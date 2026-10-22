Rosato apre a Gentiloni, ma pone condizioni al Pd

Rosato e la strategia di Azione fuori dai poli

🌐 Ettore Rosato conferma la posizione autonoma di Azione rispetto alle principali coalizioni italiane e indica uno scenario nel quale il partito potrebbe riconsiderare i propri rapporti con il centrosinistra: una candidatura di Paolo Gentiloni accompagnata da una diversa composizione dell’alleanza, senza Alleanza Verdi e Sinistra. Il vicepresidente di Azione interviene anche sulla nuova legge elettorale, sui sondaggi e sulle prospettive di un eventuale governo europeista.

Rosato conferma la strategia autonoma di Azione

Azione non intende collocarsi stabilmente in una delle due principali coalizioni elettorali. È questa la linea ribadita da Ettore Rosato, deputato e vicesegretario del partito guidato da Carlo Calenda, in un’intervista del 20 ottobre 2026.

Il parlamentare spiega che la scelta di rimanere fuori dai blocchi nasce dall’intenzione di rappresentare uno spazio politico distinto.

Nella sua lettura, il nuovo sistema elettorale potrebbe creare condizioni nelle quali nessuna delle coalizioni raggiunga la soglia necessaria per ottenere il premio previsto.

In questa eventualità, Azione punta a partecipare alla definizione di una maggioranza parlamentare alternativa, fondata su una piattaforma europeista.

Si tratta di un obiettivo politico dichiarato dal partito, non di uno scenario già determinato.

La possibilità di realizzarlo dipenderà dai risultati elettorali, dalle regole applicabili e dalle decisioni delle forze parlamentari.

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L’ipotesi di un centrosinistra senza Avs

L’aspetto più significativo dell’intervista riguarda l’eventuale disponibilità a riconsiderare i rapporti con il Partito Democratico.

Rosato indica una combinazione precisa: un cambiamento della leadership proposta dal centrosinistra, con Paolo Gentiloni candidato alla guida del governo, e l’uscita di Alleanza Verdi e Sinistra dalla coalizione.

Il parlamentare considera questo scenario sufficientemente differente da meritare una nuova valutazione.

Non si tratta, però, di un’intesa già concordata.

Né viene annunciata una candidatura ufficiale di Gentiloni in sostituzione di altri leader.

Rosato descrive una condizione ipotetica per avviare un confronto politico, mantenendo la posizione autonoma del proprio partito nel quadro attuale.

La distinzione è importante perché una dichiarazione di disponibilità a discutere non equivale alla decisione di aderire a un’alleanza.

La nuova legge elettorale e la soglia del 42%

Uno dei punti centrali riguarda il sistema elettorale.

Il dibattito descritto nell’intervista ruota intorno a una soglia del 42%, prevista dal meccanismo del premio elettorale richiamato dal parlamentare.

Secondo Rosato, il significato delle nuove regole non sarebbe ancora stato pienamente compreso dagli elettori.

La sua valutazione è che il consenso attribuito nei sondaggi alle coalizioni potrebbe non trasferirsi automaticamente in un risultato identico alle urne.

Il ragionamento riguarda soprattutto la composizione del centrosinistra e l’effetto delle alleanze sulle intenzioni di voto.

È importante distinguere le regole formali del sistema elettorale dalle valutazioni politiche dei singoli partiti.

Il raggiungimento di una soglia prevista dalla legge dipende dai voti effettivamente espressi, non da una previsione demoscopica.

I sondaggi e la posizione dei due schieramenti

La rilevazione Swg e le percentuali pubblicate

Nell’intervista vengono richiamati alcuni dati di una rilevazione Swg per La7.

Il centrosinistra viene indicato al 44,6%, mentre il centrodestra senza la formazione di Roberto Vannacci risulta al 44%.

Azione si attesta al 3,1% e Futuro Nazionale al 5,6%.

Questi numeri fotografano una rilevazione specifica, in un determinato momento, e non costituiscono una previsione certa dell’esito delle elezioni.

Rosato manifesta scetticismo nei confronti dell’idea che diverse scelte di leadership del centrosinistra producano risultati identici.

La sua posizione è che la campagna elettorale e la composizione delle coalizioni possano modificare il comportamento degli elettori.

I sondaggi misurano intenzioni dichiarate e sono soggetti a margini di errore, oltre che a cambiamenti successivi dell’opinione pubblica.

Il problema del voto utile per i partiti autonomi

La permanenza fuori dalle principali coalizioni pone ad Azione una questione strategica: il possibile richiamo al voto utile.

Quando la competizione viene percepita come una scelta tra due schieramenti, i partiti autonomi possono incontrare difficoltà nel far valere la propria proposta.

Rosato sostiene che il richiamo al voto utile non sia esclusivo di un particolare sistema elettorale.

Secondo il parlamentare, ogni formazione politica tende a presentare il voto per sé come lo strumento più efficace per raggiungere determinati obiettivi.

La strategia di Azione consiste nel sostenere che un risultato autonomo possa contribuire a mantenere aperte opzioni parlamentari differenti.

Questa è la posizione espressa dal partito, non una conseguenza automaticamente dimostrata dai dati disponibili.

Il ruolo di Paolo Gentiloni nello scenario descritto

Paolo Gentiloni è stato presidente del Consiglio e commissario europeo per l’Economia.

La sua esperienza istituzionale lo rende una figura frequentemente richiamata nel dibattito sull’area moderata ed europeista.

Per Rosato, una candidatura di Gentiloni accompagnata da un cambiamento delle alleanze potrebbe costituire un elemento sufficiente ad aprire una nuova fase di confronto.

Non viene però indicato un percorso negoziale già avviato né una proposta formale sottoposta ai partiti interessati.

Anche l’eventuale esclusione di Avs avrebbe conseguenze politiche che dipenderebbero dalle decisioni delle singole formazioni.

La costruzione di una coalizione richiede infatti convergenze programmatiche, accordi sulle candidature e una scelta condivisa della leadership.

Rosato, Calenda e la definizione dello spazio centrista

Il confronto sulle alleanze si inserisce nella discussione più ampia sul ruolo delle forze politiche centriste.

Azione ha costruito la propria identità attraverso proposte in materia economica, istituzionale ed europea.

La scelta di non entrare stabilmente in una delle principali coalizioni risponde alla volontà dichiarata di mantenere un profilo distinto.

La questione rimane il rapporto tra autonomia politica e capacità di incidere sulle decisioni parlamentari.

Da un lato, una forza autonoma può promuovere proposte differenti da quelle dei principali schieramenti.

Dall’altro, la sua influenza concreta dipende dal consenso ottenuto e dagli equilibri prodotti dalle elezioni.

Le condizioni politiche e ciò che resta da verificare

L’intervista del 20 ottobre chiarisce tre elementi della posizione di Ettore Rosato.

Azione intende mantenere una collocazione autonoma; considera possibile un confronto su governi di orientamento europeista; e non esclude di riconsiderare i rapporti con il centrosinistra qualora emergesse una candidatura Gentiloni accompagnata da un cambiamento delle alleanze.

Non emerge invece un accordo già raggiunto con il Partito Democratico, né una decisione ufficiale del centrosinistra di modificare la propria composizione.

Il confronto resta quindi aperto sul piano delle ipotesi e delle dichiarazioni politiche.

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