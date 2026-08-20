Philadelphia, uomo con maschera di Chucky terrorizza i passanti

🌐 Philadelphia, un uomo con una maschera ispirata a Chucky ha seminato il panico nel centro della città inseguendo e minacciando diversi passanti. Una jogger è stata rincorsa e ha riportato ferite alla gamba. La polizia ha diffuso immagini e video e sta cercando di identificarlo.

Per alcuni minuti, la mattina del 12 agosto, il centro di Philadelphia si è trasformato nello scenario di un film dell’orrore. Un giovane con il volto coperto da una maschera di Chucky ha iniziato ad avvicinarsi ai passanti, a inseguirli e a rivolgere loro minacce senza apparente motivo.

L’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando le strade di Center City erano ancora relativamente poco affollate. Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo avrebbe preso di mira almeno sei persone nell’arco di circa un quarto d’ora. Non tutte, però, si sarebbero presentate alle autorità.

Il caso è diventato ancora più inquietante perché il sospetto, oltre a indossare una maschera raffigurante la celebre bambola assassina del cinema, sembrava utilizzare il cellulare per filmare le proprie azioni.

Una delle vittime, una donna che stava facendo jogging nei pressi del municipio, è stata inseguita dopo che l’uomo le si è avvicinato con il telefono in mano. La domanda che le avrebbe rivolto ha trasformato una situazione già surreale in un momento di autentico terrore: «Sei pronta a morire?».

Uomo con la maschera di Chucky, la sequenza degli episodi

Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia di Philadelphia, la serie di episodi è iniziata intorno alle 5:18 del mattino del 12 agosto, all’incrocio tra 15th Street e Chestnut Street.

Il sospetto avrebbe cominciato ad avvicinarsi a persone che percorrevano la zona, cercando di intimidirle e provocarle.

Pochi minuti dopo sarebbe entrato in un esercizio commerciale della zona, dove gli sarebbe stato negato il servizio proprio a causa della maschera che indossava. Successivamente avrebbe proseguito il suo percorso verso l’area di City Hall.

Le telecamere di sorveglianza hanno seguito buona parte dei suoi spostamenti.

È proprio grazie alle immagini registrate dalle telecamere che gli investigatori sperano ora di arrivare alla sua identificazione.

La polizia ha infatti ricostruito diversi momenti nei quali il giovane corre verso persone incontrate per strada, apparentemente con l’obiettivo di spaventarle.

Il comportamento non sarebbe stato limitato a una singola vittima.

La jogger inseguita e la domanda choc

L’episodio più grave riguarda una donna che stava correndo nella zona di City Hall.

La jogger sarebbe stata avvicinata dal sospetto, che le avrebbe puntato il telefono davanti al volto chiedendole se fosse pronta a morire. La donna, spaventata, ha cercato immediatamente di allontanarsi.

L’uomo l’ha inseguita per un tratto, mentre lei chiedeva aiuto.

Durante la fuga la donna è caduta e ha riportato una ferita alla gamba. La polizia ha successivamente ricostruito l’accaduto grazie alle registrazioni delle telecamere.

La scena avrebbe potuto concludersi in modo ancora più drammatico se non fosse intervenuta un’altra donna che si trovava nelle vicinanze.

La testimone, identificata come Jameka, aveva notato il comportamento dell’uomo e aveva cercato di avvertire la runner. Quando il sospetto si è rivolto anche verso di lei, la situazione è ulteriormente degenerata.

La passante che ha affrontato il ragazzo mascherato

Jameka non si è limitata a osservare la scena.

Dopo aver cercato di mettere in guardia la jogger, ha affrontato direttamente il ragazzo mascherato, arrivando a colpirlo con un calcio al petto.

La donna ha raccontato di aver percepito nel comportamento dell’uomo una forte componente di disorientamento. Secondo la sua testimonianza, non sembrava avere un obiettivo preciso: non avrebbe cercato di sottrarle la borsa né di impossessarsi dei suoi oggetti.

La sua impressione era quella di una persona intenzionata soprattutto a provocare paura e a ottenere una reazione.

Il gesto della donna, però, avrebbe contribuito a interrompere almeno quell’inseguimento.

La polizia ha successivamente invitato i cittadini a non affrontare personalmente il sospetto, ma a contattare immediatamente le forze dell’ordine qualora lo riconoscano.

Le telecamere potrebbero svelare l’identità

La polizia dispone di un elemento particolarmente importante: una lunga sequenza di immagini di videosorveglianza.

Gli episodi sarebbero stati ripresi da più telecamere installate nelle strade di Center City. Gli investigatori hanno quindi potuto ricostruire parte del percorso dell’uomo e ottenere immagini del sospetto anche in momenti in cui il volto non era completamente coperto dalla maschera.

Il giovane avrebbe infatti indossato anche un’altra copertura sul volto nella parte inferiore.

Gli investigatori lo descrivono come un ragazzo nero, di corporatura esile, alto circa un metro e settantatré e con un’età stimata tra i 16 e i 20 anni. Indossava abiti caratteristici e una maschera in stile Chucky.

La polizia ha diffuso immagini nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo.

E nelle ultime ore, secondo gli aggiornamenti locali, sono già arrivate numerose segnalazioni da parte del pubblico.

Non sarebbe stata una bravata improvvisata

Uno degli aspetti che gli investigatori stanno cercando di chiarire riguarda il possibile movente.

