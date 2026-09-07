Rose Nakash, chi è la presunta nuova fiamma di Kimi Antonelli

🌐 Rose Nakash è il nuovo nome al centro del gossip intorno a Kimi Antonelli: la giovane sarebbe la ragazza fotografata con il pilota Mercedes a Portofino, inizialmente identificata come Suami Di Tavi. Nessuna conferma ufficiale sulla relazione, ma la vicenda si è trasformata in un vero giallo dell’estate.

Per alcune settimane il nome era stato un altro. La ragazza fotografata accanto a Kimi Antonelli a Portofino sembrava essere Suami Di Tavi, studentessa milanese già finita al centro delle indiscrezioni dopo un primo avvistamento insieme al pilota in Sardegna.

Poi, improvvisamente, il giallo.

Una nuova ricostruzione pubblicata da Chi ha messo in discussione quell’identificazione e ha indicato nella giovane Rose Nakash la possibile protagonista delle fotografie scattate a Portofino. Il passaggio da un nome all’altro ha trasformato una semplice indiscrezione sentimentale in una storia molto più intrigante: chi è davvero la ragazza che era con Antonelli? E soprattutto, c’è davvero una relazione tra i due?

Al momento la risposta non è definitiva. Kimi Antonelli non ha confermato pubblicamente né l’identità della ragazza né la natura del loro rapporto. È quindi necessario mantenere una certa cautela: Rose Nakash è il nome emerso dalle più recenti ricostruzioni, non una fidanzata ufficialmente presentata dal pilota.

Chi è Rose Nakash

Rose Nakash è una giovane donna lontana dal mondo dello spettacolo, diventata improvvisamente oggetto di attenzione dopo le fotografie di Portofino.

Le informazioni pubbliche su di lei sono piuttosto limitate. Il suo profilo Instagram, secondo la ricostruzione di Chi, è privato e proprio questa relativa riservatezza rende difficile tracciare una biografia dettagliata.

Non è dunque una celebrity nel senso tradizionale del termine. Non è conosciuta per una carriera televisiva, cinematografica o sportiva e, prima del caso Antonelli, il suo nome non apparteneva al circuito abituale del gossip italiano.

È stato il possibile legame con il giovane talento della Formula 1 a trasformarla, nel giro di pochi giorni, in un nome ricercato dal pubblico.

La sua improvvisa esposizione è anche il motivo per cui molte informazioni circolate sui social devono essere trattate con prudenza. Quando una persona privata entra improvvisamente nell’attenzione mediatica, infatti, ricostruzioni, supposizioni e contenuti social rischiano facilmente di essere presentati come fatti.

Il mistero della ragazza fotografata a Portofino

Tutto nasce dalle immagini pubblicate a inizio settembre.

Kimi Antonelli era stato fotografato a Portofino, prima del Gran Premio d’Italia di Monza, insieme a una ragazza. Le prime pubblicazioni identificarono la giovane come Suami Di Tavi, il nome già associato al pilota dopo le fotografie scattate durante l’estate in Sardegna.

Le immagini mostravano Antonelli in un momento di relax all’Hotel Splendido, uno degli indirizzi più esclusivi della località ligure.

La cornice, il momento della vacanza e la complicità visibile negli scatti erano bastati a riaccendere il gossip sulla vita privata del pilota, reduce dalla fine della relazione con Eliska Bábíčková.

Ma nei giorni successivi è arrivata la svolta.

Secondo la nuova ricostruzione di Chi, la ragazza fotografata non sarebbe Suami Di Tavi ma Rose Nakash. La somiglianza tra le due giovani avrebbe contribuito all’identificazione iniziale e soltanto successivi confronti fotografici e alcuni indizi provenienti dai social avrebbero portato al nuovo nome.

Da Suami Di Tavi a Rose Nakash: il giallo dell’identità

È questo il particolare che rende la vicenda diversa dal classico gossip estivo.

Per giorni Suami Di Tavi era stata indicata come la possibile nuova fiamma di Antonelli. La stampa aveva raccontato un primo avvistamento in Sardegna e poi quello di Portofino, costruendo la narrazione di una frequentazione che sembrava proseguire nel tempo.

Poi è cambiata la ricostruzione.

La nuova pista porta a Rose Nakash, ma non cancella automaticamente tutto ciò che era stato scritto in precedenza. Le fotografie della Sardegna, infatti, erano state associate a Suami Di Tavi da diverse testate, mentre il dubbio riguarda soprattutto l’identità della ragazza fotografata a Portofino.

Il risultato è un curioso intreccio di nomi, fotografie e confronti social.

E soprattutto una domanda ancora senza risposta: Rose Nakash è davvero la ragazza che stava con Kimi Antonelli?

Gli indizi social dietro la nuova ricostruzione

La pista Nakash sarebbe nata proprio attraverso i social.

Secondo Chi, alcuni utenti avrebbero iniziato a confrontare le fotografie pubblicate della ragazza con immagini riconducibili a Rose Nakash, notando una serie di elementi ritenuti compatibili. La ricostruzione avrebbe coinvolto anche vecchi follow e contenuti pubblicati nello stesso periodo da persone vicine alla famiglia.

È un meccanismo ormai tipico del gossip contemporaneo.

Una fotografia pubblicata da un paparazzo viene osservata nei minimi dettagli; successivamente gli utenti cercano immagini precedenti, confrontano volti, abiti, ambientazioni e profili social. Da una serie di coincidenze può nascere una nuova identificazione.

Ma un’indagine social non equivale a una conferma ufficiale.

Ed è proprio questa la distinzione che bisogna mantenere quando si parla di Rose Nakash.

