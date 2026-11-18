🌐 Roma Outlet Village lancia i Winter Black Days dal 20 al 30 novembre: sconti fino al 70% sui prezzi outlet per articoli selezionati, nuove aperture e appuntamenti natalizi a Sant’Oreste.

Roma Outlet Village accelera: undici giorni di Winter Black Days

Il calendario dello shopping si accende alle porte della Capitale e Roma Outlet Village prova subito a consolidare il successo del debutto. Dal 20 al 30 novembre 2026, la nuova destinazione commerciale di Sant’Oreste promuove i Winter Black Days: undici giornate in cui alcuni marchi aderenti applicheranno riduzioni fino al 70% sui prezzi outlet a una selezione di articoli. È questa la precisazione decisiva per chi vuole organizzare una visita: la percentuale massima rappresenta la punta dell’iniziativa e non un ribasso automatico su ogni prodotto esposto. Un appuntamento nel cuore della stagione degli acquisti natalizi.

La formula è pensata per intercettare esigenze differenti: capi invernali, calzature, accessori, prodotti beauty e idee regalo. Il richiamo di una promozione prolungata, anziché concentrata in un solo fine settimana, offre inoltre più occasioni di visita, distribuite tra giorni feriali e weekend. Per il centro commerciale, appena inaugurato, costituisce anche un test sulla capacità di trasformare la curiosità iniziale in frequentazione continuativa.

18 Novembre 2026

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