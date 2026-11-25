🌐 Dal Tritone alle Naiadi, un itinerario unisce patrimonio artistico e immaginario cinematografico. Al centro Fuori Sala, il progetto culturale promosso da Fabia Bettini con Alice nella città, che porta il racconto del cinema negli spazi di Roma.

Dal grande schermo alle piazze di Roma

L’acqua come filo narrativo, le piazze come schermo aperto sulla città. A Roma, il percorso tra la Fontana del Tritone e la Fontana delle Naiadi propone di rileggere due monumenti attraverso il loro rapporto con il cinema. L’itinerario idrocinematografico, indicato nella presentazione ricevuta come «La dolce Acqua», appartiene al programma di Fuori Sala e affianca alla scoperta artistica il racconto delle immagini che hanno reso riconoscibile la Capitale nel mondo.

La proposta ha una regia culturale precisa: il format è curato dal giornalista e critico cinematografico Federico Pontiggia, mentre le letture sono affidate a Elena Radoncich. Non soltanto una sequenza di monumenti da ammirare, dunque, ma un percorso costruito mettendo in relazione luoghi, personaggi e storie del grande schermo. La descrizione richiama Vacanze romane, Il sorpasso, To Rome with Love e Gli anni più belli.

Fuori Sala, la cultura come valorizzazione urbana

A dare cornice all’iniziativa è Fuori Sala, il progetto di Alice nella città promosso da Fabia Bettini insieme a Gianluca Giannelli. Il suo punto di forza è portare il cinema oltre gli spazi della proiezione: nelle strade, nelle attività e nei luoghi attraversati quotidianamente da residenti e visitatori. Bettini e Giannelli hanno presentato questa impostazione come un modo per favorire incontro, inclusione e partecipazione attraverso una programmazione culturale diffusa.

È in questa prospettiva che si può leggere il contributo del progetto alla riqualificazione culturale del Tridente storico: valorizzare il quartiere attraverso nuove occasioni di fruizione, senza confondere l’iniziativa con un piano di lavori urbanistici. Il programma del 2025 coinvolgeva via Condotti, piazza di Spagna, via del Babuino, via Margutta e piazza del Popolo, per poi estendersi al quadrante di via Veneto, piazza Barberini e via Bissolati.

Passeggiate, letture, incontri e aperture degli spazi culturali compongono così un’offerta nella quale il patrimonio non resta una semplice scenografia. Nel 2026 Fuori Sala è tornato per la seconda edizione, con un calendario dal 13 al 25 ottobre e un ulteriore sviluppo nell’area di via Veneto, anche in relazione al Mercato Internazionale Audiovisivo. Sono date già trascorse: non costituiscono una conferma del giorno della passeggiata descritta nel modulo.

Il Tritone, Bernini e la memoria del Sorpasso

Il punto di partenza indicato è piazza Barberini, alle ore 12, presso la Fontana del Tritone. Qui la storia dell’acqua incontra il linguaggio del Barocco: Gian Lorenzo Bernini realizzò l’opera tra la fine del 1642 e la prima metà del 1643, su incarico di papa Urbano VIII Barberini. Il monumento doveva unire ornamento urbano e pubblica utilità, al centro della piazza dominata dal palazzo della famiglia pontificia.

Quattro delfini dalle code intrecciate sostengono una grande conchiglia, sulla quale si innalza il Tritone. La figura porta alla bocca una buccina da cui sgorga l’acqua; tra i sostegni compaiono le api dello stemma Barberini. Anche la struttura merita attenzione: Bernini alleggerisce il gruppo attraverso una base cava, una soluzione che rende la composizione più slanciata e che avrebbe ripreso, su altra scala, nella Fontana dei Quattro Fiumi.

Il legame cinematografico trova un riferimento concreto in Il sorpasso. Nel film del 1962 Dino Risi utilizza questo tratto di città per una sequenza nella quale Vittorio Gassman guida contromano davanti a un vigile urbano. La prospettiva di via del Tritone, con la fontana sullo sfondo, permette di riconoscere il passaggio dalla geografia reale alla memoria del film: il monumento diventa parte dell’azione, non soltanto un’immagine da cartolina.

Alle Naiadi, tra scultura e trasformazioni della città

L’arrivo previsto è alla Fontana delle Naiadi, in piazza della Repubblica. Il passaggio dal Tritone a questo monumento accosta epoche e sensibilità artistiche differenti. Progettata dall’architetto Alessandro Guerrieri e arricchita dalle sculture bronzee di Mario Rutelli, la fontana è una delle espressioni più significative del Liberty romano. Le figure femminili e gli animali acquatici costruiscono una scena nella quale il movimento dei corpi dialoga con quello dei getti.

La sua storia non coincide con una sola inaugurazione. Le Naiadi furono inaugurate nel 1901 e suscitarono polemiche per la sensualità delle figure. Anche il gruppo centrale attraversò più fasi: una prima composizione, soprannominata dai romani «fritto misto», fu trasferita a piazza Vittorio nel 1913. Al suo posto arrivò il Glauco avvinghiato al delfino; l’inaugurazione definitiva della fontana risale al 1914.

Prenotazioni e data: che cosa è confermato

Il modulo prevede partecipazione libera, su prenotazione e fino a esaurimento dei posti, ma non riporta il giorno dell’appuntamento. Al 25 novembre 2026, quindi, sono verificabili orario, estremi del percorso e modalità dichiarate, non una data da inserire in agenda. Anche i quattro film citati vanno intesi come riferimenti del racconto proposto, senza attribuire automaticamente a ciascuno riprese presso entrambe le fontane.

Il patrimonio scelto dal percorso è stato inoltre oggetto di interventi materiali di conservazione. Il 16 luglio 2025 Roma Capitale ha comunicato il completamento del restauro delle Naiadi, curato dalla Sovrintendenza Capitolina nell’ambito di PNRR–Caput Mundi. Il recupero ha restituito leggibilità alle superfici scultoree e alle cromie delle vasche; gli interventi sugli impianti hanno incluso la sostituzione di 150 ugelli dei giochi d’acqua.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.