Il comportamento dell’uomo sembra avere avuto una componente deliberata.

Secondo la polizia, il sospetto avrebbe utilizzato il cellulare per riprendere almeno parte degli incontri con le vittime. Non è ancora chiaro se quei video fossero destinati a essere pubblicati sui social network o se avessero un’altra finalità.

La possibilità che si tratti di una sfida, di un contenuto destinato a diventare virale o di una sorta di provocazione organizzata resta quindi al vaglio.

Gli investigatori dell’unità di intelligence del dipartimento di polizia stanno esaminando proprio questo aspetto.

L’elemento social aggiunge una dimensione particolarmente delicata alla vicenda.

La maschera di Chucky e la paura trasformata in spettacolo

La scelta della maschera non sembra casuale.

Chucky è una delle figure più riconoscibili del cinema horror, la bambola assassina protagonista della saga cinematografica iniziata con Child’s Play. Il suo volto è ormai immediatamente associato a minaccia, violenza e paura.

Presentarsi in strada con una maschera simile significa quindi sfruttare un’immagine che molte persone riconoscono all’istante.

Ma in questo caso la maschera non è rimasta un semplice costume.

L’uomo l’ha utilizzata mentre si avvicinava a sconosciuti, li seguiva e pronunciava frasi minacciose.

È proprio la combinazione tra un travestimento inquietante, l’inseguimento e le minacce verbali ad aver trasformato una possibile bravata in un caso seguito dalla polizia.

Almeno sei persone coinvolte

Il numero delle persone avvicinate potrebbe essere superiore a quello inizialmente emerso.

La polizia ha parlato di almeno sei persone che sarebbero state accostate o inseguite dal sospetto durante la sequenza di episodi.

Non tutte le potenziali vittime, però, avrebbero denunciato l’accaduto.

Questo significa che la ricostruzione potrebbe non essere ancora completa.

Gli investigatori stanno cercando altri testimoni e hanno invitato chiunque abbia avuto un incontro con il giovane mascherato a farsi avanti.

Una delle persone che avrebbe incrociato il sospetto era un uomo con un giubbotto ad alta visibilità. Anche lui sarebbe stato inseguito, senza però essere raggiunto.

Da City Hall alla stazione di Suburban

Le immagini delle telecamere hanno consentito di seguire il percorso del sospetto attraverso diversi punti di Center City.

Dopo gli episodi nei pressi di City Hall, il giovane si sarebbe diretto verso Suburban Station, una delle principali stazioni ferroviarie della città.

Le telecamere lo avrebbero ripreso mentre entrava nell’area della stazione.

Questo elemento potrebbe essere particolarmente utile agli investigatori per restringere la ricerca e individuare eventuali altri filmati che mostrino il suo arrivo o la sua partenza dalla zona.

Al momento, tuttavia, il sospetto resta non identificato e non è stato arrestato.

Le accuse che potrebbe affrontare

La polizia ha indicato diverse possibili contestazioni nei confronti del sospetto.

Tra queste figurano minacce terroristiche, aggressione semplice e altre condotte connesse agli episodi avvenuti in strada.

L’esatta qualificazione giuridica dei singoli fatti dipenderà naturalmente dagli elementi raccolti durante l’indagine e dalle eventuali denunce delle vittime.

Il fatto che nessuno, almeno secondo le informazioni disponibili, sia stato gravemente ferito non rende però l’episodio meno serio dal punto di vista investigativo.

La jogger ha riportato una lesione alla gamba durante la fuga e diverse persone hanno riferito di essere state inseguite o minacciate.

Una mattina surreale nel cuore di Philadelphia

La vicenda ha lasciato una forte impressione tra le persone che vivono e lavorano a Center City.

Vedere un uomo con una maschera di Chucky correre verso i passanti alle prime ore del mattino è una scena difficile da interpretare come una semplice bravata, soprattutto quando viene accompagnata da minacce esplicite.

La rapidità con cui il sospetto si spostava da una persona all’altra avrebbe inoltre reso difficile capire immediatamente cosa stesse accadendo.

Per alcuni minuti, diversi passanti si sono trovati davanti a una situazione imprevedibile.

E mentre le telecamere continuavano a registrare tutto, l’uomo sembrava intenzionato a ottenere proprio quella reazione: paura, fuga, attenzione.

Il caso ora è nelle mani degli investigatori

A distanza di una settimana dagli episodi, l’identità del ragazzo con la maschera di Chucky non è ancora stata resa pubblica.

La polizia, però, dispone di numerosi elementi: video, fotografie, testimonianze e una descrizione fisica del sospetto.

Il numero di segnalazioni ricevute nelle ultime ore potrebbe accelerare la sua identificazione.

Gli investigatori stanno inoltre cercando di capire se dietro le azioni ci fosse un piano preciso e soprattutto se il giovane stesse realizzando contenuti da diffondere sui social.

È una delle domande centrali dell’inchiesta.

Per ora resta soprattutto la testimonianza della jogger, costretta a scappare dopo essersi sentita chiedere se fosse pronta a morire, e quella della donna che ha deciso di intervenire per aiutarla.

Una scena che sembra uscita direttamente da un film horror, ma che è accaduta davvero nel cuore di Philadelphia.

La maschera è stata rimossa dalle immagini, il volto del sospetto è ora nelle mani degli investigatori e la caccia all’uomo continua.