🌐 Il sonno nel weekend è stato associato a un minor rischio cardiovascolare, ma non tutti gli studi concordano. Il dato del 20% non dimostra una protezione certa: contano anche durata, qualità e regolarità del riposo.

La risposta non è un sì senza condizioni

Dormire più a lungo il sabato e la domenica protegge davvero il cuore? Non è dimostrato che il recupero del weekend, da solo, prevenga le malattie cardiovascolari. Alcune ricerche hanno osservato un rischio più basso tra chi recupera maggiormente; altre non hanno rilevato questo vantaggio. La distinzione conta: trovare un’associazione nelle abitudini di migliaia di persone non equivale a dimostrare che restare a letto più a lungo produca direttamente una protezione.

Il punto non è scegliere tra dormire abbastanza e dormire con regolarità. Le indicazioni dell’American Heart Association considerano entrambe le dimensioni, insieme alla qualità del riposo. Per gli adulti il riferimento generale è 7–9 ore per notte: l’obiettivo riguarda il sonno abituale, non una quantità da concentrare soltanto nei giorni liberi. Anche un riposo frammentato o poco ristoratore merita attenzione, indipendentemente dalle ore trascorse a letto.

Da dove arriva il dato del 20%

La cifra più citata risale a una ricerca annunciata il 29 agosto 2024, in occasione del congresso della Società europea di cardiologia a Londra. Gli autori hanno analizzato 90.903 partecipanti del progetto UK Biobank, dividendoli in quattro gruppi secondo il recupero di sonno nel fine settimana. I dati sul riposo erano stati raccolti con accelerometri; ricoveri e registri delle cause di morte servivano a individuare gli esiti cardiovascolari.

Durante un periodo di osservazione mediano di quasi 14 anni, il gruppo con più recupero presentava un rischio inferiore del 19% rispetto a quello con meno recupero. Nel sottogruppo che dichiarava meno di sette ore di sonno per notte, la differenza raggiungeva il 20%. Si trattava di un confronto relativo tra gruppi, non di venti casi evitati ogni cento persone, né della garanzia di un beneficio individuale.

Quella presentata era un’analisi osservazionale in forma di abstract congressuale, non un esperimento nel quale assegnare casualmente alle persone diverse ore di riposo. Il risultato non stabilisce una prescrizione: non dice quante ore aggiungere il sabato per ottenere una determinata riduzione del rischio. La percentuale descrive ciò che gli autori hanno osservato nella popolazione studiata, non l’effetto certo di un cambiamento di abitudine.

Le ricerche che non confermano la protezione

Un altro studio prospettico, pubblicato nel 2024, ha restituito un quadro diverso. L’analisi comprendeva 70.518 adulti per valutare la comparsa di malattie cardiovascolari, con circa otto anni di osservazione. Anche qui il sonno era misurato tramite dispositivi indossabili. Rispetto a chi non recuperava nel weekend, chi dormiva almeno due ore in più non mostrava una riduzione statisticamente significativa dei nuovi eventi cardiovascolari.

Il risultato restava coerente anche limitando l’analisi a chi dormiva meno di sei ore nei giorni feriali. Questo non dimostra che recuperare sia inutile in ogni circostanza: indica che, in quella ricerca, non è emerso il vantaggio cardiovascolare ipotizzato. Studi con campioni, classificazioni e tempi di osservazione differenti non sono automaticamente sovrapponibili; il loro contrasto impedisce però di presentare la protezione come un fatto acquisito.

Anche dati più recenti invitano alla cautela. Un’analisi pubblicata il 30 agosto 2026, basata su 16.268 adulti statunitensi, non ha trovato un’associazione robusta tra recupero del sonno e ipertensione. Un segnale favorevole compariva soltanto nella categoria con meno di un’ora aggiuntiva, ma senza una relazione progressiva tra maggiore recupero e minore probabilità di ipertensione. Gli autori precisano che quel risultato isolato non giustifica una strategia preventiva o terapeutica.

L’aggiornamento del 2026: attenzione alla regolarità

Una ricerca preliminare diffusa il 2 novembre 2026 dall’American Heart Association riporta l’attenzione sugli orari. L’analisi riguarda 10.362 adulti del programma statunitense All of Us e oltre un milione di notti registrate. Una maggiore variabilità del sonno risultava associata a un rischio più alto di diversi eventi cardiovascolari. Non era, però, una verifica specifica dell’efficacia del recupero nel fine settimana.

Anche questo aggiornamento ha limiti espliciti: è un abstract congressuale, non ancora una pubblicazione completa sottoposta a revisione paritaria. Il disegno osservazionale non permette di stabilire un rapporto di causa ed effetto. L’esperta Marie-Pierre St-Onge, non coinvolta nello studio, sottolinea che mancano ancora dati per attribuire alla regolarità un effetto causale indipendente sul rischio cardiovascolare. Neppure questa ricerca autorizza a dire che dormire di più la domenica faccia male al cuore.

Le abitudini su cui puntare ogni giorno

Sul piano pratico, il riferimento resta costruire occasioni sufficienti per dormire durante tutta la settimana, mantenendo orari il più possibile stabili. I Centers for Disease Control and Prevention raccomandano di coricarsi e alzarsi alla stessa ora anche nel weekend. Non è una promessa di rischio azzerato: è un’indicazione per favorire un riposo regolare, distinta dall’idea che due mattinate più lunghe possano compensare automaticamente una carenza abituale.

Se il problema persiste, aggiungere ore nei giorni liberi non sostituisce il confronto con un professionista sanitario: i disturbi del sonno possono rendere difficile ottenere un riposo adeguato. L’American Heart Association include il sonno nei suoi Life’s Essential 8, gli otto fattori per la salute cardiovascolare, e considera importanti durata sufficiente, continuità, capacità ristoratrice e collocazione appropriata del riposo.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.