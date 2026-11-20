🌐 La frequenza intestinale è associata al microbioma e ad alcuni indicatori di reni e fegato. Uno studio su 1.425 adulti offre indizi, ma non dimostra che evacuare due volte al giorno protegga la salute.

Il numero delle evacuazioni non è una diagnosi

Una o due volte al giorno: è la frequenza intorno alla quale una ricerca americana ha individuato caratteristiche favorevoli del microbioma intestinale. Ma trasformare questo risultato in un appuntamento obbligatorio con il bagno sarebbe un errore. Non esiste un numero quotidiano giusto per tutti, e la regolarità non si misura soltanto contando le evacuazioni: dipende anche da come avvengono e da ciò che è abituale per ciascuno.

Lo studio dell’Institute for Systems Biology di Seattle, pubblicato il 16 luglio 2024, ha confrontato abitudini intestinali, dati clinici e informazioni biologiche di 1.425 adulti generalmente sani. È dunque una ricerca del 2024, non una nuova sperimentazione del novembre 2026. Il suo interesse sta nei collegamenti osservati tra intestino e metabolismo, non nell’aver stabilito una prescrizione universale.

Che cosa hanno confrontato i ricercatori

I partecipanti provenivano dal programma di benessere Arivale. La frequenza dichiarata è stata suddivisa in quattro gruppi: una o due evacuazioni alla settimana, da tre a sei settimanali, da una a tre quotidiane e la categoria indicata come diarrea. Queste fasce servivano a confrontare i dati: non sostituiscono la valutazione clinica dei disturbi intestinali.

L’analisi è osservazionale e trasversale: fotografa associazioni, senza dimostrare quale fenomeno venga prima. Inoltre, il campione era prevalentemente bianco, femminile e della costa occidentale statunitense; le categorie con frequenze estreme erano poco rappresentate. I risultati non sono automaticamente trasferibili a tutta la popolazione. La frequenza delle evacuazioni, precisano gli autori, non coincide neppure con una misurazione diretta del tempo di transito intestinale.

Stitichezza, microbi e segnali nel sangue

Tra le persone con evacuazioni meno frequenti emergevano maggiori concentrazioni di metaboliti prodotti dalla fermentazione microbica delle proteine, fra cui indossil-solfato e p-cresol-solfato. Il meccanismo proposto riguarda la permanenza del contenuto nel colon: esaurite le fibre disponibili, alcuni microbi potrebbero utilizzare maggiormente le proteine, generando sostanze potenzialmente sfavorevoli. È una spiegazione biologica del collegamento osservato, non la dimostrazione di un danno in ogni persona stitica.

In particolare, livelli più elevati di indossil-solfato risultavano associati a una filtrazione glomerulare stimata inferiore, indicatore usato per valutare la funzione dei reni. Questo dato non equivale a diagnosticare una malattia renale attraverso le abitudini in bagno. Gli stessi autori chiedono ulteriori studi per stabilire se modificare nel tempo la frequenza intestinale possa ridurre il rischio di malattie croniche.

Le evacuazioni frequenti e il collegamento con il fegato

All’estremo opposto, il gruppo con evacuazioni molto frequenti mostrava differenze in alcuni parametri ematici collegati alla salute epatica. I ricercatori segnalavano anche un arricchimento di batteri associati al tratto gastrointestinale superiore. Non è però dimostrato che andare spesso in bagno danneggi il fegato, né che ridurre le evacuazioni migliori quei parametri: il confronto non era una prova terapeutica.

La cosiddetta zona di equilibrio, intorno a una o due evacuazioni quotidiane, descrive quindi un’associazione osservata nel campione. Non è un traguardo da raggiungere a ogni costo. Le indicazioni cliniche ricordano infatti che una persona sana può evacuare da tre volte alla settimana a tre volte al giorno, purché l’espulsione avvenga senza dolore o sforzi eccessivi.

Conta anche come si va in bagno

Chi evacua quattro volte alla settimana, senza disturbi e con un ritmo stabile, non è necessariamente stitico. Viceversa, la difficoltà può esistere anche senza una marcata riduzione della frequenza. Feci dure, secche o grumose, evacuazione dolorosa e sensazione di svuotamento incompleto sono elementi rilevanti. Il solo conteggio non basta a descrivere il problema: occorre considerare insieme frequenza, consistenza e sintomi.

Per riconoscere ciò che cambia può essere utile annotare le proprie abitudini, senza trasformare il diario in un controllo ossessivo. La normalità individuale conta più del confronto con il ritmo di altre persone. Inoltre, farmaci e integratori possono contribuire alla stitichezza: durante una visita è importante riferire anche i prodotti acquistati senza ricetta, perché aiutano il medico a ricostruire le possibili cause.

Fibre e acqua, senza inseguire una quota di evacuazioni

Per favorire la regolarità, le indicazioni nutrizionali privilegiano alimenti ricchi di fibre: cereali integrali, legumi, frutta, verdura e frutta secca. L’aumento dovrebbe essere graduale, così da permettere all’organismo di adattarsi. Bere liquidi aiuta le fibre a svolgere la loro funzione e rende le feci più facili da espellere; la quantità adatta dipende anche da salute, attività fisica e condizioni ambientali.

Muoversi regolarmente e non rimandare lo stimolo rientrano nelle misure consigliate per la stitichezza. Non sono strumenti per imporre due evacuazioni quotidiane, ma abitudini che possono aiutare il proprio ritmo. Se i disturbi continuano, serve un confronto sanitario: la stitichezza può comparire anche con una buona alimentazione e non va interpretata automaticamente come un errore nello stile di vita.

I sintomi che richiedono una valutazione

Una stitichezza persistente, che non migliora con le misure abituali, merita una valutazione medica. È particolarmente importante non ignorare sangue nelle feci, sanguinamento rettale o perdita di peso involontaria. Questi segnali non identificano da soli una causa precisa, ma richiedono attenzione indipendentemente dal numero delle evacuazioni registrate durante la settimana.

In presenza di stitichezza accompagnata da dolore addominale continuo, impossibilità di emettere gas, vomito o febbre, le indicazioni del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases raccomandano di rivolgersi subito a un medico.

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