Kimi Antonelli e Rose Nakash: una nuova coppia?

La domanda più interessante resta naturalmente quella sentimentale.

Se Rose fosse effettivamente la ragazza fotografata a Portofino, questo non significherebbe automaticamente che sia la fidanzata di Antonelli.

Le fotografie possono documentare una vicinanza, una frequentazione o una giornata trascorsa insieme. Non possono da sole stabilire la natura del rapporto.

Kimi, del resto, è sempre stato piuttosto riservato sulla propria vita privata. Anche le precedenti indiscrezioni sulla sua possibile relazione con Suami Di Tavi non sono mai state confermate dai diretti interessati. Sky TG24 ha sottolineato proprio la riservatezza del pilota e l’assenza di conferme sulla sua situazione sentimentale.

Per questo l’espressione più corretta rimane “presunta nuova fiamma”.

Non “fidanzata”.

Almeno per ora.

Dopo Eliska Bábíčková, il cuore di Kimi torna al centro del gossip

Il contesto rende la vicenda ancora più interessante.

Antonelli arrivava da una relazione durata circa tre anni con Eliska Bábíčková, pilota di kart ceca. Dopo la separazione, il pilota era stato fotografato durante l’estate in compagnia di una nuova ragazza e il gossip aveva immediatamente iniziato a interrogarsi sulla sua vita sentimentale.

L’interesse è comprensibile anche per il momento particolare che Antonelli sta vivendo.

A soli 20 anni, il pilota bolognese è ormai una delle stelle più importanti della Formula 1. E il weekend di Monza ha ulteriormente amplificato la sua popolarità: il 6 settembre 2026 Antonelli ha conquistato una storica vittoria nel Gran Premio d’Italia, tornando sul podio davanti al pubblico italiano e vivendo uno dei momenti più emozionanti della sua giovane carriera.

Così, mentre in pista cresce il campione, fuori dalla pista aumenta inevitabilmente la curiosità sulla persona che potrebbe accompagnarlo nella sua vita privata.

Rose Nakash, una presenza discreta nel mondo di Kimi

È proprio il contrasto tra la notorietà di Antonelli e la riservatezza di Rose a rendere la storia particolarmente interessante.

Da una parte c’è uno dei piloti più fotografati e osservati del mondo, seguito durante ogni Gran Premio e ormai diventato un personaggio sportivo di primo piano.

Dall’altra una giovane che, almeno fino a questa vicenda, aveva mantenuto una presenza pubblica molto più discreta.

Questa differenza potrebbe spiegare anche perché il nome di Rose sia emerso soltanto attraverso un’indagine sulle immagini.

Non c’è infatti, almeno per ora, una coppia ufficiale da raccontare sui social, nessun annuncio romantico e nessuna dichiarazione pubblica.

Ci sono fotografie, ricostruzioni giornalistiche e una crescente curiosità.

La famiglia Nakash e il dettaglio che ha alimentato il gossip

Nella ricostruzione di Chi è comparso anche un altro elemento: alcuni contenuti relativi alla famiglia Nakash sono stati analizzati dagli utenti alla ricerca di ulteriori collegamenti.

Tra questi è tornata a circolare una fotografia risalente al 2016 che mostra Gloria Nakash, indicata come madre di Rose, insieme a Justin Bieber durante una festa. L’immagine è stata rilanciata sui social proprio mentre cresceva l’attenzione sul nome di Rose.

Il dettaglio ha inevitabilmente attirato curiosità, ma va mantenuto nella giusta prospettiva.

La fotografia non dimostra alcun rapporto tra Rose Nakash e Kimi Antonelli. È semplicemente uno degli elementi comparsi nella ricostruzione giornalistica sulla famiglia e sull’identità della ragazza.

Il rischio, in casi come questo, è infatti che una serie di coincidenze venga trasformata rapidamente in una storia certa.

Il silenzio di Kimi alimenta il mistero

C’è poi il protagonista principale della vicenda.

Kimi Antonelli non ha smentito pubblicamente l’identificazione di Rose Nakash, ma non l’ha nemmeno confermata. E soprattutto non ha annunciato alcuna nuova relazione sentimentale.

È proprio questo silenzio a lasciare spazio alle interpretazioni.

Dopo il weekend trionfale di Monza, l’attenzione su Antonelli è destinata a crescere ulteriormente. Ogni fotografia, ogni uscita privata e ogni eventuale interazione sui social potrebbe quindi diventare materiale per nuove indiscrezioni.

Ma, almeno per ora, il pilota sembra intenzionato a mantenere una netta separazione tra la pista e la sua vita privata.

Rose Nakash, il nuovo nome del gossip della Formula 1

La storia di Rose Nakash è quindi ancora tutta da scrivere.

Il suo nome è comparso soltanto dopo che la ragazza fotografata a Portofino era stata inizialmente identificata come Suami Di Tavi. La nuova ricostruzione di Chi ha cambiato il protagonista femminile del gossip, ma non ha risolto definitivamente il mistero.

Per ora sappiamo che una giovane è stata fotografata insieme a Kimi Antonelli a Portofino e che alcune ricostruzioni successive hanno indicato in Rose Nakash la sua possibile identità.

Sappiamo anche che nessuno dei due protagonisti ha ufficializzato una relazione.

Tutto il resto appartiene al territorio delle indiscrezioni.

Ed è proprio questo a rendere la vicenda così appetibile per il gossip: mentre Kimi Antonelli corre sempre più veloce verso la consacrazione sportiva, la sua vita sentimentale resta avvolta nel mistero.

Prima Suami Di Tavi, poi Rose Nakash. Due nomi, una fotografia e una domanda ancora aperta.