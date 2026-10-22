Pensioni 2027, la doccia fredda: si lavorerà ancora di più

🌐 Pensioni 2027, cambiano i requisiti per lasciare il lavoro. Dal prossimo anno, per molti lavoratori italiani, servirà un mese in più per accedere alla pensione. Nel 2028 l’aumento complessivo raggiungerà tre mesi rispetto ai requisiti del 2026. Le novità coinvolgono pensione di vecchiaia e pensione anticipata, mentre alcune categorie impegnate in attività gravose o usuranti potranno beneficiare di specifiche esenzioni.

Pensioni 2027, il traguardo si allontana per milioni di lavoratori

Per chi aveva già cominciato il conto alla rovescia verso la pensione arriva una notizia poco gradita: dal 2027 il pensionamento si allontana.

Non si tratta di una rivoluzione improvvisa, ma dell’applicazione graduale dell’adeguamento dei requisiti previdenziali all’aumento della speranza di vita.

La conseguenza è concreta: molti lavoratori dovranno attendere un mese in più rispetto alle regole attualmente applicabili.

Il meccanismo è stato recepito dall’INPS nella circolare numero 28 del 16 marzo 2026, in attuazione delle disposizioni previste per il biennio 2027-2028.

L’incremento sarà progressivo: un mese nel 2027 e tre mesi complessivi nel 2028, prendendo come riferimento il 2026.

La modifica incide sulle previsioni di uscita dal lavoro di chi si trova ormai vicino al pensionamento.

Pensione di vecchiaia: dal 2027 servono 67 anni e un mese

La pensione di vecchiaia ordinaria è attualmente collegata, nella generalità dei casi, al requisito anagrafico di 67 anni e a una contribuzione minima di 20 anni, salve le condizioni previste per specifiche situazioni assicurative.

Dal 2027 il requisito anagrafico generale sale a 67 anni e un mese.

Nel 2028 raggiungerà 67 anni e tre mesi.

L’aumento può sembrare limitato, ma per chi ha pianificato il proprio futuro lavorativo anche poche settimane possono incidere sull’organizzazione familiare ed economica.

Il cambiamento riguarda soprattutto chi maturerà i requisiti nei prossimi due anni e deve aggiornare le proprie previsioni.

Per comprendere quanto pesa concretamente la novità bisogna distinguere tra il raggiungimento dell’età anagrafica e la presenza degli altri requisiti contributivi e assicurativi.

Pensione anticipata, aumentano anche gli anni di contributi

Non cambiano soltanto i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia.

Anche la pensione anticipata ordinaria subirà l’adeguamento collegato alla speranza di vita.

Per gli uomini, il requisito contributivo passerà dagli attuali 42 anni e 10 mesi a 42 anni e 11 mesi nel 2027, per poi raggiungere 43 anni e un mese nel 2028.

Per le donne, il requisito salirà a 41 anni e 11 mesi nel 2027 e a 42 anni e un mese nel 2028.

L’incremento interesserà dunque anche chi punta a lasciare il lavoro prima dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, grazie a una lunga carriera contributiva.

Resta importante ricordare che possono applicarsi specifiche finestre temporali e condizioni legate alla gestione previdenziale di appartenenza.

La tabella dei nuovi requisiti pensionistici

Tipologia 2026 2027 2028 Vecchiaia ordinaria 67 anni 67 anni e 1 mese 67 anni e 3 mesi Anticipata uomini 42 anni e 10 mesi di contributi 42 anni e 11 mesi 43 anni e 1 mese Anticipata donne 41 anni e 10 mesi di contributi 41 anni e 11 mesi 42 anni e 1 mese

La tabella riporta i requisiti generali, senza includere tutte le deroghe e le condizioni particolari.

Chi non subirà l’aumento dell’età pensionabile

Non tutti i lavoratori saranno coinvolti allo stesso modo.

La normativa prevede alcune esenzioni dall’adeguamento per chi svolge attività particolarmente gravose o usuranti, quando ricorrono i requisiti stabiliti.

Tra le situazioni considerate figurano determinate attività caratterizzate da elevata fatica fisica, specifici turni notturni e lavori alla catena di montaggio.

Per queste categorie l’ordinamento riconosce che la permanenza al lavoro può presentare caratteristiche differenti rispetto ad altre professioni.

L’esenzione riguarda anche alcune categorie di lavoratori precoci impegnati in mansioni particolarmente pesanti, per i quali rimane applicabile il requisito contributivo ridotto di 41 anni nelle condizioni previste.

Attenzione però: non basta svolgere genericamente un lavoro faticoso per essere automaticamente esclusi dall’aumento.

È necessario verificare che l’attività svolta rientri nelle categorie riconosciute e che siano rispettati tutti i requisiti.

Le esenzioni, inoltre, non si estendono indistintamente a chi beneficia dell’APE Sociale.

Assegni pensionistici più leggeri: cosa c’è di vero

Uno degli aspetti che genera maggiore preoccupazione riguarda l’importo futuro delle pensioni.

L’adeguamento dell’età pensionabile non comporta automaticamente una riduzione dell’assegno per tutti.

L’importo dipende dal montante contributivo, dalle retribuzioni, dalle regole di calcolo e dai coefficienti di trasformazione applicabili al momento dell’uscita.

Il passaggio al sistema contributivo ha reso sempre più importante la continuità dei versamenti effettuati durante l’intera vita professionale.

Carriere discontinue, retribuzioni basse e lunghi periodi senza contributi possono tradursi in pensioni meno elevate, indipendentemente dall’aumento di uno o tre mesi dei requisiti.

È quindi necessario distinguere tra l’allungamento dell’attesa e il calcolo economico dell’assegno.

Lavorare più a lungo può comportare ulteriori versamenti e modificare l’importo della pensione, ma gli effetti devono essere valutati individualmente.

Come verificare quando sarà possibile andare in pensione

Per chi si trova a pochi anni dalla pensione, conoscere le nuove soglie non è sufficiente.

Occorre verificare la propria posizione contributiva, controllare eventuali periodi mancanti e accertare la presenza dei requisiti richiesti.

Uno strumento utile è il servizio INPS La mia pensione futura, che consente di elaborare simulazioni sulla base delle informazioni assicurative disponibili.

Le simulazioni non equivalgono a un provvedimento di riconoscimento del diritto, ma possono aiutare a costruire una previsione.

È importante considerare anche eventuali contributi versati in gestioni differenti, periodi di lavoro all’estero o situazioni nelle quali sia possibile ricorrere a istituti come il cumulo contributivo.

Un controllo anticipato può evitare errori nella pianificazione dell’uscita dal lavoro.

Il 2028 sarà ancora più difficile per chi vuole lasciare il lavoro

Il 2027 rappresenta soltanto il primo passaggio della nuova fase di adeguamento.

Nel 2028 l’incremento complessivo raggiungerà tre mesi, ampliando ulteriormente la distanza rispetto ai requisiti del 2026.

La questione previdenziale si intreccia con un problema strutturale: garantire la sostenibilità del sistema pensionistico in una società nella quale aumentano la longevità e la pressione demografica.

Da una parte c’è la necessità di finanziare le prestazioni future. Dall’altra, il diritto dei lavoratori a conoscere con ragionevole anticipo le condizioni per il pensionamento.

Per chi è vicino all’uscita, la raccomandazione è verificare subito la propria posizione e aggiornare i calcoli in base ai requisiti del 2027 e del 2028.

La certezza, per il momento, è una: per molti italiani il traguardo della pensione si allontana ancora.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative