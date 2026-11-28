🌐 A Joinville, in Brasile, Amanda Maria Souza de Oliveira è stata condannata per truffa e falsa identità dopo essere stata accolta come una ragazzina. La difesa ha annunciato ricorso; una successiva autorizzazione ai domiciliari non equivale a una scarcerazione verificata.

Una donna adulta accolta come una ragazzina

Per circa quattordici mesi una famiglia brasiliana ha creduto di ospitare una dodicenne bisognosa di protezione. La persona accolta era invece Amanda Maria Souza de Oliveira, una donna di 38 anni. Il caso è arrivato davanti alla giustizia di Joinville, nel nord dello Stato di Santa Catarina: il 20 agosto 2026 è stata annunciata la sua condanna per truffa e falsa identità, con una pena complessiva di un anno, dieci mesi e 28 giorni.

La vicenda non si ferma però alla sentenza estiva. A settembre è intervenuta un’autorizzazione a una diversa modalità di esecuzione della pena, legata alla disponibilità di posti nelle carceri. Un altro provvedimento cautelare impediva allora l’uscita dal penitenziario.

L’identità inventata e l’ingresso nella famiglia

Secondo la ricostruzione della polizia, Amanda era arrivata alla famiglia attraverso il pastore di una chiesa che l’aveva accolta. Presentandosi come una minorenne, avrebbe raccontato di essere vittima di maltrattamenti familiari. Quelle dichiarazioni vanno lette come parte della storia riferita agli ospitanti, non come abusi accertati a carico delle persone da lei indicate. La famiglia le aveva offerto una sistemazione e aveva iniziato a prendersi cura di lei.

L’accusa ha descritto la costruzione di un personaggio infantile, sostenuto da un nome fittizio e da racconti di vulnerabilità. Il risultato, secondo la procura, era stato ottenere sostegno materiale continuativo: un alloggio, pasti, trasporti e medicinali. La contestazione non riguardava dunque soltanto l’età dichiarata, ma il collegamento fra quell’identità e il mantenimento assicurato dalla coppia che l’aveva ospitata.

L’espressione «figlia adottiva», utilizzata per descrivere il rapporto instaurato nella casa, richiede prudenza. Le informazioni verificate documentano un’accoglienza domestica e un trattamento assimilabile a quello riservato a una figlia; non consentono di affermare che sia stata perfezionata un’adozione legale. È una distinzione importante per non trasformare una relazione familiare di fatto in un procedimento formale non documentato.

I sospetti, le ricerche online e l’arresto

La permanenza nell’abitazione viene indicata nelle ricostruzioni come durata circa un anno e due mesi. Durante quel periodo la donna ricevette vitto, alloggio e altri aiuti. Non si trattò quindi di un incontro occasionale: la falsa età si inserì nella quotidianità della famiglia, che continuò a sostenerla credendo di avere davanti una ragazzina in difficoltà.

I dubbi portarono alcuni familiari a cercare informazioni su internet. Secondo la polizia, emersero riferimenti a vicende simili, e la famiglia si rivolse alle autorità. Amanda fu arrestata il 2 giugno 2026, pochi giorni prima di compiere 38 anni. Questa cronologia chiarisce anche perché alcune ricostruzioni iniziali la indicassero come trentasettenne, mentre quelle relative alla condanna riportano l’età di 38 anni.

La pena e la posizione della difesa

La prima sezione penale di Joinville ha inflitto un anno, sei mesi e dieci giorni di reclusione per truffa, oltre a quattro mesi e 18 giorni di detenzione per falsa identità. Il regime iniziale stabilito era quello semiaperto previsto nell’ordinamento brasiliano. La decisione aveva inoltre mantenuto la custodia cautelare, senza concedere alla donna la possibilità di attendere in libertà l’esito dell’impugnazione.

L’udienza si era svolta il 19 agosto, con l’ascolto delle persone offese, dei testimoni e dell’imputata. La procura aveva chiesto la condanna e il mantenimento della misura cautelare. Il risultato del giudizio è stato comunicato il giorno successivo: la pena complessiva annunciata dall’ufficio del pubblico ministero è di un anno, dieci mesi e 28 giorni.

La difesa ha dichiarato di non condividere la decisione e ha annunciato il ricorso alle istanze superiori per ottenere una revisione e sostenere l’innocenza della propria assistita. La condanna va pertanto raccontata senza attribuirle una definitività non verificata. Il procedimento è coperto da riservatezza: non tutti gli atti e gli elementi discussi in aula sono pubblicamente consultabili.

I domiciliari autorizzati e l’altro mandato

Il 10 settembre il potere giudiziario di Santa Catarina ha comunicato l’autorizzazione alla detenzione domiciliare, con decorrenza prevista dal 20 settembre 2026. Alla base della decisione c’era l’assenza, nel carcere femminile di Joinville, di un reparto destinato al regime semiaperto, insieme alla mancanza di posti disponibili in altre strutture femminili dello Stato. Il provvedimento riguardava l’esecuzione della pena, non un’assoluzione.

Nell’aggiornamento dell’11 settembre risultava però ancora attivo un mandato di custodia preventiva relativo a un diverso procedimento nel Rio Grande do Sul. Quel vincolo impediva allora l’uscita dal carcere, nonostante l’autorizzazione ottenuta a Santa Catarina. Non è corretto trasformare automaticamente il beneficio concesso nel racconto di una liberazione già avvenuta, né considerare l’altro procedimento una nuova condanna.

Per la modalità di esecuzione autorizzata erano stati previsti un braccialetto elettronico e l’obbligo di permanenza nell’abitazione durante la notte, nei fine settimana e nei giorni festivi, oltre al divieto di lasciare la città nei giorni lavorativi.

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