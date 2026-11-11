Pino Rauti, i discorsi alla Camera per i cento anni dalla nascita

🌐 Il centenario di Pino Rauti porta a Montecitorio una raccolta dei suoi discorsi parlamentari e politici: presentazione annunciata il 19 novembre. In programma anche una mostra documentale, mentre si apre la polemica sulle celebrazioni istituzionali.

Il volume a Montecitorio il 19 novembre

Una raccolta di discorsi per ripercorrere la figura di Pino Rauti attraverso gli interventi nelle istituzioni e nel dibattito politico. È uno degli appuntamenti centrali del programma per il centenario della nascita: la presentazione è annunciata per giovedì 19 novembre 2026, alle 17:30, nella Sala della Regina di Montecitorio. La data coincide con i cento anni dalla nascita dell’esponente della destra italiana, nato il 19 novembre 1926 e scomparso nel 2012.

Il programma romano è stato illustrato il 10 novembre in una conferenza stampa alla Camera. L’appuntamento, registrato dalla WebTV istituzionale alle 11:30, era intitolato «Pino Rauti nel centenario della nascita – L’Uomo, il Politico, l’Intellettuale e le Idee».

Che cosa contiene la raccolta

Il volume dei «Discorsi parlamentari e politici» riunisce interventi pronunciati alla Camera dei deputati, al Consiglio d’Europa e al Parlamento europeo, insieme a una selezione di discorsi politici. Il progetto non riguarda quindi soltanto l’attività nell’aula di Montecitorio: affianca testi legati a sedi istituzionali differenti e interventi pubblici del dirigente missino, offrendo materiali riferiti a più ambiti della sua attività.

Negli annunci preparatori sono richiamati anche interventi in manifestazioni pubbliche e congressuali del Movimento sociale italiano. La selezione comprende così sia la dimensione parlamentare sia quella del confronto interno e dell’iniziativa politica del partito. È questo il perimetro dichiarato dell’opera: una raccolta di testi scelti, non l’annuncio della pubblicazione integrale di ogni discorso pronunciato da Rauti nel corso della sua carriera.

La mostra documentale affianca il libro

Il secondo appuntamento romano è la mostra «Pino Rauti nel Centenario della nascita. L’Uomo, il Politico, l’Intellettuale e le Idee», prevista dal 17 al 26 novembre nel Complesso monumentale di Vicolo Valdina della Camera. L’esposizione viene presentata come documentale, biografica e multimediale. Il suo calendario comprende dunque anche il giorno della presentazione del volume, ma le due iniziative hanno sedi e durata differenti.

Il percorso del centenario non si esaurisce negli appuntamenti della Capitale. Il Centro Studi Pino Rauti ha promosso incontri sul territorio nazionale e Isabella Rauti ha annunciato che le iniziative proseguiranno anche nel 2027. Tra le tappe immediatamente precedenti alla conferenza stampa romana figurano quelle di Siena e Pistoia, dedicate alla figura culturale e politica del padre e alle interpretazioni della sua eredità ideale.

La lettura proposta da Isabella Rauti

A presentare il significato del progetto è stata Isabella Rauti, figlia di Pino, sottosegretaria alla Difesa e presidente del Centro Studi a lui intitolato. Il suo obiettivo dichiarato è andare oltre una ricorrenza celebrativa e favorire una rilettura degli scritti. Ha indicato, fra i temi da approfondire, migrazioni, demografia, nuove povertà e conseguenze sociali del capitalismo: l’attualità di quelle riflessioni è una valutazione della promotrice, non un dato condiviso automaticamente da ogni lettura storica.

Nella stessa occasione Isabella Rauti ha precisato di non aspettarsi dagli scritti del padre risposte a tutte le domande del presente. Ha invece proposto di cercarvi strumenti interpretativi per la complessità contemporanea. Il richiamo ai materiali conservati accompagna questa impostazione: ha ricordato la donazione, effettuata insieme alla sorella Alessandra, di circa tremila libri della biblioteca personale e di numerose unità archivistiche alla Biblioteca nazionale, con un fondo costituito nel 2020.

Una biografia dentro la storia della destra

La ricorrenza riguarda una figura la cui storia non coincide soltanto con l’attività parlamentare. Rauti fu giovanissimo volontario nella Repubblica sociale italiana, partecipò alla nascita del Movimento sociale italiano e diede vita al centro studi Ordine Nuovo. Nel dibattito missino sostenne posizioni di marcata impronta sociale, associate alla cosiddetta sinistra interna, attraversando anche un periodo di allontanamento dal partito prima del ritorno nel 1969.

Fu segretario del MSI nel 1990-1991. Nel 1995 si oppose alla trasformazione del movimento in Alleanza nazionale e fondò il Movimento sociale Fiamma Tricolore. Questi passaggi collocano i discorsi annunciati per il centenario in una traiettoria fatta anche di rotture e contrasti nella destra italiana.

Accanto al volume e alla mostra, il programma illustrato da Isabella Rauti comprende un ulteriore oggetto commemorativo: per il 19 novembre è stata annunciata la presentazione di una cartolina dedicata al centenario, realizzata da Poste Italiane.

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