🌐 Zelensky difende l’attacco in Libia contro le navi russe e assicura il coordinamento con i partner, senza identificarli. Sullo sfondo restano le preoccupazioni italiane e il richiamo dell’Onu alla sovranità libica.

La risposta di Zelensky dopo il raid a Bengasi

Volodymyr Zelensky difende l’operazione contro le navi russe in Libia e respinge l’idea di un’Ucraina che agisca senza consultare i propri interlocutori internazionali. Nell’intervista diffusa il 27 novembre 2026, il presidente ucraino sostiene che le sue forze non conducano attacchi di questo genere senza coordinamento con i partner. Una precisazione che accompagna la difesa del bersaglio militare colpito, ma lascia aperta una domanda decisiva: quali partner fossero stati informati dell’azione a Bengasi.

La risposta arriva a cinque giorni dagli attacchi del 22 novembre, rivendicati pubblicamente da Kiev il giorno successivo. Al centro dell’operazione figurano la corvetta russa Merkury, ormeggiata nella base navale di Bengasi, e il mercantile MV Angara, colpito al largo della città. Il governo della Libia orientale aveva confermato la presenza della nave militare nella base: secondo la sua ricostruzione, l’unità vi sostava per rifornimenti prima del rientro in Russia.

Il coordinamento rivendicato e i nomi che mancano

Zelensky descrive la Merkury come un «obiettivo assolutamente legittimo». Riconosce inoltre che operazioni simili sono molto pericolose, ribadendo però che le forze ucraine non attaccano senza coordinarsi con altri partner. Il presidente collega la scelta dei bersagli alla necessità di impedire alle navi russe di attaccare l’Ucraina o di trasportare armamenti. È questa la giustificazione militare e politica offerta da Kiev per un’azione condotta lontano dal fronte ucraino.

Nelle dichiarazioni disponibili non vengono identificati governi, autorità o strutture coinvolte nel coordinamento. Non sono precisati neppure i tempi e il contenuto delle consultazioni. Il riferimento ai partner non consente quindi di attribuire automaticamente un assenso all’Italia, alla Nato o a tutti gli alleati dell’Ucraina. Resta una dichiarazione del presidente ucraino, non la pubblicazione di un elenco dei Paesi preventivamente informati o di autorizzazioni ricevute per questa specifica operazione.

Che cosa rivendica Kiev sulle due navi

Il servizio di sicurezza ucraino ha attribuito l’azione alle proprie unità insieme alle forze di difesa. Nel comunicato del 23 novembre sostiene che siano stati impiegati sette droni navali, trasportati nell’area e messi in acqua da una nave di appoggio. Secondo la stessa fonte, la Merkury, corvetta del progetto 20380 entrata in servizio nel 2023, sarebbe stata distrutta e sarebbe affondata insieme a un elicottero Ka-27 presente a bordo. Sono dettagli della ricostruzione ufficiale ucraina.

Il secondo bersaglio era il mercantile MV Angara. Kiev sostiene che fosse utilizzato per trasportare equipaggiamenti militari russi e che la corvetta svolgesse anche compiti di scorta ai convogli. La destinazione militare del carico è un’affermazione ucraina e va distinta dalla notizia dell’attacco alla nave. Anche gli esiti delle due azioni non sono sovrapponibili: Kiev ha annunciato l’affondamento della Merkury, mentre per l’Angara ha riferito che il bersaglio era stato colpito.

Le preoccupazioni italiane e la questione libica

Nell’intervista, la difesa dell’operazione viene sollecitata anche da una domanda sulle critiche italiane. Le ricostruzioni circolate nei giorni precedenti attribuivano a Giorgia Meloni una valutazione fortemente negativa del raid. Occorre però mantenere una distinzione: le valutazioni riferite come espresse in privato non equivalgono a una dichiarazione pubblica ufficiale della presidente del Consiglio. Il tema sollevato riguarda il rischio di un allargamento del conflitto e le conseguenze per la stabilità libica.

Le autorità della Libia orientale hanno denunciato una violazione della sovranità nazionale, sottolineando che il Paese non è parte della guerra tra Russia e Ucraina. L’episodio si inserisce nella divisione fra il governo di Tripoli e le autorità orientali legate a Khalifa Haftar, sostenuto da Mosca. Questa frattura rende particolarmente delicato il coinvolgimento di infrastrutture libiche: la rivendicazione ucraina non elimina le contestazioni delle autorità sul cui territorio si è verificato l’attacco.

Il richiamo dell’Onu: sovranità e indagine

La missione delle Nazioni Unite in Libia, UNSMIL, ha espresso seria preoccupazione per gli attacchi al porto di Bengasi e al largo della città. Ha richiamato il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale libiche, oltre alla sicurezza dei cittadini e dei beni del Paese. La posizione dell’Onu riguarda dunque anche le conseguenze dell’azione sul territorio coinvolto, non soltanto l’identità delle navi prese di mira o la giustificazione avanzata da Kiev.

La missione ha chiesto un’indagine immediata, indipendente e trasparente per stabilire i fatti e accertare le responsabilità. Ha inoltre invitato tutte le parti alla massima moderazione, chiedendo di evitare la diffusione di informazioni non verificate e la politicizzazione dell’episodio durante gli accertamenti. Il richiamo mantiene distinti due piani: le rivendicazioni dei protagonisti e la ricostruzione dei fatti attraverso un’indagine, senza trasformare le prime in risultati già acquisiti dalla seconda.

Il contatto diplomatico fra Kiev e Tripoli

Sul versante diplomatico, il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha riferito di avere parlato con il suo interlocutore libico, Al-Taher Al-Baour. Nel resoconto pubblicato nella tarda serata del 26 novembre, Sybiha ha assicurato che l’Ucraina non intende trascinare la Libia nella guerra. Ha inoltre ribadito il sostegno di Kiev alla sovranità del Paese e agli sforzi per la sua riunificazione.

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