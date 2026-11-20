🌐 Due cacciatori morti a Quiliano, nell’entroterra di Savona: le vittime sono Giuseppe ed Emilio Ghiso, zio e nipote. Gli investigatori verificano l’ipotesi di un colpo accidentale seguito da un suicidio; la dinamica non è ancora definitivamente accertata.

Due vittime durante la battuta al cinghiale

Due uomini morti nei boschi e una sequenza di eventi ancora da ricostruire. È il bilancio della tragedia avvenuta nella mattinata di mercoledì 18 novembre 2026 a Quiliano, nell’entroterra di Savona, durante una battuta di caccia al cinghiale. Le vittime sono Giuseppe Ghiso ed Emilio Ghiso, zio e nipote. Il più giovane aveva 26 anni. Sul posto sono arrivati sanitari, vigili del fuoco e carabinieri, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Al centro degli accertamenti c’è l’ipotesi che il cacciatore più anziano abbia colpito accidentalmente il giovane e che successivamente si sia tolto la vita. È una ricostruzione preliminare, non una dinamica definitivamente stabilita: le indagini devono chiarire come si siano prodotti i due decessi e quale sia stata l’esatta successione dei fatti. I primi elementi raccolti sul luogo hanno orientato in questa direzione le verifiche.

L’allarme nei boschi sulle alture

La richiesta di aiuto è scattata poco dopo le 11, in una zona boschiva indicata come particolarmente impervia, nelle vicinanze del convento dei Frati Minori Cappuccini. È in quest’area sulle alture di Quiliano che si sono concentrate le prime operazioni. L’orario dell’allarme aiuta a collocare l’intervento dei soccorsi, ma non consente, da solo, di fissare il momento esatto degli spari né l’intervallo trascorso fra i diversi passaggi della tragedia.

Alle attività iniziali hanno collaborato anche altri cacciatori presenti nella zona e impegnati nella stessa battuta. I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze delle persone sul posto e svolgendo i rilievi necessari. Non è stato chiarito pubblicamente chi abbia assistito direttamente ai fatti: la presenza di altri partecipanti non equivale, quindi, alla conferma che qualcuno abbia visto l’intera sequenza. Le informazioni disponibili non precisano neppure chi abbia lanciato per primo l’allarme.

Chi erano Giuseppe ed Emilio Ghiso

Giuseppe ed Emilio Ghiso erano entrambi residenti a San Bartolomeo al Bosco, sulle alture di Savona. Il legame fra le due vittime è emerso negli aggiornamenti successivi alle prime segnalazioni, che riferivano soltanto di un uomo anziano e di uno più giovane trovati senza vita. La battuta al cinghiale alla quale partecipavano si svolgeva invece nel territorio di Quiliano, insieme ad altri cacciatori.

Emilio aveva 26 anni, viveva con i genitori e frequentava l’università a Torino. Sono questi i primi elementi biografici emersi sul giovane. La residenza della famiglia e il luogo della battuta sono due riferimenti distinti: San Bartolomeo al Bosco è la località di provenienza dei due uomini, mentre le operazioni di soccorso e gli accertamenti si sono svolti nei boschi sulle alture di Quiliano.

La ricostruzione al vaglio dei carabinieri

Secondo le primissime ricostruzioni dei soccorritori, il più anziano avrebbe sparato al più giovane scambiandolo per un cinghiale. Anche questo particolare resta da verificare. Il punto sul quale si concentrano le indagini è l’origine accidentale del primo sparo, insieme alle circostanze della morte dell’altro uomo. Non è dunque possibile descrivere come già accertato ciò che Giuseppe Ghiso avrebbe visto prima di fare fuoco.

Rimane da chiarire anche un passaggio decisivo: se Emilio fosse morto immediatamente oppure fosse ancora gravemente ferito nella fase successiva allo sparo. Gli elementi disponibili non sciolgono questo interrogativo. La ricostruzione investigativa distingue perciò il colpo che avrebbe raggiunto il giovane dalla successiva morte dello zio, senza che siano stati resi noti tempi certi fra i due momenti o una valutazione definitiva delle rispettive circostanze.

L’intervento dei soccorritori

Nei boschi sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Quiliano, un’automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. La mobilitazione ha riunito personale sanitario e forze impegnate negli accertamenti. Le prime notizie hanno riferito del ritrovamento dei due uomini e della presenza dei mezzi di emergenza, mentre gli aggiornamenti successivi hanno delineato l’ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori.

I vigili del fuoco di Savona hanno operato insieme ai carabinieri e ai soccorritori; altri cacciatori hanno fornito supporto alle attività sul posto. La natura boschiva dell’area è il contesto materiale nel quale si sono svolte le operazioni, ma non costituisce di per sé una spiegazione dell’accaduto. Le cause delle morti e l’esatta sequenza degli eventi restano affidate agli accertamenti, tuttora in corso.

Rilievi e testimonianze per stabilire la sequenza

Il quadro disponibile nel pomeriggio del 18 novembre lascia quindi aperti gli aspetti centrali della dinamica. Non basta l’ipotesi iniziale a stabilire ogni responsabilità, né a ricostruire i movimenti dei due uomini durante la battuta. Il doppio decesso è accertato; le modalità restano oggetto d’indagine. Le verifiche dei carabinieri riguardano proprio la successione dei fatti e le circostanze nelle quali si sono trovati zio e nipote.

Sul luogo hanno lavorato anche i colleghi cacciatori, in supporto alle forze dell’ordine e alle attività collegate alla Procura di Savona. Dopo l’intervento della mattina, sono attese le disposizioni dell’autorità giudiziaria.

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