, ha aggiunto a questa reputazione un elemento completamente diverso: quello dell’animale capace di sfuggire per mesi a una squadra organizzata di ricercatori.

Dietro l’aspetto curioso della storia rimane però un obiettivo concreto: riportarla al Marwell in condizioni di sicurezza.

La ricerca di Samba non è finita

A oltre sei mesi dalla fuga, il caso resta aperto. Le informazioni più recenti confermano che il Marwell continua a monitorare il territorio e invita chiunque ritenga di aver visto Samba a fornire una fotografia e una posizione precisa, invece di tentare di avvicinarla.

È una raccomandazione importante. Una capibara può apparire tranquilla, ma un animale spaventato può reagire in modo imprevedibile, e l’inseguimento da parte di persone non addestrate potrebbe rendere ancora più difficile il recupero.

La vicenda di Samba, intanto, ha assunto una dimensione quasi cinematografica: una fuga nata da un piccolo varco, una corsa verso il fiume, avvistamenti intermittenti, droni che sorvolano la vegetazione, fototrappole nascoste e mesi di attesa.

Ma il finale non è ancora arrivato.

Samba resta da qualche parte nell’Hampshire. E finché continueranno ad arrivare segnali della sua presenza, la ricerca della capibara che ha trasformato una fuga dallo zoo in una lunga storia internazionale resterà aperta.