🌐 Dieci mezzi danneggiati nel deposito Busitalia di Rovigo, poi un minibus rubato finito in un fossato dopo circa otto chilometri. Individuati due minorenni: gli investigatori valutano un possibile gesto di emulazione legato a GTA.

Il raid nel deposito e il minibus fuori strada

Dieci mezzi del trasporto pubblico danneggiati e un minibus sottratto, poi finito in un fossato nella campagna rodigina. È il bilancio dell’incursione avvenuta nel deposito di Busitalia Veneto a Rovigo, nella tarda serata di mercoledì 18 novembre. Per l’episodio sono stati individuati e denunciati due minorenni, rintracciati dalla polizia dopo l’allontanamento dal veicolo. La loro posizione è al vaglio degli investigatori: le responsabilità individuali dovranno essere accertate nel procedimento coordinato dalla magistratura minorile.

Il caso comprende due momenti distinti: i danneggiamenti all’interno della rimessa e il successivo tragitto del mezzo portato via. Secondo la ricostruzione investigativa, i ragazzi sarebbero entrati nell’area di via Petrarca intorno alle 23, avrebbero colpito gli autobus parcheggiati e sarebbero poi saliti sul minibus. Il percorso si è concluso dopo circa otto chilometri, lungo la strada regionale 88, in direzione di Lendinara.

Vetri infranti e veicoli fatti scontrare

Nella rimessa sono stati riscontrati danni ai vetri e alle apparecchiature utilizzate per convalidare i biglietti. La ricostruzione dell’incursione comprende anche collisioni provocate tra alcuni veicoli: non soltanto oggetti rotti, quindi, ma mezzi che sarebbero stati messi in movimento e fatti urtare nel piazzale. Questi passaggi descrivono la dinamica riferita dagli accertamenti, senza anticipare l’attribuzione definitiva delle singole condotte ai due giovani.

Il numero di dieci mezzi danneggiati compare anche nella comunicazione ufficiale della Regione Veneto. Lo stesso documento distingue il minibus sottratto dagli altri veicoli coinvolti e riferisce che è stato abbandonato dopo un incidente. È questo il quadro materiale confermato dalle autorità regionali, mentre la sequenza dei comportamenti nel deposito resta oggetto della ricostruzione investigativa. Il coinvolgimento dei due minorenni è indicato come risultato delle prime indagini.

Otto chilometri verso Lendinara, poi l’allontanamento

Una volta uscito dal deposito, il veicolo ha raggiunto la regionale 88, proseguendo verso Lendinara. Il tragitto di circa otto chilometri è terminato in un fossato, in una zona rurale. Dopo l’uscita di strada, secondo quanto ricostruito, gli occupanti si sarebbero allontanati a piedi. La vicenda non si è dunque chiusa nel punto dell’incidente: gli accertamenti sono proseguiti per identificare e rintracciare chi si trovava a bordo.

I due minorenni sono stati successivamente rintracciati alla stazione ferroviaria di Rovigo. Alle indagini hanno lavorato la Squadra Mobile e l’Ufficio prevenzione generale della Questura, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia. L’identificazione è arrivata nell’arco di poche ore, come riferito anche dalla Regione nel comunicato diffuso il 19 novembre.

Il riferimento a GTA resta un’ipotesi sul movente

Tra gli elementi riferiti nelle ricostruzioni serali figura un video realizzato a bordo del mezzo e pubblicato sui social. Nel filmato sarebbero presenti riferimenti al videogioco GTA. Gli investigatori valutano per questo la possibilità che l’episodio sia legato a un tentativo di emulazione: un elemento utile a ricostruire il contesto, che non equivale però a un movente definitivamente accertato.

Il collegamento con il videogioco va quindi attribuito all’ipotesi investigativa, non presentato come una spiegazione già dimostrata. Anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, nel suo intervento ha parlato dell’ipotesi di comportamenti ispirati a un videogioco, chiedendo che gli approfondimenti chiariscano l’accaduto e le eventuali responsabilità. Il tema compare così anche nella reazione istituzionale, mantenendo esplicito il carattere ancora non definitivo della ricostruzione.

Le denunce e gli accertamenti sui due minorenni

Le contestazioni riferite dopo l’individuazione dei ragazzi comprendono furto, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e guida senza patente. Si tratta di addebiti nella fase delle indagini, non di responsabilità stabilite da una sentenza. Il procedimento dovrà chiarire il ruolo di ciascuno nei diversi passaggi, dall’ingresso nell’area di deposito ai danni sui veicoli, fino alla sottrazione e alla guida del mezzo finito fuori strada.

Nel deposito è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi. Le verifiche hanno riguardato l’area della rimessa e le registrazioni delle telecamere presenti nella struttura, elementi pertinenti alla ricostruzione dei movimenti durante l’incursione. Busitalia Veneto ha condannato l’episodio e ha riferito di collaborare con le autorità competenti. L’attività sul posto ha affiancato quella svolta per risalire ai presunti autori e rintracciarli.

Autobus sostitutivi per contenere le ricadute sul servizio

L’altra conseguenza riguarda il trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Il danneggiamento dei mezzi ha reso necessario un intervento organizzativo per limitare le ripercussioni sulle corse. Il questore di Rovigo, Andrea Straffelini, ha sottolineato la serietà delle conseguenze per un servizio utilizzato da famiglie, studenti e lavoratori, evidenziando che l’intervento dell’azienda ha contribuito a contenere i disagi.

La risposta di Busitalia è cominciata senza attendere il completamento degli accertamenti sui responsabili. La società ha trasferito a Rovigo autobus sostitutivi già nel corso della notte tra il 18 e il 19 novembre, per attenuare gli effetti dell’indisponibilità dei veicoli danneggiati. L’arrivo dei mezzi aggiuntivi è confermato anche nel comunicato della Regione Veneto del 19 novembre.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.