Rima Hassan a processo: il tweet che infiamma la Francia

Rima Hassan a processo in Francia

🌐 Rima Hassan a processo a Parigi con l’accusa di apologia di terrorismo per un messaggio pubblicato sui social e successivamente cancellato. Al centro del procedimento una citazione attribuita a Kozo Okamoto, coinvolto nell’attentato del 1972 all’aeroporto israeliano di Lod. La vicenda riapre il confronto tra libertà di espressione, responsabilità politica e tutela contro l’esaltazione della violenza terroristica.

Il processo davanti al tribunale di Parigi

Si è aperto il 19 ottobre 2026, davanti al tribunale correzionale di Parigi, il procedimento contro Rima Hassan, eurodeputata franco-palestinese eletta nelle liste di La France Insoumise.

L’accusa riguarda un messaggio pubblicato sul suo profilo social il 26 marzo e successivamente rimosso.

Il contenuto riportava parole attribuite a Kozo Okamoto, uno dei responsabili dell’attacco terroristico compiuto nel 1972 all’aeroporto di Lod, oggi intitolato a Ben Gurion.

La questione giudiziaria riguarda il significato attribuito alla pubblicazione della citazione e il suo possibile carattere apologetico.

L’apertura del processo non costituisce una dichiarazione di colpevolezza.

L’attentato del 1972 e il significato del messaggio

Il 30 maggio 1972 tre militanti dell’Armata Rossa Giapponese attaccarono l’aeroporto di Lod in Israele.

L’azione provocò numerose vittime e rimane uno degli episodi più gravi del terrorismo internazionale di quel periodo.

La citazione attribuita a Okamoto è stata giudicata problematica da chi ha presentato segnalazioni alle autorità giudiziarie francesi.

Il messaggio è diventato così oggetto di una controversia penale nella quale assumono rilievo il contesto, l’intenzione comunicativa e il significato oggettivo delle parole.

Una citazione storica, infatti, non equivale necessariamente a un’approvazione, ma può assumere un significato differente a seconda di come viene presentata.

Le accuse e la posizione della difesa

Il messaggio pubblicato dall’eurodeputata era stato segnalato alle autorità francesi, dando origine alle successive iniziative giudiziarie.

La difesa respinge l’impostazione accusatoria.

L’avvocato Vincent Brengarth sostiene che il procedimento abbia anche una dimensione politica e che le posizioni dell’eurodeputata sulla questione palestinese siano oggetto di una pressione indebita.

Si tratta della posizione della difesa, non di un fatto giudiziariamente accertato.

Il tribunale dovrà valutare gli elementi del caso applicando la normativa francese, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Libertà di espressione e contrasto all’apologia del terrorismo

La vicenda solleva una questione delicata per le democrazie europee.

La libertà di espressione protegge anche opinioni controverse e fortemente critiche verso i governi.

Esistono però limiti legislativi destinati a contrastare l’incitamento alla violenza e l’apologia di atti terroristici.

Il confine tra critica politica, citazione storica e celebrazione di un’azione violenta può richiedere un’analisi approfondita delle circostanze.

Non è sufficiente affermare che un messaggio sia controverso per considerarlo automaticamente un reato.

Allo stesso tempo, l’appartenenza a un’istituzione rappresentativa non esclude l’eventuale responsabilità per condotte penalmente rilevanti.

Un procedimento osservato anche fuori dalla Francia

Il caso Hassan viene seguito con attenzione perché unisce il conflitto mediorientale, la rappresentanza politica europea e le regole che disciplinano la comunicazione pubblica.

Le reazioni politiche divergono: per alcuni il procedimento riguarda il necessario contrasto alla glorificazione del terrorismo; per altri solleva interrogativi sul trattamento giudiziario di posizioni politiche controverse.

Spetta ai giudici accertare se il messaggio integri gli estremi del reato contestato.

Fino alla conclusione del processo, Hassan resta un’imputata e non una persona condannata per questa vicenda.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative