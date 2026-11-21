🌐 Nei palinsesti Rai 2027 spazio a Sanremo con Stefano De Martino, al ritorno di Canzonissima e alle nuove stagioni delle fiction. La programmazione inverno-primavera comprende anche spettacoli musicali internazionali, teatro e racconti di memoria civile.

La stagione Rai riparte da musica e serie

Stefano De Martino alla guida di Sanremo e di un nuovo spettacolo musicale internazionale, Canzonissima nuovamente in programma, le fiction più riconoscibili affiancate da racconti biografici e di impegno civile. È il quadro dei palinsesti Rai per l’inverno-primavera 2027, il cui schema è stato illustrato al consiglio di amministrazione il 19 novembre 2026. Il Cda ne ha preso atto.

Il punto, per chi vuole già organizzare le prossime serate televisive, è distinguere i titoli annunciati dagli appuntamenti con un calendario definito. Sanremo ha già le sue cinque date; per Canzonissima, invece, il ritorno è inserito nella programmazione, ma non risultano ancora comunicati partenza, numero di puntate, cantanti e conduzione della nuova edizione.

Sanremo, le cinque serate di De Martino

Il Festival si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027, con Stefano De Martino nel doppio incarico di conduttore e direttore artistico. Le date della settantasettesima edizione sono state ufficializzate dalla Rai attraverso l’annuncio del nuovo responsabile artistico, impegnato nella preparazione insieme a Williams De Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time.

Il regolamento pubblicato prevede la diretta dal Teatro Ariston e 24 artisti nella categoria unica dei Campioni. Fra questi è previsto anche il vincitore di Sarà Sanremo 2026, ammesso di diritto. Non si tratta dunque soltanto di un cambio di volto alla conduzione: il percorso verso febbraio comprende una selezione che collega direttamente l’appuntamento dei giovani alla gara principale.

Una delle indicazioni già disponibili riguarda le cover, collocate nella terza serata. Ogni concorrente interpreterà un brano del repertorio italiano o internazionale insieme a ospiti concordati con la direzione artistica e la Rai. La classifica delle cover sarà autonoma e il suo risultato non contribuirà a determinare l’esito finale della competizione.

Prima dell’Ariston, il sito ufficiale del Festival indica per venerdì 11 dicembre l’appuntamento con Sarà Sanremo su Rai 1, con lo svelamento dei Big e la gara dei Giovani. Sono annunciati anche The Jackal per il PrimaFestival e la Gialappa’s Band per il ControFestival: tasselli che completano l’offerta televisiva intorno alle serate della manifestazione.

Canzonissima torna, ma il cast resta da annunciare

Fra i ritorni su Rai 1 c’è Canzonissima. Il titolo arriva alla programmazione 2027 dopo l’edizione condotta da Milly Carlucci nella primavera 2026, iniziata il 21 marzo e terminata il 25 aprile. La conferma del programma non equivale, però, all’annuncio di tutti i suoi protagonisti: la conduzione della prossima edizione resta un dettaglio da comunicare.

Nell’edizione 2026 la competizione aveva messo al centro le canzoni, anziché una sfida fra cantanti. Le sei puntate si erano chiuse con la vittoria di Il mio canto libero di Lucio Battisti, interpretata da Fabrizio Moro. È il precedente del ritorno annunciato, non una formula da considerare automaticamente confermata per il nuovo ciclo.

Latin GRAMMY Celebra, un tributo e non una premiazione

L’altro impegno musicale annunciato per De Martino è Latin GRAMMY Celebra. La distinzione è importante: il progetto non coincide con la cerimonia dei Latin GRAMMY Awards. È il format di tributo della Latin Recording Academy, che ha scelto l’Italia come Paese ospitante per celebrare artisti e canzoni del repertorio italiano. La conduzione di De Martino figura nello schema della nuova stagione.

L’annuncio ufficiale colloca gli speciali nella primavera 2027, in prima serata su Rai 1. La produzione coinvolge la Direzione Intrattenimento Prime Time e Fremantle. Sono previste esibizioni di interpreti italiani e internazionali: ciascun appuntamento renderà omaggio a uno o più cantanti scelti in collaborazione con l’Academy, valorizzando la circolazione della musica italiana oltre i confini nazionali.

La dimensione internazionale attraversa anche Evento Europa, progetto che prevede due appuntamenti dedicati alla musica italiana a Madrid e Parigi. Nello schema della stagione il progetto segue il Festival. I nomi degli artisti e le date delle due serate non sono indicati nei dettagli disponibili al 20 novembre: le città annunciate non costituiscono ancora un calendario completo.

Le fiction tra nuove stagioni e memoria civile

La serialità mantiene un peso consistente. Su Rai 1 lo schema comprende Che Dio ci aiuti 9, Màkari 5, Costanza 2 e Malinconico 3, insieme a La preside 2. Su Rai 2 sono previste la settima stagione di Rocco Schiavone e la settima di Mare fuori: ritorni che affiancano, nell’offerta annunciata, le nuove produzzioni.

Fra queste figurano Tutte per una, con Bianca Guaccero e Nicole Grimaudo, e Il medico di tutti, con Rocco Papaleo. Il versante biografico comprende invece Portobello, sul caso giudiziario di Enzo Tortora, con Fabrizio Gifuni e la regia di Marco Bellocchio, oltre al film televisivo Lucio, dedicato a Lucio Dalla, e a un racconto su Alessandro Volta.

La memoria civile trova spazio con Meglio non sapere, con Cristiana Capotondi, previsto per la Giornata della Memoria, e con Quella domenica di agosto, sulla strage di Vergarolla. Cinque vite è invece la docufiction dedicata alle ultime ore dei cinque poliziotti uccisi nell’attentato di via D’Amelio. I tre titoli affrontano vicende storiche distinte all’interno dell’offerta della stagione.

Licia Colò e il teatro completano l’offerta

Su Rai 3 è annunciato La scoperta, programma divulgativo con Licia Colò. Rai 2 propone invece Enrico Brignano con I sette re di Roma e un ciclo di spettacoli comici; nel daytime arriva Ultima chiamata con Vittorio Brumotti. Su Rai 1, Vincenzo Salemme dirigerà e interpreterà E fuori nevica, trasmesso in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli.

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