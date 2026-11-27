🌐 Il 30 novembre 2026 alle 17, nella Sala Sinopoli, Roberto Gualtieri presenterà il quinto Rapporto alla Città. Annunciate dirette sui canali di Roma Capitale e accessibilità in LIS.

Il bilancio dell’anno

Il lavoro svolto durante l’anno e le sfide ancora aperte per Roma saranno al centro del prossimo appuntamento pubblico di Roberto Gualtieri. Il sindaco presenterà il quinto Rapporto alla Città lunedì 30 novembre 2026, alle 17, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La finalità indicata dall’amministrazione è mettere in relazione il racconto dell’attività svolta con le questioni che attendono la Capitale. Il riferimento non è soltanto ai singoli cittadini, ma anche alle componenti sociali ed economiche della città.

Un appuntamento annuale, con quattro edizioni alle spalle

Il numero dell’edizione colloca l’appuntamento dentro una serie già consultabile. Roma Capitale conserva infatti una pagina dedicata ai Rapporti alla Città del sindaco, con i materiali relativi al 2022, 2023, 2024 e 2025. Per ciascuna annualità sono disponibili riferimenti al rapporto, al testo del discorso e al video dell’evento. È una documentazione che permette di recuperare quanto presentato in precedenza, mantenendo distinti gli anni e i rispettivi contenuti.

Nella descrizione istituzionale, il Rapporto è uno strumento annuale per riflettere sullo stato della Capitale e sul lavoro dell’amministrazione. La dimensione del dialogo con la città accompagna quindi quella della rendicontazione. L’archivio offre anche un elemento pratico di lettura: affianca al documento il discorso del sindaco e la registrazione, consentendo di consultare sia i contenuti scritti sia la loro presentazione pubblica.

Il precedente del 2025: mobilità e servizi nella rendicontazione

Per comprendere il tipo di contenuti affrontati nelle edizioni precedenti, un riferimento è il capitolo della mobilità del quarto Rapporto. Nel 2025 la parola guida era “connettere” e il rendiconto comprendeva trasporto pubblico, manutenzione delle strade, prolungamenti delle metropolitane, ciclabilità e sicurezza stradale. Sono temi documentati nella presentazione dell’anno scorso, non anticipazioni certificate della scaletta del quinto appuntamento.

In quella sede Gualtieri aveva indicato investimenti per circa 6,5 miliardi di euro nella trasformazione della mobilità pubblica, richiamando le risorse giubilari e del Pnrr.

Il rapporto del 2025 affrontava anche le politiche del lavoro. Il documento riportava oltre 5.000 partecipanti ai Job Day e più di 50 aziende coinvolte, con oltre 2.000 posti offerti in otto settori. Descriveva inoltre il rafforzamento della rete dei 13 Centri di Orientamento al Lavoro. Si tratta dei dati rendicontati allora dall’amministrazione, utili a ricostruire l’ampiezza del precedente documento, non di un aggiornamento occupazionale al novembre 2026.

La sala dell’incontro

Dedicata al compositore e direttore d’orchestra Giuseppe Sinopoli, la sala dispone di una configurazione modulare, adatta anche ad assemblee e convegni. La flessibilità degli spazi consente allestimenti differenti rispetto a quelli dei concerti. Il contesto è quello di un complesso culturale progettato da Renzo Piano, nel quale convivono sale per spettacoli, ambienti espositivi e spazi destinati agli incontri pubblici.

Dirette social e servizio nella lingua dei segni

Per seguire la presentazione a distanza sono annunciate le dirette sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sui profili Instagram e TikTok di Roma Capitale. L’indicazione riguarda la trasmissione dell’incontro sui canali istituzionali; nell’avviso non sono specificate procedure di prenotazione o condizioni di ingresso in sala.

È previsto inoltre il servizio in Lingua dei Segni Italiana, LIS. La comunicazione attribuisce la cura del servizio al Dipartimento Politiche Sociali e Salute, Direzione Servizi alla Persona, e ne indica la realizzazione da parte di Almaviva S.p.A.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.