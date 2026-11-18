🌐 Il Quad riunisce Stati Uniti, India, Giappone e Australia: non è un’alleanza di difesa, ma una partnership che intreccia sicurezza marittima, tecnologie e soccorsi nell’Indo-Pacifico. Il vertice di Manila riporta al centro il confronto con la Cina.

Quattro Paesi, un’agenda che va dal mare ai chip

Rotte commerciali, sorveglianza marittima, semiconduttori e risposta alle catastrofi: il Quad tiene insieme dossier che attraversano la sicurezza e l’economia dell’Indo-Pacifico. Il 17 novembre 2026 i leader di Stati Uniti, Australia, India e Giappone si sono incontrati a Manila. Donald Trump ha annunciato un’esercitazione con aerei da pattugliamento marittimo e un acceleratore per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale: iniziative annunciate, dunque, non operazioni già completate.

Il nome abbrevia Quadrilateral Security Dialogue, dialogo quadrilaterale di sicurezza. A definirne la natura, però, è soprattutto la formula di partnership diplomatica: quattro governi coordinano posizioni e progetti su questioni considerate strategiche. L’obiettivo dichiarato è un Indo-Pacifico libero, aperto, stabile e prospero. La competizione con la Cina ne costituisce una chiave di lettura, ma non esaurisce un’agenda che comprende infrastrutture, tecnologie, assistenza umanitaria e sicurezza delle forniture.

L’origine nello tsunami e il rilancio del 2017

Le radici risalgono alla risposta allo tsunami dell’Oceano Indiano del dicembre 2004. I quattro Paesi formarono un nucleo di coordinamento per sostenere i soccorsi internazionali. È questo il precedente da cui prende avvio la storia del gruppo: una collaborazione concreta davanti a una catastrofe, non la firma di un trattato militare. Dire che il Quad nacque nel 2004 richiede quindi di distinguere quell’esperienza umanitaria dal successivo percorso diplomatico.

Il primo incontro tra funzionari si svolse nel maggio 2007, a margine del forum regionale dell’ASEAN nelle Filippine. Dopo una lunga pausa, il dialogo ripartì a Manila nel novembre 2017. Nel settembre 2019 arrivò la prima riunione dei ministri degli Esteri, a New York. Il passaggio al livello dei leader avvenne nel 2021: prima un vertice virtuale, il 12 marzo, poi l’incontro in presenza del 24 settembre a Washington.

Perché non è una Nato asiatica

L’etichetta di Nato asiatica può suggerire un automatismo che nel Quad non esiste. Il gruppo non dispone di un patto di mutua difesa: l’appartenenza non comporta, di per sé, l’obbligo di intervenire militarmente se un altro partecipante viene attaccato. La cooperazione sulla sicurezza non va quindi confusa con una garanzia collettiva equivalente a quella dell’Alleanza atlantica.

Il lavoro procede attraverso vertici, incontri ministeriali, consultazioni tra funzionari ed esperti. Questa struttura permette di affiancare il confronto strategico a programmi settoriali. Nei documenti australiani le priorità sono raccolte in quattro aree: sicurezza marittima e transnazionale, prosperità e sicurezza economica, tecnologie critiche ed emergenti, assistenza umanitaria e risposta alle emergenze. Il perimetro è dunque più ampio delle sole attività navali.

Il mare al centro della cooperazione

Uno degli strumenti principali è l’Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness, indicato con la sigla IPMDA. Il programma sostiene i partner regionali attraverso dati marittimi utili a conoscere meglio ciò che accade nelle loro acque e a rafforzare l’applicazione delle regole in mare. L’attenzione riguarda la disponibilità e la condivisione delle informazioni, non soltanto la presenza fisica delle navi.

Tra le iniziative figurano anche il dialogo sul diritto marittimo e missioni di osservazione tra le guardie costiere dei quattro Paesi. Sono attività diverse, accomunate dall’obiettivo di accrescere conoscenze e capacità di cooperazione. Per il Quad, la sicurezza marittima comprende così sia la dimensione strategica sia strumenti destinati alle autorità che devono monitorare le acque e far rispettare le norme.

Semiconduttori e minerali: la sicurezza delle forniture

Il comunicato ministeriale del 31 ottobre 2026 ad Atlanta mette in evidenza la sicurezza economica. I quattro governi hanno ribadito l’intenzione di rafforzare filiere affidabili per semiconduttori avanzati e hardware legato all’intelligenza artificiale, individuando le strozzature prima che provochino interruzioni. Si tratta di un impegno programmatico: il documento non certifica che le vulnerabilità siano già state eliminate.

Lo stesso testo richiama la cooperazione sui minerali critici, anche attraverso il recupero da rifiuti elettronici e materiali di scarto per ridurre la dipendenza da un solo fornitore. I ministri hanno espresso preoccupazione per coercizione economica, restrizioni arbitrarie alle esportazioni e pratiche non di mercato. Sono valutazioni politiche attribuite ai partecipanti, che collegano la continuità degli approvvigionamenti alla stabilità internazionale.

Le obiezioni di Pechino e il rapporto con l’ASEAN

La Cina contesta l’impostazione del gruppo. Il 26 maggio 2026, rispondendo a una domanda sulle iniziative del Quad, la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha sostenuto che la cooperazione dovrebbe favorire pace, stabilità e prosperità regionali senza prendere di mira terzi. Ha inoltre ribadito l’opposizione di Pechino alla formazione di gruppi esclusivi e al confronto tra blocchi: una posizione ufficiale cinese, non una descrizione neutrale degli obiettivi altrui.

I quattro governi rivendicano invece un’impostazione aperta alla collaborazione regionale. Nel comunicato diffuso a Manila il 22 luglio 2026 hanno riaffermato il sostegno all’unità e alla centralità dell’ASEAN, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. Hanno indicato sicurezza marittima, economia, tecnologie ed emergenze tra i terreni di cooperazione con l’organizzazione e i suoi membri.

La risposta alle catastrofi resta nell’agenda

Il capitolo umanitario mantiene un legame concreto con le origini. La partnership per l’assistenza e i soccorsi punta a rendere più rapido il coordinamento quando si verifica una calamità nell’Indo-Pacifico. Il Giappone descrive la rete logistica del Quad come uno strumento di cooperazione nei trasporti in caso di disastri. Il comunicato del 31 ottobre colloca inoltre la prima esercitazione della collaborazione di sorveglianza marittima nell’ambito di Sea Dragon 2027.

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